用青春換一場相逢（下）

思索前途的郭強生。（郭強生．圖片提供）

一米八的頎長個子，金邊眼鏡反射出火花，正朝他望過來。憶起半個小時前，兩人在樓上最後的一次目光交錯，那人還佯裝成漫不經心的模樣，讓他一不小心笑了出來：這是哪一招？

反射性的癡笑，竟然被當成了彼此意會的破冰。那人說：嗨。

你就一直站在這裡？

Yes. I was waiting for you.

標準的美國西岸口音。是犯傻了嗎？跟他以為的美式風格天差地遠，台灣的高中男生才會這樣站崗。

第一印象以為這溫和有禮的男子是瘦長體型，定下神打量，瘦削的原來只有那張塞進了高鼻深眼的窄臉，那人的一雙臂膀其實很粗壯，覆蓋表面的汗珠與膚毛在陽光下形成了一層淡金的薄光。

為什麼？下一秒他發覺自己身上的粉紅色運動衫，幾乎快要掩蓋不住心在鼓譟的起伏。為什麼竟然是這個人？不管是在大學校園裡出出進進的華語中心學生，還是在水牛城裡的外國酒客，他們向來都只是與自己井水不犯河水地存在著。

而這個人，如此羞赧含蓄地等在麥當勞 的門口，就只是來告訴他一聲，我在等你，這樣而已？

拐進麗水街，繼續沒有目的地並行慢踱。

原來那人在台灣發行的一份英文報紙擔任特約自由撰稿，中文懂一些。

他說自己才剛辭掉英文老師的工作。

你去過美國嗎？聽起來不像本地人，那人說。

一路上不關痛癢的禮貌性交流，讓他幾乎又要再一次懷疑，是誤會了嗎？因為從來都不覺得自己是會被人搭訕的對象，向來獨行，只是偶爾會幫麥當勞裡的某人畫素描，在舞會上被人借來當一下臨時舞伴，甚至連自己的同學都不屑有他這樣的自己人……

直到話題一轉，那人問他喜歡的台灣作家有誰。

他說了幾個，對方沒有什麼特別反應。提到白先勇的名字時，那人終於發出共鳴的嗯嗯附和。你讀過？他不相信這人的中文有這麼好。

我正在讀，英文版的《台北人》。

這回換成他嗯嗯發出不可思議的驚嘆。即使是外文系畢業的他之前都不知道，這本被他當成寫作範本的小說 集還有英文版的存在。金大班說起英文會是什麼風味？

你想看嗎？男子問道。

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時光快轉，《台北人》出版五十周年的研討會，2022年的台北。

來到兩百人座無虛席的國家圖書館會議廳，他被安排在最後壓軸的一場對談，拿起了麥克風，他望向台下坐在第一排的作者，停了兩秒鐘，然後突然就說：「白老師，您的《台北人》害我失去了處男之身！」

全場哄然，文壇傳奇尤其笑彎了腰：沒想到，我的書會對你人生造成這麼大的影響！

埋藏三十五年的一段往事，這一天就這樣毫無顧忌地說出了口，無須帶著悲壯的挑釁意味，更不會引起不必要的撻伐與爭議。

終於等到了這一天，在多少人的青春被埋葬被刪節被撕裂的半個世紀後，他，如今也成了老師輩的寫作者，與大師倆就如同老友之間的笑談當年，彼此都知道那年代長得什麼樣子。

坐在台上的他，環視著因他這句話而甦醒的現場，嘴角淺笑著，但是心頭卻是感慨深長。

他還記得那個人。

他那間與人分租的小公寓。

還有書架上的那張照片。

我的男友，那人說，他在舊金山 。

照片中的亞洲男孩跟他那天一樣，也是穿著一件粉紅色的運動衫。

當他翻著英文版的《台北人》，那人靜靜地跪坐到他的面前，張開手掌擱在他的大腿上。他放下書，捧起那人的臉端詳，心裡悄聲自語：我們都好寂寞，是不是？

為何在店裡時對方只是打量而無行動？也許男子一度離去之後又再折返，掙扎著該不該背叛了關係中的信任？我們都掙扎了好久。他閉上眼睛，讓對方褪去了他的粉紅色運動衫。

也許自己只是當了那個舊金山男孩的替身，但是他並不介意。至少有那麼一刻，他在那男子眼中看見了一個溫柔體貼的自己。如果可以，他希望自己永遠可以做一個溫柔體貼的人。相形之下，Uno男孩的自信飛揚反顯得輕佻了。關於成為他人目光焦點，Uno男孩已經練就出了流利的嬉笑以對。不是因為以前的他缺乏自信，也不是此刻寂寞決堤，他發現真正的瓶頸是由於，相似的靈魂與同質的孤獨是多麼稀有。

如此突然卻真實，這樣的擦肩而過。

這麼多年後，他仍然沒忘記那個下午，在城南的一間小斗室，世界曾經短暫地安靜過。

他們沒有留下彼此的電話。

里爾克是這樣說的：愛就是，兩份孤獨的相遇，保護對方，依靠著彼此，互相尊重。

也許，他們這種人的愛與不愛，要比這幾句話來得更複雜，但他仍相信，至少也應該是這樣開始的。

許多年後才有人開始注意到，他的小說一直有著一個相同的主題，從第一本的書名《作伴》這二字就已經說明了。

他堅持了下來，不光是寫作，還包括夏天一生中只會有一次的夢想。所以依舊單身，保持孤獨，作為一個寂寞的人，他想要與好多一樣寂寞的人作伴。

蟬聲中陽光燦亮

模糊了地平線外的遠方

夏天又來了

（谷川俊太郎）

每當他回憶起他的二十歲，夏日遂成了大片的潑墨滿紙，其餘的季節頂多如同多加的幾筆帆影，幽幽浮在一角。

他記得準備大學聯考時的那些昏昏夏日午後。

也記得成功嶺上陽光如有重量般壓得自己汗流浹背。

鳳飛飛的歌聲「涼啊涼」與「不要不要，停留你的腳步，把那夏日季節緊緊留住」如藍天飄起白雲。

還有坐在麥當勞裡，凝望窗外白熱光影中，整座城市彷彿靜止。（下）