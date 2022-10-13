我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

一顆紅豆

曾湘綾

風才吹開窗，夜，就來了。我站在窗內，靜靜凝視昨兒新種的紅豆，安穩地沉睡在淡淡的水波間。發現其中一顆，剛冒出小小的新芽，那翠綠，那晶瑩，在燈光的投影下，宛如漂浮在海上，閃閃發亮的星辰。

我知道，再過些時日，紅豆的綠芽會茂長一片片新葉，這薄如蟬翼的葉脈，綿密又纖巧，會浮漾在深埋的心海，輕盈似蝶。只待入夢，悄悄，越過千重山、萬重水，也來到你盈滿月色的案前。

聽你，沙沙沙的筆音，又在為誰，將溫柔的往昔流洩成輝煌的詩篇。恍惚臥在月色裡，聆聽海上漫天舞動的星辰，對誰綿綿細語。

一顆、二顆、三顆，直到窗外的夜空，全是你閃爍不定的心。那片夢中遙遠的森林，湖畔婆娑的樹影，竟微微搖曳成我窗內透明發光的葉片，不知幾顆沉靜在水中，冷冽的紅豆。

彷彿入秋以後，連嫵媚的月色都顯得荒涼。你還記得嗎？去年秋節，我傳給你瞧的，那片青翠可口的葉子，輕咬起來，爽脆甘甜，比鮮美的蝦捲，更多了幾分田園的芬芳。

當我惋惜，犯病的人與佳餚絕緣，只能吃葉子兩片。你卻回，不吃海鮮不吃辣，就行啊。說完，禁不住在遠方哈哈大笑，憐憫起我來。

那天，你形容你那兒的月亮，圓得有點不真實。我問，那你猜，我這裡的月亮什麼樣？我牢牢記得，你說，又大又圓。頃刻，你案前秋天的月亮，就成了我窗內渾圓如夢的紅豆。

上一則

多讚美別人

下一則

孵小鴨

延伸閱讀

最愛的食物

最愛的食物
華埠中秋嘉年華 6小時馬拉松演出無冷場

華埠中秋嘉年華 6小時馬拉松演出無冷場
中秋佳節團圓

中秋佳節團圓
中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

熱門新聞

郭強生（右一）大學畢業留影。（郭強生．圖片提供）

用青春換一場相逢（上）

2022-10-06 02:02
常玉自傳式畫作「紅底瓶枝」以8669萬港幣的成交價拍出。（圖：蘇富比提供）

不輸裸女畫 常玉自傳式花卉作「紅底瓶枝」拍出千萬美元

2022-10-09 00:11

回首終身大事

2022-10-07 02:00
500盤評審：蔣勳。(李政龍攝影)

美學大師蔣勳：台灣之美就在於人情味

2022-10-08 07:00

遊輪上的服務生

2022-10-06 02:00
郭強生畢業時攝於醉月湖畔。（郭強生．圖片提供）

用青春換一場相逢（中）

2022-10-07 02:02

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好