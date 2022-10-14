茶海碧波。（喬葉．攝影）

近些年漸漸愛上了喝茶，也置辦了一些茶具。相比於器具的功能性，我更愛的是這些物事的雅致名頭，如「茶針」，又叫「茶通」，尖細修長，可用來清理茶漬茶渣的滯隔。如「茶夾」，又叫「茶筷」，輕薄兩片，可用來洗杯燙杯。「茶則」是小巧量具，可用來取零星散茶。這幾樣裡，我最不明所以的就是「茶海」。因有說法茶海就是茶盤，也有說法茶海是公道杯，即盛放茶湯的那個大杯。人多時，茶湯先濾入茶海中，再分到小杯裡供眾人用。是否因此杯最大，所以被稱為茶海？我個人更傾向於後者的釋義。因生活線條粗放，我總嫌小杯喝茶囉嗦，便常常直接用茶海喝茶——或者叫飲茶更合適？有時也把臉覆在茶海上方，讓茶的熱氣蒸熏一下，這時候看著蕩漾的茶湯，偶爾恍若臨微型的海。

從不曾想到，有一天會在遵義看到真的偌大的茶海——茶園如海。

十年前就去湄潭采過一次風，印象最深的是民歌。那次還沿著湄江河坐了一回船。許是很少有機會坐船的緣故，我對坐船的事總是印象深刻。那天，船在湄江河上緩緩地行著，船下是碧波清流，兩岸是峰林茶坡，三三兩兩的鄉民在茶坡上勞作。這些茶坡和鄉民讓我安慰，想來他們既種著茶，肯定也常喝茶。柴米油鹽醬醋茶，茶在末尾，雖可釋義為壓軸，卻也可釋義為無足輕重。因在生活必需品裡，它到底不是那麼要緊。但當溫飽解決後，它就要緊了起來，這緊張的方向，多少是帶有精神的意味在裡面的。也因此，與茶相伴，以茶為生，這樣的日子總是會多些舒展和滋潤。

湄潭的茶葉種植歷史悠久，陸羽在《茶經》中以極簡之言談黔中茶：「生思州、播州、費州、夷州」，從那時算來，這湄潭茶脈也該延續了千餘年，不僅未曾斷絕，至今還越發昌盛——在永興鎮的萬畝茶海裡徜徉流連時，頓覺「永興」這個地名如此恰切。本地的朋友介紹說，湄潭已有標準化生態茶園六十多萬畝，位居全國第一。其中連片茶園近四萬多畝，核心區域近萬畝，已規畫為中國茶海公園。按照這規模趨勢，可不就是會永遠興旺麼？作為全國無公害茶葉生產基地示範縣，湄潭茶的茶青農殘檢測 合格率達百分百，茶葉產品品質指標監督抽查合格率達百分百。又因低緯度、高海拔、多雲霧等地理特性，湄潭茶便打造出了「有機質、無污染、濃爽味」的口碑。所以儘管茶園如海，茶葉盛產，卻不愁賣。據悉全縣五十多萬人，一多半人的營生都在茶中。

一眼望去，所有的山坡上都種著茶，便是名副其實的翠山如海，或者說是碧海成山。波瀾壯闊，煙波浩渺，無邊無際……用來形容海的詞在這裡似乎也都適宜。你以為這茶的海沒有浪麼？清風吹過，浪聲和浪花一樣也不缺。而我們一行人在這茶的海悠遊漫步，其情形彷彿那句浪漫至極的詩：「拾雲高山上，踏浪大海中。」

一路行來，但凡坐下賞景歇腳，自然就要品一番茶。陸羽在《茶經》中仍以極簡之言談這裡的茶：「往往得之，其味極佳。」「極佳」也太不具體了，到底怎麼個佳呢？濃爽，這是本地朋友用的關鍵字。第一次聽見，我竟有些懵。濃和爽能搭在一起麼？乍覺得不合情理，因一旦濃，似乎就不太好爽。可喝了這裡的茶就得信服，卻原來濃和爽一點兒也不矛盾，果然就是濃爽。

也途經了許多村莊，在浩蕩的茶海中，村莊們竟然如船一般。在鳳岡縣還看了一家村史館，印象深刻。村名為水河，真是好聽的名字。清泉、龍潭、太平、萬壽、花藤、蜂岩、石藤、石盆、凌雲、天井、松煙……似乎每個村名都能成為散文、小說 或是詩歌題目——每到一地，我都愛看地方地圖，只因這些清新質樸又生機勃勃的村名總是令我聞之生喜。

前言中說：「天高地迥，覺宇宙之無窮。每一個地方，都承載著這片土地的故事，他們用雙手創造著歷史，在歲月長河中涓涓而去……」我猜度著，寫這話的作者，多半應該也是籌建者，多半也應該是本地人——倒不一定是這個村子的人，他以超出村子的視野梳理著這個村莊的歷史，也將自己的熱愛、審視和思考浸透在了字裡行間。

近幾年，為了長篇小說《寶水》的創作，我去過不少鄉村，也看過不少村史館。在小說中便也有了一座村史館。在這小說裡，女主地青萍在寶水村的一項主要事務就是負責村史館的籌建和運營，因此我看著水河村史館就很有代入感。寶水村史館若能落地的話，想來和水河村史館應大差不差。

不由得又想起我的小學老師王小莊，他前些時找到我，說為他所在的大北張村寫了本村莊志，作為和我老家楊莊挨得最近的村子，對大北張村我自認為還比較熟悉。這是我至親的姊姊所嫁之村。當年師範畢業後，我也曾在這個村教過書。但是翻開這本村莊志一頁頁、一章章讀的時候，我卻覺得熟悉中充滿了陌生。比如它的街有多長？有多少畝地？村裡的第一大姓王姓遷到此地是什麼淵源？歷屆的村幹部都是什麼人？還有，村小學原來是觀音廟的舊址，那座觀音廟建於明洪武六年。王氏宗祠也已歷經百年滄桑。村委會附近那個小池塘原來叫月牙塘，離我姊姊家不遠的那棵老柳樹原來叫過河柳……沒錯，對於宏大的歷史來說，他們都是用放大鏡也難以捕捉到的細節，但誰也不能否認，他們都是有姓名的、有來歷的。再微渺的存在，也都有屬於自己的生命史。而他們共同的生命史，構成了這個村莊的生命史。

——在水河村村史館裡，我以有限的經驗推想著籌建者的心情：他正是在以這種方式為村莊和自己留證。而最簡單的留證方式就是這些圖文，這些既清明樸素又意味深長的圖文，如同最易識別又最易忽略的諸多故鄉村莊。因此，如同大北張村莊志在本質內容上就約等於是我親愛的楊莊村莊志一樣，某種意義上，水河村村史館又何嘗不是周邊村的村史館呢？其中的歷史感可謂高度重合，甚至也可說是普遍歷史。因此，這個小小的館裡，寄存著無數村莊。

那幾天，暫歇的酒店是在湄潭鄉下的一個莊園，和村莊毗鄰。臨走前夕那個下午下了雨，便在莊園的茶室裡和本地朋友聊地方史和採茶史，他們說得多，我們說得少。此時此刻，我們更願傾聽。他們聲音都不高，有靜謐安詳之氣。到後來雨越下越大，簡直成了傾盆大雨，眾人便都到窗前看雨。我想像著茶坡上那些茶樹在雨中的樣子，賣茶的村民們在茶香中閒坐的樣子，而我們面前的杯中，皆有小小的芽葉在沸水中舞蹈著。

晚飯時雨停了，只聽得蛙鳴一片，歡悅無比。茶足飯飽後正欲睡去，又被朋友們叫出來。雨後的空氣舒適得難以言喻，我們在院子裡聊天，喝茶，小酌，玩笑，到後來還唱起了歌。也不知是醉了還是怎的，後來我在茶香中居然隱隱地品到了酒意。