古典音樂是一種深奧的協奏曲，通俗歌曲是一種情感的流露，抒情輕音樂是一種和諧的浪漫，而我是鍾愛的是粗獷豪邁的進行曲。

心情鬱悶的時候，音樂可以提供豐富的能量，抒壓又療癒。疫情 最艱困的時刻，打開YouTube，內容豐富的各式音樂作品，讓我瞬間跌入了深不見底的快樂。聽完了經典中英文歌曲、交響樂，這時候需要一首振奮人心的進行曲，美國「進行曲之王」蘇沙（John Philip Sousa）的《雷神進行曲》讓我又坐上了時光轉盤。

那年我還是個懵懵懂懂的初中一年級學生，加入了學校的軍樂隊，教官耐心地教導我們這群肺活量尚不足的新手如何吹奏各式樂器，這首《雷神進行曲》也成了全隊學習的第一首曲子，也成了我對音樂的啟蒙。《雷神進行曲》短小精悍，節奏輕快又雄壯，小號，伸縮號，低音號各樂器配合而層次分明。那個時代的台灣中學軍樂隊，這首曲子成了首選，在蘇沙的所有進行曲中，這首曲子是比較容易學習的。漸漸地，我和進行曲產生了不解之緣，國慶日時，我和樂隊的隊友從北投搭火車到台北市看著名的北一女樂儀隊及大安初中鼓號樂隊表演，身姿挺拔的隊伍吹奏著震撼的進行曲，聲勢浩大的鼓號聲，給人一種充滿力量的感覺。

接著再點擊一首奧地利作曲家瓦格那的《雙鷹進行曲》，這首高難度的曲子有著法國號獨特的優美旋律，配上小號的犀利高亢和伸縮號的壯闊氣勢，高潮迭起的節奏，讓每一個跳動在空中的音符，都成了克服沮喪及焦慮的小戰士。半世紀前的一埸音樂盛會讓我初識這首進行曲，喜愛至今。記得當年是台北縣中小學音樂比賽的前一晚，我興奮得睡不著，夜深如墨，躺在床上默念熟記我們的高中樂隊將比賽演出的兩首曲子的樂譜，手指更是反覆不停地練習小號的按鍵指法。想到當年那忙碌的按鍵手指，指揮揮動著指揮棒，跳躍的音符，傾洩而出的音樂，我又找回了青春洋溢的歲月。

高中畢業後，不曾再摸過樂器，但是從未停止對音樂的熱愛。音樂不只是藝術，也是一種無形的動力，有人喜歡藍調的悠閒，有人喜歡情歌的撩動情愁，有人喜歡鄉土風味的地方小調，每個人都可以找到自己喜歡的音樂類型。

如夢似幻的音律，起伏跌宕的節奏，忽隱又忽現的配樂，欣賞音樂有如閱讀精彩的小說 ，那種美好的感覺讓人在生理及心理皆產生了正向能量。在病毒尚未消失殆盡之前，澎湃的樂聲肯定是我防疫 的另一項利器。今晨天空晦暗，我即刻點擊了莫札特的《土耳其進行曲》作為美好一天的開始。

（寄自紐約）