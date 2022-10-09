我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

北國之秋

冰荷
加拿大密斯撒幾省公園（Mississagi provincial park）的秋色。（冰荷．圖片提供）
加拿大密斯撒幾省公園（Mississagi provincial park）的秋色。（冰荷．圖片提供）

北國的秋天是詩與畫的季節。楓樹、橡樹、白樺、梧桐、山核桃和各種灌木叢，甚至是爬牆的攀援植物，都在此時開啓華麗變臉，彷彿被魔術師的棒子一點，瞬間由千篇一律的綠色變成萬紫千紅。那色彩的純粹鮮亮，美麗得出離凡塵。這種無邊無際的色彩構成北國之秋的主旋律。

秋的到來是在人最不經意的時刻，怎麼滿眼的綠色中突然一棵樹全黃了，還有一棵樹的梢頭出現了紅色的斑點。走近一看，濃綠的邊角開始變淺、發黃，已經變紅的邊角依舊殘留著綠色的斑點，彷彿在染坊裡沒有染勻。這種突然的發現讓人意識到，秋天來了。

人們開始了追逐色彩的秋遊。各個地區、公園開始發布秋色報告，指引人們賞秋的步伐。某區的樹葉已經紅了百分之多少，還有多少樹葉依舊在梢頭。因為秋葉實在是比春花還要脆弱，一陣風吹雨打，茂密的樹葉就會悄然而落，留下光禿禿的樹枝，讓追楓的人們扼腕嘆息。想看，也要等到明年了。

然而北國太大，只要有精力和時間，在此地錯過的秋色會在不同經緯度對你張開臂膀歡迎。秋葉依舊在，幾度夕陽紅。

不同地點的秋色有不同的韻味。連綿不絕的森林可以是紅的海洋，從腳下紅到天邊，讓人有種被淹沒的感覺。雄山大川的秋色可以是大自然鬼斧神工的造化，把不同色彩與山水的變化揮灑成一幅萬里秋山圖，那種恢弘的氣勢，若不親歷不能體會。清晨的一條乳色霧帶，虛化了湖面和遠山，讓北國的粗獷硬朗多了些溫婉嫵媚。然而秋色也可以是小家碧玉的，在河岸被沖洗的石床上，在石縫間不經意地伸出一兩樹枝，從湍急的白色浪花中甩出幾點紅色，做點睛之筆。

秋色需要天空的襯托。晴天時，在瓦藍瓦藍的天空下，在鵝黃嫩綠的草地上，那一叢叢的金黃、赤紅與橙黃就分外地亮眼。陰天裡，在陰鬱的雲影下，灰藍的天空又是另一種基調，讓人沉穩，此時的秋色有一種天高樹低的遼遠況味。

即使是掉在地上的樹葉，也不甘於銷聲匿跡。森林裡落葉把山路鋪成一條蓬鬆的紅地毯，走在上面是嘩啦嘩啦的聲音。而在城市的車道和街道，金黃的樹葉在灰色的柏油路上灑出萬點碎金。時間一長，那曾經擁有光澤與蠟質的葉面黯淡了，冷落成泥，居然能把道路染成暗紅色。寒風起始，落葉旋轉升騰，舞姿翩躚，飛飛揚揚地落在屋頂上、車頂上、灌木中。此時才能理解「山山黃葉飛」的意境。

真正讓秋退出舞台的是雪。當漫天的飛雪蓋住大地，目力所及只剩下灰白黑，秋天才正式拉下帷幕。不管冬天多麼酷寒，顏色多麼單調，秋天的影姿依舊在記憶中。雪，就讓它下吧，春暖花開時綠葉就會重新占領枝頭，那些樹葉也在為秋天準備多彩的衣裳。（寄自加拿大

核桃 加拿大

上一則

《老物件情懷》十九歲的壓麵機

下一則

跟女兒說話

延伸閱讀

旅遊補給站／秋色醉人…全美10大賞楓國家公園

旅遊補給站／秋色醉人…全美10大賞楓國家公園
全國最大規模路邊堆肥收集服務紐約皇后區10/03開始試行

全國最大規模路邊堆肥收集服務紐約皇后區10/03開始試行
維護家園好過冬 屋裡屋外7項維修偷懶不得

維護家園好過冬 屋裡屋外7項維修偷懶不得
秋季正是開RV露營好時機 行家最推薦這座國家公園

秋季正是開RV露營好時機 行家最推薦這座國家公園

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00

相信算命嗎？

2022-10-02 02:02
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）

送美、日？台北故宮院長談「9萬件國寶」遷移新聞之謎

2022-10-03 01:17
粉色山茱萸。（本報系資料照片）

奢侈的日常（上）

2022-10-02 02:02
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）

曾落魄到1日花2元過活 他44歲寫小說成百萬暢銷作家

2022-10-02 15:12
郭強生（右一）大學畢業留影。（郭強生．圖片提供）

用青春換一場相逢（上）

2022-10-06 02:02

超人氣

更多 >
華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄

華男全家偷渡 繞南美入美國 視頻全記錄
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅