鹹豆漿上放入油條更加美味。（王穎禾．圖片提供）

小時候，家門口街角的三叉路口，有家賣燒餅油條的小店。一根油條三分錢，一個燒餅也是三分錢。將油條對折夾入燒餅中，便是一套傳統中式早餐燒餅油條。

小店門口常會有人排隊。我在排隊的時候喜歡看師傅們操作，主要是看炸油條，過程頗為神奇。師傅將兩根細細長長的麵胚捏在一起，然後像拉橡皮筋一般兩邊拉伸，往熱油裡一放，麵胚在油裡翻滾蓬發，魔術般地變成了金黃色的胖胖油條。至於燒餅，用的是一種圓柱形的大爐灶，師傅把餅胚一個個貼在炭爐的內壁，內壁加熱會發紅，待燒餅烤熟了，就用一把大鐵鉗把燒餅取出。

我那時的早餐多為油條泡飯，偶爾是燒餅油條。泡飯就是將隔夜的冷飯用水煮開，跟粥相似，但沒有粥那麼稠爛。過泡飯的一般是醬菜，比如小脆瓜、醃蘿蔔之類，再配上一根油條，油條可以用醬油蘸著吃。我一向喜歡油條勝過燒餅，燒餅只有裹油條才有味，油條本身鮮香好吃，搭配其他食物亦是美味，比如油條粢飯糰、油條鹹豆漿，都是令人垂涎的早點。

出國後，燒餅油條成為鄉愁中的特殊存在。在懷念故土美味的同時，我們也不得不接受了異國他鄉的牛奶 麵包的早餐配置，雖然牛奶麵包的營養價值更高，但我們仍很懷念燒餅油條的滋味。先生比我更加不能忘情，當我們搬到美國華府時，他在中國超市驚喜地發現冷凍的油條燒餅。每天早晨，我們將冷凍的燒餅油條在小烤箱裡加熱，雖然不如家鄉的新鮮，但聊勝於無。

疫情 期間，冷凍的燒餅油條在超市一度斷貨。我和先生都在家工作，有大把的時間，便決定自己做燒餅油條。我從網絡覓得配方和做法。油條的配方很簡單，主要就是麵粉、泡打粉和小蘇打，有的方子裡有牛奶雞蛋 ，但我記得小時候看店裡做油條是沒有牛奶雞蛋的。最重要的是油，除了做生胚時要加少許油，更是要起一個大油鍋。做法略複雜，我第一次做得不太理想，油條在油鍋裡像花一樣開放，但只是羞羞答答地半開半放，第二次才有了盡情舒展恣意綻放的大胖油條，關鍵是對於油溫的掌握，不能太高也不能太低，要維持在攝氏180度。

終於做成金燦燦黃澄澄香噴噴的油條，送入口中，是久違的新鮮油條的味道，孔大泡多，蓬鬆香脆！跟兒時所吃的略有差別，但已是非常接近。為了不辜負這大好油條，我又做了油條相關的幾款點心。粢飯糰是杭州街頭的早點，記得師傅將一大勺糯米飯攤勻在濕毛巾上，加一勺糖或者是肉鬆榨菜，再居中放入油條，用毛巾裹住捏緊，便是一個粢飯糰。我用保鮮膜代替了濕毛巾，做了甜味和鹹味的粢飯糰。糯米的軟糯和油條的鬆脆，兩種完全不同的口感在口中交匯出美妙滋味。鹹豆漿是在豆漿裡加入醬油和醋，豆漿瞬間起花成濃稠的絮狀，再加小蔥和榨菜末，最後放入切成小塊的油條。我喜歡在油條被豆漿泡軟前開吃，鬆脆的油條被牙齒咬得在口腔裡碎片四濺，和著鹹鮮的豆漿，口感豐富，層次鮮明。

有了油條，必不可少的是油條的最佳拍檔——燒餅。燒餅的做法相對簡單，只是我做的跟記憶中的燒餅不太一樣。記憶中的燒餅是圓形的、鬆軟的，我做的是牛舌形的、酥脆的，但是鹹香可口並無二致。牛舌形的燒餅夾油條倒是更為方便。