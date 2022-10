用青春換一場相逢（下）

思索前途的郭強生。(郭強生.圖片提供)

一米八的頎長個子,金邊眼鏡反射出火花,正朝他望過來。憶起半個小時前,兩人在樓上最後的一次目光交錯,那人還佯裝成漫不經心的模樣,讓他一不小心笑了出來:這是哪一招?

反射性的癡笑,竟然被當成了彼此意會的破冰。那人說:嗨。

你就一直站在這裡?

Yes. I was waiting for you.

標準的美國西岸口音。是犯傻了嗎?跟他以為的美式風格天差地遠,台灣的高中男生才會這樣站崗。

第一印象以為這溫和有禮的男子是瘦長體型,定下神打量,瘦削的原來只有那張塞進了高鼻深眼的窄臉,那人的一雙臂膀其實很粗壯,覆蓋表面的汗珠與膚毛在陽光下形成了一層淡金的薄光。

為什麼?下一秒他發覺自己身上的粉紅色運動衫,幾乎快要掩蓋不住心在鼓譟的起伏。為什麼竟然是這個人?不管是在大學校園裡出出進進的華語中心學生,還是在水牛城裡的外國酒客,他們向來都只是與自己井水不犯河水地存在著。

而這個人,如此羞赧含蓄地等在麥當勞 的門口,就只是來告訴他一聲,我在等你,這樣而已?

拐進麗水街,繼續沒有目的地並行慢踱。

原來那人在台灣發行的一份英文報紙擔任特約自由撰稿,中文懂一些。

他說自己才剛辭掉英文老師的工作。

你去過美國嗎?聽起來不像本地人,那人說。

一路上不關痛癢的禮貌性交流,讓他幾乎又要再一次懷疑,是誤會了嗎?因為從來都不覺得自己是會被人搭訕的對象,向來獨行,只是偶爾會幫麥當勞裡的某人畫素描,在舞會上被人借來當一下臨時舞伴,甚至連自己的同學都不屑有他這樣的自己人……

直到話題一轉,那人問他喜歡的台灣作家有誰。

他說了幾個,對方沒有什麼特別反應。提到白先勇的名字時,那人終於發出共鳴的嗯嗯附和。你讀過?他不相信這人的中文有這麼好。

我正在讀,英文版的《台北人》。

這回換成他嗯嗯發出不可思議的驚嘆。即使是外文系畢業的他之前都不知道,這本被他當成寫作範本的小說 集還有英文版的存在。金大班說起英文會是什麼風味?

你想看嗎?男子問道。

●

時光快轉,《台北人》出版五十周年的研討會,2022年的台北。

來到兩百人座無虛席的國家圖書館會議廳,他被安排在最後壓軸的一場對談,拿起了麥克風,他望向台下坐在第一排的作者,停了兩秒鐘,然後突然就說:「白老師,您的《台北人》害我失去了處男之身!」

全場哄然,文壇傳奇尤其笑彎了腰:沒想到,我的書會對你人生造成這麼大的影響!

埋藏三十五年的一段往事,這一天就這樣毫無顧忌地說出了口,無須帶著悲壯的挑釁意味,更不會引起不必要的撻伐與爭議。

終於等到了這一天,在多少人的青春被埋葬被刪節被撕裂的半個世紀後,他,如今也成了老師輩的寫作者,與大師倆就如同老友之間的笑談當年,彼此都知道那年代長得什麼樣子。

坐在台上的他,環視著因他這句話而甦醒的現場,嘴角淺笑著,但是心頭卻是感慨深長。

他還記得那個人。

他那間與人分租的小公寓。

還有書架上的那張照片。

我的男友,那人說,他在舊金山 。

照片中的亞洲男孩跟他那天一樣,也是穿著一件粉紅色的運動衫。

當他翻著英文版的《台北人》,那人靜靜地跪坐到他的面前,張開手掌擱在他的大腿上。他放下書,捧起那人的臉端詳,心裡悄聲自語:我們都好寂寞,是不是?

為何在店裡時對方只是打量而無行動?也許男子一度離去之後又再折返,掙扎著該不該背叛了關係中的信任?我們都掙扎了好久。他閉上眼睛,讓對方褪去了他的粉紅色運動衫。

也許自己只是當了那個舊金山男孩的替身,但是他並不介意。至少有那麼一刻,他在那男子眼中看見了一個溫柔體貼的自己。如果可以,他希望自己永遠可以做一個溫柔體貼的人。相形之下,Uno男孩的自信飛揚反顯得輕佻了。關於成為他人目光焦點,Uno男孩已經練就出了流利的嬉笑以對。不是因為以前的他缺乏自信,也不是此刻寂寞決堤,他發現真正的瓶頸是由於,相似的靈魂與同質的孤獨是多麼稀有。

如此突然卻真實,這樣的擦肩而過。

這麼多年後,他仍然沒忘記那個下午,在城南的一間小斗室,世界曾經短暫地安靜過。

他們沒有留下彼此的電話。

里爾克是這樣說的:愛就是,兩份孤獨的相遇,保護對方,依靠著彼此,互相尊重。

也許,他們這種人的愛與不愛,要比這幾句話來得更複雜,但他仍相信,至少也應該是這樣開始的。

許多年後才有人開始注意到,他的小說一直有著一個相同的主題,從第一本的書名《作伴》這二字就已經說明了。

他堅持了下來,不光是寫作,還包括夏天一生中只會有一次的夢想。所以依舊單身,保持孤獨,作為一個寂寞的人,他想要與好多一樣寂寞的人作伴。

蟬聲中陽光燦亮

模糊了地平線外的遠方

夏天又來了

(谷川俊太郎)

每當他回憶起他的二十歲,夏日遂成了大片的潑墨滿紙,其餘的季節頂多如同多加的幾筆帆影,幽幽浮在一角。

他記得準備大學聯考時的那些昏昏夏日午後。

也記得成功嶺上陽光如有重量般壓得自己汗流浹背。

鳳飛飛的歌聲「涼啊涼」與「不要不要,停留你的腳步,把那夏日季節緊緊留住」如藍天飄起白雲。

還有坐在麥當勞裡,凝望窗外白熱光影中,整座城市彷彿靜止。(下)