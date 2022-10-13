剛孵出沒幾天的鴨寶寶們緊緊靠在一起。（融融．圖片提供）

因為疫情 的關係，沒事找事做，今年我把封存了好幾年的孵蛋機（Incubate）拿出來。我稱孵蛋機為產房，有三項功能。一是華氏99度的恒溫，代替母雞的體溫；二是85%的濕度，只要加一杯水，蓋子的玻璃窗上顯示霧一般的水蒸氣；三是移動的蛋架，如同非常緩慢的搖椅，代替母雞翻動雞蛋。孵小雞需要二十一天，小鴨多一個星期，要二十八天。一只蛋包含了生命所需的所有營養元素，有了適當的溫濕度，靠人工也能孵化出新生命。前提是，必須是一粒受精蛋。我家養雞養鴨，都配有雄性的。

這次專門孵鴨蛋，蛋殼上寫了出生日期，過了很多天孵不出來的，就是死蛋。從七月二十一日開始，我每天放一只新鮮的鴨蛋到產房裡，時至今日，已經有七隻小鴨因為啄不開蛋殼而窒息，先後去了天堂。牠們扁嘴，不像小雞是尖嘴，小雞嘴外面還套了保護層，更加堅硬，出殼後自動脫落。但是，小鴨子腳掌比較大，也許是靠嘴腳相助，打開了生命的天窗。先生說，出不來的小鴨仔小雞仔就是不健康的，我們也無能為力。

我在菜地裡挖個小坑，埋葬小鴨。剝開蛋殼，看見整個身體都已經成型，縮成一團，眼睛閉著，沒有任何生命的跡象。這是我最不願意做的事情，不做也得做，只能眼淚汪汪地向牠們告別。

八月十六日早上我聽見了「嘰嘰」的聲音，奔向產房，打開蓋子，只見一個鴨蛋的蛋殼破成兩片，一隻小黑鴨趴在蛋架上，身下還拖著一個類似蛋黃的小口袋。「嘰嘰、嘰嘰」，牠眼睛閉著，向這個世界報到。剛出殼的小鴨住在裡面不吃不喝，享受恒溫和濕度，過一兩天，等到能夠站起來，就可以出產房了。不知道第一隻小鴨的聲音帶有什麼信號？別的小鴨是否能聽見牠的呼叫？我說，「加油哇，有同伴在等你們出來呢！」希望小鴨的叫聲能夠給未出世的小鴨多一點勇氣，早點踢破蛋殼。

兩天後，我用養雞場郵寄小雞來的盒子，把盒壁打個洞，如窗戶；底部鋪著乾草，如席夢思。在盒子裡面放飲水和飼料，然後把小鴨抱出來。所謂抱，就是一把握住牠，另一隻手輕輕地撫摸牠的背後，然後用柔軟的聲音和牠說話。我說，「你多漂亮啊，油亮亮的羽毛，聲音清脆，我愛死了。」

這是牠生命的第三天，牠趴在飲水器旁邊，也不喝水，說明體內的營養夠牠用。先生也過來抱抱牠，吹著口哨逗牠玩。我把盒子放在廚房玻璃門的前面，暖和一點。給牠拍照片，拍視頻。我想起了去年的一隻小黑鴨，因為一條腿殘疾，沒有熬過冬天，去世了。希望這隻小鴨健康成長。

我吃了早餐後到菜園幹活。今天挖了一小桶紫色的土豆，是兩年前妹妹送給我的Finger potato，長長細細的，好像手指那麼大。這種小巧玲瓏的土豆，第一年就被我種成了大個子，比兩根手指還要粗，收穫後沒有再種。不料，牠們的後代隱藏在土地深處，今年長成一大片。

華氏100度下，我揮汗如雨。高溫 無雨的天氣已經兩個多月了。我拎著土豆回屋，打開水龍頭清洗，但沒有水，幸虧我們有準備，車庫裡有幾個五加侖的水桶，都是滿的。我把手洗乾淨，把幾個土豆泡在水裡，然後回屋看小鴨。

咦，小鴨怎麼不見了？明明進屋時還聽見「嘰嘰」叫，盒子裡卻空空如也。我到處找，發現在廚房通向客廳的地板上有一灘鴨屎，但是客廳的角角落落都沒有。「嘰嘰、嘰嘰」，我學著鴨叫與牠對話，一點回音都沒有。牠才三天大，就插翅飛走了嗎？

我去找了一個大一些的紙盒，重新給牠做個窩。心裡卻解不開這個疙瘩：小鴨是怎麼從盒子裡跑出來的？

先生勸我別著急，說牠跑不出這棟房子。終於聽見了牠的聲音，是從廚房的壁櫥裡傳出來的。壁櫥門開著，裡面一團漆黑。小鴨找到了。六點十五分，水井恢復供水。

我不再去想小鴨怎麼爬出一英尺高的紙牆，更不去猜測追求自由是所有生物的本性之類的哲學話題，希望把腦袋清空，安靜休息。倒是先生二話不說，從車庫拿來取暖燈照在小鴨的紙箱上方，一邊說，「太冷了，孵蛋機裡99度，牠還沒有適應常溫呢！」我恍然大悟，難怪小雞總是躲在母雞的翅膀底下，原來是為了享受媽媽的體溫呢。先生給牠取了名字：Dora。

這一天我不時地去查看產房，看了十幾次。多麼希望再誕生幾個小鴨，給Dora作伴啊！

第二天早上，果然又誕生了一隻小鴨，一模一樣顏色，披一身黑袍，黑頭黑掌黑翅膀，胸前繡著金葵花。取名：Doris。

鴨和人一樣，需要伴侶，尤其人工孵化的小鴨，一出生就是孤兒，有個伴，可以得到很大的安慰。牠倆就像剛會走路的小孩子，嘰嘰喳喳，也好像連體嬰似的，分分秒秒，不棄不離。

產房裡剩下的鴨蛋都超過了出生的時間，應該處理掉，同時關掉電源。先生說，「再等一天吧，也許還有虛弱的生命。」我心裡想著他以前說的話：「出不來的，就是不健康的，我們無能為力。」今天怎麼要等待虛弱的生命呢？我把每一個鴨蛋翻來覆去，仔仔細細地查看，突然發現，一只鴨蛋的蛋殼上有交錯的兩條非常細短的裂縫。我的心頓時怦怦亂跳，要不要去救牠一命？趕快上網查，能不能手工撥開蛋殼，幫助雞鴨出生？都說不能。尤其說到，如果剝開蛋殼，裡面流血，那個小生命就沒救了。

我等啊等，幾分鐘就去看那顆蛋一眼，但毫無動靜。我甚至開始禱告，求上帝讓這個即將誕生的新生命平安無事地來到世上。我心裡想，一樣沒救，剝開蛋殼與悶死在裡面有什麼不一樣？不知過了多久，每一分鐘都像長途旅行一樣，我的耐心終於越過了底線。我把鴨蛋捧在手心裡，輕輕地剝去一小片，大概是指甲的十分之一。只見裡面有液體流出來，鮮紅的，雖然只有一點點。天哪，流血了，這隻小鴨沒救了！我趕緊把鴨蛋放下，蓋上孵蛋機的蓋子，跑到院子裡去喘幾口大氣。希望這隻小鴨還活著，希望有奇蹟出現！但是，我不敢再走進產房，好像自己是個謀殺者。

我去菜園澆水，拔草，移苗，等待自己平靜下來，然後給小鴨挖一個小坑。先生過來安慰我，說再等一夜，如果沒有動靜，就把機器關了。我咬著嘴唇，默默點頭。

第二天清晨，我們聽到了「嘰嘰」的聲音，喜出望外地直奔孵蛋機，聲音越來越近，又有一個新生命在產房裡！打開蓋子，就是昨天那顆流血的鴨蛋，現在裂成兩半，一隻金黃色的小鴨誕生了，全身濕淋淋，趴在蛋架上。唱歌吧！跳舞吧！好像都不能表達我的心情。先生站在我背後擁抱我，我的淚水頓時奪眶而出。這隻小鴨叫Clyde。