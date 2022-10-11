AI見證了人類藝術的消亡？

可樂王∕圖

按照以色列歷史學家赫拉利（Yuval Noah Harari, 1976-）在《未來簡史》中描繪的，我們一直視為至高無上、不可取代、不可超越的人類大腦機能和神經活動，都可以通過電腦的演算法攻破。未來電腦演算法或將取代一切人類智力因素決定的事情。

曾經我們以為高深無比的國際象棋，在2016年已經被人工智慧 幹翻在地！現在誰還好意思說自己是世界圍棋冠軍呢？這就像螞蟻在大象面前說，我是舉重冠軍一樣。

多尷尬！

隨後，微軟 的人工智慧小冰在2017年出版了一本詩集《陽光失了玻璃窗》。其中很多詩歌寫得和專業詩人相比，也絲毫不遜色。「我又躺在自己的床上∕還不是珍奇甜蜜的感覺∕一支燭光∕忽變為寂寞之鄉」、「有長蛇盤據在我的胸膛∕永遠留著我的飢渴之心∕暮風在夜間追問」，以上，看得出來是電腦寫的詩嗎？

當年詩集在發布時，微軟介紹說，他們的人工智慧研究，一直在思考，在智商（IQ）之外，在情商（EQ）之上，如何邁出關鍵性的一步，可以通過技術賦予AI 人類的情感和創造力嗎？換言之，人類的情感和創造力是可複製的嗎？微軟研發團隊採用了基於情感計算框架的創造模型，可通用地完成詩歌、歌詞和財經評論。其獨創性超過83%。由AI創作的詩歌，化名向多家網路及平面媒體投稿，並獲得錄用，除了微軟自行披露外，尚未被人類讀者察覺。

人類又一次在想像力和形象思維領域失守。

那我們在人工智慧面前，還有多少可以堅守的領地呢？

有人說，獨創性的藝術創造是人類可以驕AI的領地，人工智慧很難超越。美的創造和審美活動，存在很強的主觀性和複雜的個體差異性，還需要感性經驗和想像力的參與，這是AI無法探觸到的。只要人類還保有藝術，只要人類還能在藝術上創造出獨一無二的內容，AI就無法勝出。

果真如此嗎？

話音未落，AI又出手了。

這一次「他」創作了一件名為〈太空歌劇院〉（Théâtre D'opéra Spatial）的藝術品，在2022年8月科羅拉多州博覽會的美術比賽的「數位藝術∕數位修飾照片」類別中獲得了第一名。

AI畫的這幅畫，描繪了一個奇怪的場景，看起來像是來自太空歌劇，和一幅精湛的繪畫無異，巴洛克風格的大廳裡的古典人物，通過一個圓形的觀景口，進入陽光普照、光芒四射的景觀。畫的作者署名Jason Allen。Jason Allen但並不是〈太空歌劇院〉的作者，真正的作者是一個名為「Midjourney」的人工智慧軟體。

這幅獲獎作品，立刻讓藝術家和藝術愛好者炸了鍋。他們紛紛表示這幅作品的獲獎，加速了創造性工作的消亡。

一名藝術家在推特上的犀利吐槽說：

「我們眼睜睜地見證了藝術的消亡。AI可以畫出如此具有想像力和表現力的作品，藝術真的就要消亡了嗎？我本來是一個樂觀主義者，但是在這個問題上，我卻是一個悲觀主義者。我的看法，藝術，不會消亡。但是人類獨家創造藝術的特權可能真的消亡了。

我們不會把一隻鳥的鳴唱，真的當作歌唱藝術作品對待，無論它多麼婉轉動人；我們也不會把一座蟻巢當作真的建築藝術對待，無論它結構多麼巧妙功能多麼完備。因為大自然形成的藝術無論多麼精巧，因為不是人類的參與，即使它們在某種程度上，符合人類對藝術的定義和看法，但我們還是會把它們排除在藝術之外，我們對藝術的定義和界定，是基於人的，它一定是人類的創造物。人做得好，我們叫做巧奪天工，人做得不如自然的好，我們說是在向自然學習，所謂的師法自然。但我們對藝術的定義，對藝術的評判標準，始終是以人類為中心的。」

現在問題來了。

人工智慧做出的藝術作品比人類做出的藝術作品還要精細、優美，就要超越人類的創造能力了。

人工智慧做出的藝術作品是藝術嗎？它如果不是藝術，那藝術到底是什麼？

有人辯解說，AI其實是沒有原創力的，「他」只不過是通過大資料、深度學習，在此基礎上嘗試模仿人類的創造，「他」創作的東西無論多麼新奇、驚豔，也無非是跟在人類後面鸚鵡學舌，有樣學樣。而原創性的藝術，只有人類能夠做得出來。

真是如此嗎？

我們去看看中國國畫，看看中國書法，也看看西方的油畫，人物肖像，風景畫，戰爭場面，宗教題材繪畫。我們真的認為藝術的根本在於原創嗎？

絕對不是。

其實人類的藝術也一直是在不斷地向前人、向同時代其他人學習中發展的。在數千年來的前人的藝術思考、藝術技法積累的基礎上，一天天學習，一點點創新，一步步突破，而達到今天的豐富多彩的狀態。

之所以創新艱難，有很多原因，一是在現代印刷術發明以前，人類藝術的傳播非常緩慢，要學習他人的技巧經驗，都只能從原作學習，原作本來就稀少，獲得並非易事。二是人類思想交流的難度也很大，對藝術的理解、美學的思考，這些成果的傳播、學習、理解、掌握、再創造，對99.9%的人來說，要麼因為它不會帶來直接的物質財富與享樂，因而是沒價值的，不屑於或沒工夫學；要麼需要幾十年的勤奮苦讀，完成全面的知識積累，才能達到略微像樣的境界。而幾十年，人的大半生已經沒了。

但是AI通過大資料，深度學習，可以在一兩個小時，甚至更快的時間，把人一輩子皓首窮經才能掌握的理論，學得通透，把人耗盡資財和生命，覽遍世界各大博物館、美術館、圖書館畫冊中的作品後，才能獲得的見識，在短時間內變得耳熟能詳。然後在此基礎上，進行演算法的組合，和生成。

於是作品就出來了。

人，怎能與之相比？人的創造是學習的結果，AI的「創造」也是學習的結果，而且「他」的學習能力遠在人類之上。

人類將如何自處？

人類還敢說藝術的獨創性是自己專擅之地嗎？

在藝術創作的領地裡，還能有人類的一席之地嗎？

這是今天和未來的人們必須面臨的一道難題。（寄自北京）