加拿大密斯撒幾省公園（Mississagi provincial park）的秋色。（冰荷．圖片提供）

北國的秋天是詩與畫的季節。楓樹、橡樹、白樺、梧桐、山核桃 和各種灌木叢，甚至是爬牆的攀援植物，都在此時開啓華麗變臉，彷彿被魔術師的棒子一點，瞬間由千篇一律的綠色變成萬紫千紅。那色彩的純粹鮮亮，美麗得出離凡塵。這種無邊無際的色彩構成北國之秋的主旋律。

秋的到來是在人最不經意的時刻，怎麼滿眼的綠色中突然一棵樹全黃了，還有一棵樹的梢頭出現了紅色的斑點。走近一看，濃綠的邊角開始變淺、發黃，已經變紅的邊角依舊殘留著綠色的斑點，彷彿在染坊裡沒有染勻。這種突然的發現讓人意識到，秋天來了。

人們開始了追逐色彩的秋遊。各個地區、公園開始發布秋色報告，指引人們賞秋的步伐。某區的樹葉已經紅了百分之多少，還有多少樹葉依舊在梢頭。因為秋葉實在是比春花還要脆弱，一陣風吹雨打，茂密的樹葉就會悄然而落，留下光禿禿的樹枝，讓追楓的人們扼腕嘆息。想看，也要等到明年了。

然而北國太大，只要有精力和時間，在此地錯過的秋色會在不同經緯度對你張開臂膀歡迎。秋葉依舊在，幾度夕陽紅。

不同地點的秋色有不同的韻味。連綿不絕的森林可以是紅的海洋，從腳下紅到天邊，讓人有種被淹沒的感覺。雄山大川的秋色可以是大自然鬼斧神工的造化，把不同色彩與山水的變化揮灑成一幅萬里秋山圖，那種恢弘的氣勢，若不親歷不能體會。清晨的一條乳色霧帶，虛化了湖面和遠山，讓北國的粗獷硬朗多了些溫婉嫵媚。然而秋色也可以是小家碧玉的，在河岸被沖洗的石床上，在石縫間不經意地伸出一兩樹枝，從湍急的白色浪花中甩出幾點紅色，做點睛之筆。

秋色需要天空的襯托。晴天時，在瓦藍瓦藍的天空下，在鵝黃嫩綠的草地上，那一叢叢的金黃、赤紅與橙黃就分外地亮眼。陰天裡，在陰鬱的雲影下，灰藍的天空又是另一種基調，讓人沉穩，此時的秋色有一種天高樹低的遼遠況味。

即使是掉在地上的樹葉，也不甘於銷聲匿跡。森林裡落葉把山路鋪成一條蓬鬆的紅地毯，走在上面是嘩啦嘩啦的聲音。而在城市的車道和街道，金黃的樹葉在灰色的柏油路上灑出萬點碎金。時間一長，那曾經擁有光澤與蠟質的葉面黯淡了，冷落成泥，居然能把道路染成暗紅色。寒風起始，落葉旋轉升騰，舞姿翩躚，飛飛揚揚地落在屋頂上、車頂上、灌木中。此時才能理解「山山黃葉飛」的意境。

真正讓秋退出舞台的是雪。當漫天的飛雪蓋住大地，目力所及只剩下灰白黑，秋天才正式拉下帷幕。不管冬天多麼酷寒，顏色多麼單調，秋天的影姿依舊在記憶中。雪，就讓它下吧，春暖花開時綠葉就會重新占領枝頭，那些樹葉也在為秋天準備多彩的衣裳。（寄自加拿大 ）