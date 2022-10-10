蝙蝠出洞。（典樂．翻拍）

我在美國遊覽的第一座國家公園是新墨西哥州 的卡爾斯巴德鐘乳石洞國家公園（Carlsbad Caverns National Park），也是讀書時期唯一去過的國家公園。此洞的主洞Big Room是美國第一大洞廳，洞中的鐘乳石不但巨大並且千奇百怪，景觀奇妙壯麗，至今記憶猶新。

近日全家到新墨西哥州旅遊，卡爾斯巴德洞當然亦在行程中。出發前我們預先做功課，得知石洞為控制人數，需預約參觀時間，並得知每晚七點半有蝙蝠出洞秀。為看蝙蝠出洞，前一天下午三點多我們就趕到卡爾斯巴德小鎮。晚上七點多來到國家公園的訪客中心，公園管理員指引我們到秀場。原來石洞入口處開闢了一個半圓形的小型羅馬劇場 ，劇場正對著洞口。四十年前並沒有這個劇場，那時的公園亦不以蝙蝠洞吸引遊客。物換星移，觀光事業也日新月異。

一家人在劇場找好位置坐定，只見不時有鳥兒從洞中飛出。那鳥兒黑羽紅胸白腹非常美麗，還有似剪的尾巴，我脫口叫出「燕子」，老公與女兒們都點頭，確實是燕子。我們舉頭發現，空中早已不知有多少燕子在落日餘暉中盤旋。這時不只我們一家，在座的觀眾都開始狐疑，這裡到底是蝙蝠洞還是燕子洞？一直以為燕子緣水而居，蘇東坡不是說：「燕子飛時，綠水人家繞」嗎？此地是海拔四千多英尺的沙漠高原，怎麼會有燕子呢？

大約七點二十分，一位公園管理員上場主持節目。原來蝙蝠出洞的時間在七點四十五分，主持人先上場跟大家解說蝙蝠的來龍去脈。這座洞穴座落在荒漠深山中，本是人跡罕至之地，兩百多年前，一位牛仔策馬荒山發現大批蝙蝠飛翔，循跡發現了此洞。這是個深不見底的大地洞，洞壁陡峭，牛仔只往下爬了一小段，不敢繼續探索，只回報發現了一個蝙蝠洞。一百年後（1898年），另一位年輕人吉米懷特（Jim White）用自製的索梯，深入洞底發現了下面的超級大洞，才引起當局的重視。直到1930年才開發成國家公園。洞底的 Big Room 在洞口之下八百英尺深處，還是懷特命名的。

開闢成國家公園後，洞壁上開鑿了盤旋而下的步道，遊客可步行下洞。從洞口垂直而下到兩百英尺深處，洞中出現左右兩條路，左邊是行人止步的蝙蝠洞，右邊則是通往大洞廳之路。從三叉口再往下走一個鐘頭才到達巨大鐘乳石林立的大洞廳。真佩服百多年前懷特的冒險精神，不畏生死把自己吊下黑黝黝的洞裡，還能摸黑勇往直前，發現了美國第一大的鐘乳石洞廳。遊覽整座石洞大約要花四至五個鐘頭，遊客當然不可能再爬回洞口，所以洞底有電梯可以將遊客直接送回遊客中心。

此地的蝙蝠名為巴西 無尾蝠，有如侯鳥般每年初春到來，六月中產下幼蝠，大約四、五周後幼蝠才能長大學飛。蝙蝠是群居的哺乳動物，一隻蝙蝠每年只產下一隻幼蝠。到了十月母子再一起飛回巴西避寒。蝙蝠白天倒立洞頂休息，夜裡出洞覓食。蝙蝠在洞中的歷史不可考。但這裡的燕子直到1966年才突然出現，同樣來自南美，同樣春來秋去，牠們在洞穴入口不遠處築巢於洞壁之上，燕子白天覓食，在蝙蝠出洞前又悉數回巢憩息。主持人正解說之間，我們發現天空盤旋的燕子突然都不見了。為了不打擾蝙蝠出洞，公園不准遊客拍照，並囑咐觀眾噤聲。時間一到，果見幾隻蝙蝠飛出洞口，全場立刻鴉雀無聲。帶頭的幾隻蝙蝠好像探路似的，發現外面沒有危險，緊接著就見一股黑煙突然冒出，那黑煙源源不絕緩緩上升，不多久只見黑煙如一條黑龍般往東南方的天空竄去，據說是飛到十英里外的黑河谷去吃蚊子和飛蛾。偶見脫隊蝙蝠繞了出來，轉一圈，又急急飛入黑龍陣裡。我們看了二十分鐘，黑煙仍然不斷冒出，估計已飛出十幾萬隻蝙蝠。

新冠病毒曾經怪罪於蝙蝠，來此之前我曾擔心不小心沾到蝙蝠可能會染疫，孩子們笑我多慮。環視周遭的觀眾，個個好似朝聖般地聚精會神盯著洞口，他們若知我的憂慮是否也會笑我？此時太陽已下山，夕陽染紅了半邊天，雖然好奇這場秀何時落幕，但明日一早還要進洞遊玩，我們只好依依不捨地離開了劇場。

蝙蝠與燕子，一個是哺乳類，一個是鳥類。一個晝伏夜出，一個日出而作日入而息，同住洞中生養幼兒卻互不干擾。更令人不可思議的是，蝙蝠先來燕子後到，蝙蝠眾燕子寡，先來的沒有趕走後到的，後到的也沒有攻擊先來的。燕子有巢穴，覓食餵兒倒也不難。蝙蝠收起翅膀後的身體不到一個拇指大，據生物學家研究，洞中每平方英尺的洞頂可以擠三百隻蝙蝠。蝙蝠媽媽白天一手抱著幼兒餵奶，一手黏在洞頂上。晚上把孩子留在洞中自己出洞覓食，初生的幼蝠就有黏在洞頂的能力。一隻蝙蝠在一夜之間可以吃掉兩三百隻飛蟲，清晨再回到洞中去照顧幼兒。如此密集，如何找尋自己的孩子呢？據說蝙蝠媽媽不但記得自己孩子的位置，還能分辨出牠的哭聲。蝙蝠清除飛蛾為這一帶的森林除去蟲害，並讓黑河谷的蚊子絕跡。蝙蝠的糞便俗稱「夜明砂」，自古即是名貴中藥，據說有清肝明目的效用。說來蝙蝠的益處比害處多。