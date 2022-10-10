蝙蝠與飛燕
我在美國遊覽的第一座國家公園是新墨西哥州的卡爾斯巴德鐘乳石洞國家公園（Carlsbad Caverns National Park），也是讀書時期唯一去過的國家公園。此洞的主洞Big Room是美國第一大洞廳，洞中的鐘乳石不但巨大並且千奇百怪，景觀奇妙壯麗，至今記憶猶新。
近日全家到新墨西哥州旅遊，卡爾斯巴德洞當然亦在行程中。出發前我們預先做功課，得知石洞為控制人數，需預約參觀時間，並得知每晚七點半有蝙蝠出洞秀。為看蝙蝠出洞，前一天下午三點多我們就趕到卡爾斯巴德小鎮。晚上七點多來到國家公園的訪客中心，公園管理員指引我們到秀場。原來石洞入口處開闢了一個半圓形的小型羅馬劇場，劇場正對著洞口。四十年前並沒有這個劇場，那時的公園亦不以蝙蝠洞吸引遊客。物換星移，觀光事業也日新月異。
一家人在劇場找好位置坐定，只見不時有鳥兒從洞中飛出。那鳥兒黑羽紅胸白腹非常美麗，還有似剪的尾巴，我脫口叫出「燕子」，老公與女兒們都點頭，確實是燕子。我們舉頭發現，空中早已不知有多少燕子在落日餘暉中盤旋。這時不只我們一家，在座的觀眾都開始狐疑，這裡到底是蝙蝠洞還是燕子洞？一直以為燕子緣水而居，蘇東坡不是說：「燕子飛時，綠水人家繞」嗎？此地是海拔四千多英尺的沙漠高原，怎麼會有燕子呢？
大約七點二十分，一位公園管理員上場主持節目。原來蝙蝠出洞的時間在七點四十五分，主持人先上場跟大家解說蝙蝠的來龍去脈。這座洞穴座落在荒漠深山中，本是人跡罕至之地，兩百多年前，一位牛仔策馬荒山發現大批蝙蝠飛翔，循跡發現了此洞。這是個深不見底的大地洞，洞壁陡峭，牛仔只往下爬了一小段，不敢繼續探索，只回報發現了一個蝙蝠洞。一百年後（1898年），另一位年輕人吉米懷特（Jim White）用自製的索梯，深入洞底發現了下面的超級大洞，才引起當局的重視。直到1930年才開發成國家公園。洞底的 Big Room 在洞口之下八百英尺深處，還是懷特命名的。
開闢成國家公園後，洞壁上開鑿了盤旋而下的步道，遊客可步行下洞。從洞口垂直而下到兩百英尺深處，洞中出現左右兩條路，左邊是行人止步的蝙蝠洞，右邊則是通往大洞廳之路。從三叉口再往下走一個鐘頭才到達巨大鐘乳石林立的大洞廳。真佩服百多年前懷特的冒險精神，不畏生死把自己吊下黑黝黝的洞裡，還能摸黑勇往直前，發現了美國第一大的鐘乳石洞廳。遊覽整座石洞大約要花四至五個鐘頭，遊客當然不可能再爬回洞口，所以洞底有電梯可以將遊客直接送回遊客中心。
此地的蝙蝠名為巴西無尾蝠，有如侯鳥般每年初春到來，六月中產下幼蝠，大約四、五周後幼蝠才能長大學飛。蝙蝠是群居的哺乳動物，一隻蝙蝠每年只產下一隻幼蝠。到了十月母子再一起飛回巴西避寒。蝙蝠白天倒立洞頂休息，夜裡出洞覓食。蝙蝠在洞中的歷史不可考。但這裡的燕子直到1966年才突然出現，同樣來自南美，同樣春來秋去，牠們在洞穴入口不遠處築巢於洞壁之上，燕子白天覓食，在蝙蝠出洞前又悉數回巢憩息。主持人正解說之間，我們發現天空盤旋的燕子突然都不見了。為了不打擾蝙蝠出洞，公園不准遊客拍照，並囑咐觀眾噤聲。時間一到，果見幾隻蝙蝠飛出洞口，全場立刻鴉雀無聲。帶頭的幾隻蝙蝠好像探路似的，發現外面沒有危險，緊接著就見一股黑煙突然冒出，那黑煙源源不絕緩緩上升，不多久只見黑煙如一條黑龍般往東南方的天空竄去，據說是飛到十英里外的黑河谷去吃蚊子和飛蛾。偶見脫隊蝙蝠繞了出來，轉一圈，又急急飛入黑龍陣裡。我們看了二十分鐘，黑煙仍然不斷冒出，估計已飛出十幾萬隻蝙蝠。
新冠病毒曾經怪罪於蝙蝠，來此之前我曾擔心不小心沾到蝙蝠可能會染疫，孩子們笑我多慮。環視周遭的觀眾，個個好似朝聖般地聚精會神盯著洞口，他們若知我的憂慮是否也會笑我？此時太陽已下山，夕陽染紅了半邊天，雖然好奇這場秀何時落幕，但明日一早還要進洞遊玩，我們只好依依不捨地離開了劇場。
蝙蝠與燕子，一個是哺乳類，一個是鳥類。一個晝伏夜出，一個日出而作日入而息，同住洞中生養幼兒卻互不干擾。更令人不可思議的是，蝙蝠先來燕子後到，蝙蝠眾燕子寡，先來的沒有趕走後到的，後到的也沒有攻擊先來的。燕子有巢穴，覓食餵兒倒也不難。蝙蝠收起翅膀後的身體不到一個拇指大，據生物學家研究，洞中每平方英尺的洞頂可以擠三百隻蝙蝠。蝙蝠媽媽白天一手抱著幼兒餵奶，一手黏在洞頂上。晚上把孩子留在洞中自己出洞覓食，初生的幼蝠就有黏在洞頂的能力。一隻蝙蝠在一夜之間可以吃掉兩三百隻飛蟲，清晨再回到洞中去照顧幼兒。如此密集，如何找尋自己的孩子呢？據說蝙蝠媽媽不但記得自己孩子的位置，還能分辨出牠的哭聲。蝙蝠清除飛蛾為這一帶的森林除去蟲害，並讓黑河谷的蚊子絕跡。蝙蝠的糞便俗稱「夜明砂」，自古即是名貴中藥，據說有清肝明目的效用。說來蝙蝠的益處比害處多。
宇宙中物種各有靈性，蝙蝠與燕子都為了繁衍後代，不遠千里來此安家。牠們都是洞中的過客，相依相存，各自生活。牠們都以昆蟲為生，居然能夠互相配合，在同一片天空下不爭不搶輪流覓食。天地萬物都不過是地球上的過客，都依附地球生存，就像蝙蝠與燕子依附洞穴一樣。如果萬物之靈的人類也懂得互相禮讓尊重，不為了自身利益恣意搶奪他人之物，遵守人世間的秩序，如此又何來征戰呢？（寄自加州）
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