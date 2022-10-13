風才吹開窗，夜，就來了。我站在窗內，靜靜凝視昨兒新種的紅豆，安穩地沉睡在淡淡的水波間。發現其中一顆，剛冒出小小的新芽，那翠綠，那晶瑩，在燈光的投影下，宛如漂浮在海上，閃閃發亮的星辰。

我知道，再過些時日，紅豆的綠芽會茂長一片片新葉，這薄如蟬翼的葉脈，綿密又纖巧，會浮漾在深埋的心海，輕盈似蝶。只待入夢，悄悄，越過千重山、萬重水，也來到你盈滿月色的案前。

聽你，沙沙沙的筆音，又在為誰，將溫柔的往昔流洩成輝煌的詩篇。恍惚臥在月色裡，聆聽海上漫天舞動的星辰，對誰綿綿細語。

一顆、二顆、三顆，直到窗外的夜空，全是你閃爍不定的心。那片夢中遙遠的森林，湖畔婆娑的樹影，竟微微搖曳成我窗內透明發光的葉片，不知幾顆沉靜在水中，冷冽的紅豆。

彷彿入秋以後，連嫵媚的月色都顯得荒涼。你還記得嗎？去年秋節，我傳給你瞧的，那片青翠可口的葉子，輕咬起來，爽脆甘甜，比鮮美的蝦捲，更多了幾分田園的芬芳。

當我惋惜，犯病的人與佳餚絕緣，只能吃葉子兩片。你卻回，不吃海鮮不吃辣，就行啊。說完，禁不住在遠方哈哈大笑，憐憫起我來。

那天，你形容你那兒的月亮，圓得有點不真實。我問，那你猜，我這裡的月亮什麼樣？我牢牢記得，你說，又大又圓。頃刻，你案前秋天的月亮，就成了我窗內渾圓如夢的紅豆。