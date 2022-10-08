我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

用青春換一場相逢（下）

郭強生
思索前途的郭強生。（郭強生．圖片提供）
思索前途的郭強生。（郭強生．圖片提供）

一米八的頎長個子，金邊眼鏡反射出火花，正朝他望過來。憶起半個小時前，兩人在樓上最後的一次目光交錯，那人還佯裝成漫不經心的模樣，讓他一不小心笑了出來：這是哪一招？

反射性的癡笑，竟然被當成了彼此意會的破冰。那人說：嗨。

你就一直站在這裡？

Yes. I was waiting for you.

標準的美國西岸口音。是犯傻了嗎？跟他以為的美式風格天差地遠，台灣的高中男生才會這樣站崗。

第一印象以為這溫和有禮的男子是瘦長體型，定下神打量，瘦削的原來只有那張塞進了高鼻深眼的窄臉，那人的一雙臂膀其實很粗壯，覆蓋表面的汗珠與膚毛在陽光下形成了一層淡金的薄光。

為什麼？下一秒他發覺自己身上的粉紅色運動衫，幾乎快要掩蓋不住心在鼓譟的起伏。為什麼竟然是這個人？不管是在大學校園裡出出進進的華語中心學生，還是在水牛城裡的外國酒客，他們向來都只是與自己井水不犯河水地存在著。

而這個人，如此羞赧含蓄地等在麥當勞的門口，就只是來告訴他一聲，我在等你，這樣而已？

拐進麗水街，繼續沒有目的地並行慢踱。

原來那人在台灣發行的一份英文報紙擔任特約自由撰稿，中文懂一些。

他說自己才剛辭掉英文老師的工作。

你去過美國嗎？聽起來不像本地人，那人說。

一路上不關痛癢的禮貌性交流，讓他幾乎又要再一次懷疑，是誤會了嗎？因為從來都不覺得自己是會被人搭訕的對象，向來獨行，只是偶爾會幫麥當勞裡的某人畫素描，在舞會上被人借來當一下臨時舞伴，甚至連自己的同學都不屑有他這樣的自己人……

直到話題一轉，那人問他喜歡的台灣作家有誰。

他說了幾個，對方沒有什麼特別反應。提到白先勇的名字時，那人終於發出共鳴的嗯嗯附和。你讀過？他不相信這人的中文有這麼好。

我正在讀，英文版的《台北人》。

這回換成他嗯嗯發出不可思議的驚嘆。即使是外文系畢業的他之前都不知道，這本被他當成寫作範本的小說集還有英文版的存在。金大班說起英文會是什麼風味？

你想看嗎？男子問道。

時光快轉，《台北人》出版五十周年的研討會，2022年的台北。

來到兩百人座無虛席的國家圖書館會議廳，他被安排在最後壓軸的一場對談，拿起了麥克風，他望向台下坐在第一排的作者，停了兩秒鐘，然後突然就說：「白老師，您的《台北人》害我失去了處男之身！」

全場哄然，文壇傳奇尤其笑彎了腰：沒想到，我的書會對你人生造成這麼大的影響！

埋藏三十五年的一段往事，這一天就這樣毫無顧忌地說出了口，無須帶著悲壯的挑釁意味，更不會引起不必要的撻伐與爭議。

終於等到了這一天，在多少人的青春被埋葬被刪節被撕裂的半個世紀後，他，如今也成了老師輩的寫作者，與大師倆就如同老友之間的笑談當年，彼此都知道那年代長得什麼樣子。

坐在台上的他，環視著因他這句話而甦醒的現場，嘴角淺笑著，但是心頭卻是感慨深長。

他還記得那個人。

他那間與人分租的小公寓。

還有書架上的那張照片。

我的男友，那人說，他在舊金山

照片中的亞洲男孩跟他那天一樣，也是穿著一件粉紅色的運動衫。

當他翻著英文版的《台北人》，那人靜靜地跪坐到他的面前，張開手掌擱在他的大腿上。他放下書，捧起那人的臉端詳，心裡悄聲自語：我們都好寂寞，是不是？

為何在店裡時對方只是打量而無行動？也許男子一度離去之後又再折返，掙扎著該不該背叛了關係中的信任？我們都掙扎了好久。他閉上眼睛，讓對方褪去了他的粉紅色運動衫。

也許自己只是當了那個舊金山男孩的替身，但是他並不介意。至少有那麼一刻，他在那男子眼中看見了一個溫柔體貼的自己。如果可以，他希望自己永遠可以做一個溫柔體貼的人。相形之下，Uno男孩的自信飛揚反顯得輕佻了。關於成為他人目光焦點，Uno男孩已經練就出了流利的嬉笑以對。不是因為以前的他缺乏自信，也不是此刻寂寞決堤，他發現真正的瓶頸是由於，相似的靈魂與同質的孤獨是多麼稀有。

如此突然卻真實，這樣的擦肩而過。

這麼多年後，他仍然沒忘記那個下午，在城南的一間小斗室，世界曾經短暫地安靜過。

他們沒有留下彼此的電話。

里爾克是這樣說的：愛就是，兩份孤獨的相遇，保護對方，依靠著彼此，互相尊重。

也許，他們這種人的愛與不愛，要比這幾句話來得更複雜，但他仍相信，至少也應該是這樣開始的。

許多年後才有人開始注意到，他的小說一直有著一個相同的主題，從第一本的書名《作伴》這二字就已經說明了。

他堅持了下來，不光是寫作，還包括夏天一生中只會有一次的夢想。所以依舊單身，保持孤獨，作為一個寂寞的人，他想要與好多一樣寂寞的人作伴。

蟬聲中陽光燦亮

模糊了地平線外的遠方

夏天又來了

（谷川俊太郎）

每當他回憶起他的二十歲，夏日遂成了大片的潑墨滿紙，其餘的季節頂多如同多加的幾筆帆影，幽幽浮在一角。

他記得準備大學聯考時的那些昏昏夏日午後。

也記得成功嶺上陽光如有重量般壓得自己汗流浹背。

鳳飛飛的歌聲「涼啊涼」與「不要不要，停留你的腳步，把那夏日季節緊緊留住」如藍天飄起白雲。

還有坐在麥當勞裡，凝望窗外白熱光影中，整座城市彷彿靜止。（下）

麥當勞 舊金山 小說

上一則

在夢上獨舞

延伸閱讀

舊金山社區住客聯合會 慶實體會議回歸 官民同歡

舊金山社區住客聯合會 慶實體會議回歸 官民同歡
機場滿意度調查 洛杉磯2機場排名倒數 舊金山第二佳

機場滿意度調查 洛杉磯2機場排名倒數 舊金山第二佳
毒販售芬太尼若涉命案 舊金山地檢長謝安宜擬控謀殺

毒販售芬太尼若涉命案 舊金山地檢長謝安宜擬控謀殺
舊金山飛新加坡客機傳炸彈威脅 37歲男乘客被捕

舊金山飛新加坡客機傳炸彈威脅 37歲男乘客被捕

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00

相信算命嗎？

2022-10-02 02:02
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）

送美、日？台北故宮院長談「9萬件國寶」遷移新聞之謎

2022-10-03 01:17
粉色山茱萸。（本報系資料照片）

奢侈的日常（上）

2022-10-02 02:02
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）

曾落魄到1日花2元過活 他44歲寫小說成百萬暢銷作家

2022-10-02 15:12
世界展望會董事長鄒開蓮在職涯轉換後，開始能放下壓力，也能做更多不一樣的事。(記者余承翰／攝影)

曾是跨國企業CEO 鄒開蓮學會放慢再享受當下

2022-10-01 07:00

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年