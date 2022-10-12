每次走進這家百元理髮廳，都有一種朝聖的感覺。

店裡的客人幾乎都是七十歲以上的老太太，她們坐在四張皮椅上聊天，談論彼此的媳婦和孫子、鄰居的八卦 、養生話題等等，講電話則必定以大音量擴音放送，電話彼端的人說話聽得一清二楚便罷，此間的客人和老闆娘還會加以回應、吐槽，多方對話，其樂融融。

該是因為年紀大了，早已卸下所有包袱，老太太講話都有一種渾然的喜感，類似這樣的對話源源不絕：

「白毛總比無毛較好啦，某某人就算想欲染頭毛嘛毋法度啊！」

「啊你目睭已經遮䆀啊，葉黃素敢免加食寡？」

「阮查某囝問我要買啥款保健食品，我講欲食落會媠彼款。」

當然，這些只是附帶的娛樂，重點是這位理髮師兼老闆娘的手藝，不輸我住台北時遇過的髮型沙龍高級設計師，而且，至今仍堅持一百元的收費！過程大約如此：先噴濕頭髮之後剪髮，剪完後我自己拿吹風機吹乾！她的剪髮資歷和我的年紀差不多，雖然我要求的僅是清爽好整理的髮型，但她會根據季節和我的頭型做調整，每次都有點變化，我感到很滿意，後來便不再要求髮型款式，可以放心地將整顆頭交給她。

她唯一的缺點就是有點固執。有次她幫一位白髮老太太剪髮，對方因為健康因素不願再染髮，她卻無法接受，滿嘴碎念不休，說誰誰到了一百歲也還在染髮燙髮，頭髮整理好人變漂亮，心情才會好，所以愛漂亮的人都會長壽……等等，但是對方不為所動，她愈講愈氣，最後竟然說出這種話：「我一點都不想和這樣的人往來！」在等候區的我看到她那一臉嫌惡，與邋遢的人誓不兩立的態度，暗自心驚，真覺得已經有點離譜了。

偏偏我也沒好到哪裡去，因為在家工作，疏於打理，總是累積到自己也被嚇到才去報到。有次她剪完我的頭髮之後，彷彿得救般鬆了一口氣說：「總算像個人了。」接下來便開始規勸我應該染髮和化妝等等。有趣的是，其實她並不在意客人是否給她染髮，純粹希望所有人都漂亮、得體，像個人。

每次我剪完頭，她必定會尾隨我出門，並對著我的後腦勺讚嘆不已：「你的頭型誠好看！」我便會回應道：「無啦，是你手藝好啦！」這時在座的老太太就會有人搭話：「伊頭型好看，你手藝讚啦！」眾人大笑！如果她有空，甚至會站在門口欣賞我的後腦勺，直至我消失在地平線的彼端。我感覺在她對我新髮型的讚嘆裡面，有很大的成分是在讚嘆自己──挽救了一個人免於醜陋的命運。

有一回我來報到時，已接近打烊時間，幾位客人離開後，便只剩下我和老闆娘。我發現她那天的髮型不同，便隨口稱讚了一下，誰知她臉色略變，告訴我其實她剛做完化療，所以現在戴假髮，甚至還解釋道：因為她太忙，今天沒有好好整理假髮，本來應該是怎樣怎樣吹整才漂亮……等等。我嚇得差點從椅子上跳起來，趕緊詢問詳情之後，發現她竟然是我的病友！

於是我立刻質問為何化療期間仍要開店？她說因為是自費沒什麼副作用，閒著也是閒著，就繼續為大家服務……這在懶散的我看來簡直太荒唐，我忍不住開始勸她應該多休息，或乾脆把訂價提高，以此減少客人……等等，但是這些建議都被駁回了。她說這些客人一輩子都給她弄頭髮，如果她休息或是漲價，大家要怎麼辦？

我心想：如果你休息，大家自然會找別人，到底還是自己的生命比較重要吧？但這些話無法說出口，畢竟如果她不繼續服務，我也會很為難的。過去我曾在別家百元理髮被剪成櫻桃老丸子，為此煎熬了好一段時間，出門都戴著帽子遮醜。由此可知，我也不是不愛美，只是程度和老闆娘差很多而已，但或許更準確的說法來自木心，他說：「我們維持外貌形象，為的不是愛美，而是身而為人的尊嚴。」

回家的路上，經過某家餐廳門口，恰巧看見一張有趣的標語，文字旁有簡單的圖案：持箸的手，將一雙筷子高高舉起、大大地展開：「在這個世界上，除了筷子，其他都可以放下。」起初，我覺得這話太妙，應該給老闆娘看看！我甚至猜想著：就是那份對美的偏執、把自己看得太過重要，才導致罹癌的吧？

然而，念頭一出，我立即感到慚愧了──這樣的想法，和那些隨口判定他人罹癌是因為祖先造孽的人有什麼不同？我對她一無所知，唯一的接觸僅是剪髮的那幾分鐘，我憑什麼評斷他人呢？再進一步想，或許，愛美即是她堅持不能放下的「尊嚴」吧？而我眼裡的可悲，不正是她的可敬之處嗎？一個什麼都丟失了，僅剩筷子的人生，真的會是我們想要的嗎？

唉，難怪古人要說頭髮是三千煩惱絲，難怪我經常想要將頭髮全部剃光──無論如何，此刻還保有人身且僅以一百元就換來清爽髮型的我，誠心地感覺到：在這個世界上，還能為了美與尊嚴而煩惱，還能有所追求與堅持，是多麼幸福。