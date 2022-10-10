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不可複製的美好

竹心（9月&10月徵文：疫中小確幸）

2020年初，疫情之始，兒子就讀位於曼哈頓中城的紐約大學牙醫學院的最後一個學期，我們夫妻則在德州工作生活。

2020年3月上旬，疫情急轉直上，紐約感染人數開始飆升。三月中旬，牙醫學院宣布停課，春假延續到三月底。在紐約感染人數將近一千例時，兒子離開曼哈頓，飛到德州。

沒想到，兒子這一走，再未能返回學校繼續最後一個學期的學習。原本定於五月的畢業典禮也一拖再拖，直至此時依舊未舉行。

回德州後，自此開啟兒子上網課，丈夫居家辦公的生活模式。幾近半載，全家人二十四小時全天候朝夕相處，可謂空前未有的一段時光。

自從兒子就讀大學，全家相聚變得極為有限。即使是寒暑假，兒子也有諸多活動，共度的日子屈指可數。記得我曾對丈夫感慨：「我們與兒子相處的時間軌跡，就讀大學前，是漸次遞減式，讀了大學，便是斷崖式地銳減了。」有時我會特別懷念兒子讀書前的那段日子——丈夫上班，只有我們母子倆朝夕相處。

2020年的春天和夏天，我們足不出戶，閉鎖家中。年過半百的丈夫依舊食欲旺盛，二十多歲的兒子餐餐踩著鐘點，兩個男人，一個為養家糊口辛勤工作，一個為學業未來刻苦學習，身為妻子和母親，責無旁貸承擔了一日三餐的重任，絲毫不敢懈怠，頓頓餐飯再無糊弄。為了增加免疫力和抵抗病毒的能力，牛肉、魚肉各類蛋白合理搭配；蔬菜水果一洗再洗；買回來的肉和菜統統消毒，營養須全面，味道要鮮美。那半年，吃了幾乎超過半輩子吃過的牛肉，做了半生未學過的各種中西佳餚、南北菜式。還自己發豆芽、做豆乾、烤麵包、煎牛排，並挖空心思做了家鄉特有的混糖月餅。

一日三餐，一家三口圍桌而坐，享用美食。然後各自回屋，或工作，或學習。我收拾停當，也鑽進自己的書房，寫字讀書。

那半年是疫情最氾濫的時期，死亡人數直線飆升，人們談新冠而色變。而我們一家人卻因此而朝夕相處了半載時光，飯桌上的歡笑，客廳裡的相守，社區小徑漫步，籃球場上奔跑，在世紀大災難裡，一朝一夕，患難與共，成為黑暗現實裡的一絲光亮，溫暖了生活，溫馨了歲月。茶餘飯後，閒聊之際，一家三口都有滿滿的感恩之心，這是多麼難得的機緣巧合，早已獨立的兒子可以和我們一起日食三餐，朝夕共度，何其有幸！

古希臘哲學家赫拉克利特有一句流傳至今的名言：「人不能兩次踏進同一條河流」。2020年的春夏，也成為我們家那條不可再次踏入的河流。那段疫情裡居家度日的特殊時光，以及所有的相守相伴，都成為生命裡不可複製的美好。（寄自新澤西州）

疫情 德州 醫學

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