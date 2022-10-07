用青春換一場相逢（中）

郭強生畢業時攝於醉月湖畔。（郭強生．圖片提供）

說不定其實一輩子只有一次夏天

每次夏天來時都夢想這次就是了

谷川俊太郎接下去如此說道。

一如三個月後，坐在已消失的永康街麥當勞 的他，同樣也感受到詩句裡那種期待、挫折與寂寞，如今正交纏起伏煎熬著他。

夏天總是帶來心情上難以形容的搔弄，但是他已經開始懷疑，這樣的一種預感，是否只是青春即將逾期過時的前兆。

他甚至開始質疑，就算再寫出一本書來又有何意義，如果一輩子真正屬於他的夏天「只有一次」的話？

更何況他的寫作不斷在觸礁。是好運用完了嗎？一封封退稿信他連打開都懶得。

但是更令他驚惶的是，他現在成了一個沒有工作能力的人。

七月時應徵到一份出版社的工作，每天早上轉兩趟公車八點半打卡，坐進六個人接下來一整天面對面沒有隔板的小辦公室，沒事可做也得在眾目之前找出一些事來做，削鉛筆，剪報紙上的文章，假裝研究上一季的出版目錄，好不容易熬到下午五點半，卻沒有人下班離開。

對於其他同事來說，公司會提供午餐彷彿是這份工作讓他們最滿足的時刻。隨著他們在小廚房裡排隊打飯，然後回到自己桌前，與大家面對面進食，然後看著其他人洗完餐具，安然趴在桌上開始半個小時的午睡。那樣的畫面讓他感覺有種說不出來的荒謬。

一個禮拜之後他就辭職了。然後去應徵一間唱片公司的企畫文案，面試還沒結束就被拒絕。

也許他不適合辦公室的朝九晚五，他想，那至少教英文他很拿手，而且已經有過實戰經驗證明。

補習班讓他先在高三重考班試教看看，模擬考剛結束，就來幫他們解題吧。他認真地準備，把每題中用到的文法單字片語都詳加講解，沒想到兩堂課之後就被炒魷魚了。

班主任說，學生反應不佳，他們需要的是「解題技巧」，你懂嗎？

但是英文沒有解題技巧這種東西，要訓練的是一種思維直覺反應——話到嘴邊，他想想就算說出了口也是廢話。

就這樣，八月的他成了無業遊民。白天如果窩在家裡讓他覺得很丟臉，所以總是在外流連。

沒有平價連鎖咖啡的時代，他已去不起咖啡廳或是當年突然開始陸續出現的書香園，只好帶一本小說 躲進速食店，點一杯二十元的可樂。

每天只有等到夜深人靜，父母都已就寢後，他才默默攤開稿紙，而多半時候也只是胡亂在紙上畫著。

這一天午後，坐在永康街麥當勞的二樓，眼前攤開的是一本沒聽過的日本作家所寫的小說，會購下只因為那個書名奇特，《失落的彈珠玩具》。

速食店裡的冷氣開得極強，與窗外在高溫中如海市蜃樓般溶晃的街景形成奇異的反差。連續好幾天了，店裡放的音樂仍是同樣那一捲，仍是他大學時候就聽爛了的轟與寵物店男孩，偶爾夾進幾首瑪丹娜與辛蒂勞波。Papa Don't Preach。Girls Just Want to Have Fun。

大四畢業前最後一次去KISS跳舞，不過是上一個夏天的事，如今卻已遙遠如前世。

看到三分之一處，他停下來嘆了一口氣。

彼時的他當然不可能知道，這位初登文壇的日本作者，十年後會享有何等的國際名望。也許只是因為夏日時光遲遲，或者只是因為當時的心情，後來在同樣這位作家的其他作品裡，他再也感受不到同樣的那份共鳴。

工作與寫作同時撞牆，接下來到底要怎麼辦呢？

他想到身為畫家的父親，總是在教書之餘接下其他許多兼職，從電影藝術指導到傳播公司總經理，從高中教科書到藝術百科全書的編審，為了養家開銷總在奔忙著。

為何當初沒有阻止他念文科呢？為何沒有告訴他，理想與麵包之間的平衡，原來並不容易？

然後他注意到，隔了兩個桌面外的那道目光。

兩人四目相觸時，對方並沒有立刻迴避。反倒是他匆匆低下頭去，重新埋首於小說中1976年的東京彈珠玩具店。

但是眼角餘光告訴他，對方仍時不時朝他瞄過來。

想起自己大學時，有一回在館前路的麥當勞裡，他也有過類似的舉動。生得亮眼有型的一個男生，跟他一樣獨自一桌，卻一直專心在看雜誌，完全沒發覺自己在被人欣賞著。

他也就只是欣賞，也許還帶著些微興奮的自虐。人海中的相遇卻不相識，總讓他覺得，至少還可以繼續抱著某種模糊的希望。

於是他不自主地拿起原子筆，開始在餐巾紙上勾勒出對面男生的素描。

發現對方已經警覺的神情，正在盯著自己瞧，他趕緊停下手中的筆，害怕引來對方的不悅。

結果那男孩隔著距離，跟他比起手勢。（你，在畫我，嗎？）

他笑著聳聳肩，未置可否。

對方朝他打開手心，再點點自己胸口。（可以，給我，看嗎？）

那男孩的落落大方反倒讓他一時間亂了方寸，下意識地只管拚命搖頭。對方不再堅持，笑著收拾東西起身，跟他擺擺手。（走，囉！）

望著那人離去的背影，他的心裡泛起難言的惆悵，都只怪自己的毫無自信啊……

就在幾乎已快遺忘，曾有過這樣一刻短暫心動的幾個月後，他在書報攤上看到最新的Uno男性時尚雜誌，封面上的男模正是他曾經隨筆素描的那人。

不是扼腕，沒有遺憾，他在那一刻領受到一種平靜的愛意，心裡只有為那人感到開心這個念頭而已，並預感到他們永遠不會再見面了。帥哥美女永遠有屬於他們自己的世界。

不自覺就有鬆了一口氣的感覺。彷彿是，他因此可以相信在青春這條路上，他們今後都會好好的。

就這樣帶著微笑走過，甚至連擁有那本雜誌都已嫌多餘。

●

但是他從不曾成為他人會默默注意的對象。

在永康街麥當勞的那個夏末午後，他隱約明白那個目光裡藏著什麼，又似乎完全不能理解。

偶爾在報紙分類廣告中驚見一行「正職體健徵青年友人」，詭密地裂出一條罅隙，便足以讓人背上汗毛豎立。

沒讓任何人知道，他曾偷偷進了電影院 去看了那部艾爾帕西諾主演的電影《虎口巡航》（Cruising）。不管片子在電檢處被剪成怎樣的牛頭不對馬嘴，任誰都看得出，那是關於「那種人」在社會暗處的故事。

酒吧中擠滿了裸露的男人，毒品加色慾，引發一樁樁謀殺，那是一個沒有愛情也沒有出口的地獄。連艾爾帕西諾都來捨身傳授那世界醜陋之必然，無法不信以為真。

迷信總比恐懼好。

《孽子》裡描寫的新公園荷花池，那個黑暗的國度，他仍堅持不靠近，因為不相信自己會那麼寂寞，寂寞到只剩下肉體這個選項。

這個念頭最駭人的部分，不是因為已具體見聞過「那種人」的人生可以有多悲慘，反倒是由於資訊空稀所造成的無知。無形的恐懼比有形的妖怪更具法力。懸盪在半空，也勝過無目的的黑霧巡航。

青春期以來，他都不斷這樣地告誡自己。

終於鼓起勇氣再次抬頭，望向那個假裝目光只是不小心掃到自己的老外。

斯文的一張臉，瘦長個子，戴著一副金絲框眼鏡，唇上留著密密的棕色鬍，前額髮際線卻已經稀疏。

而這回，對方也只是漠然地與他目光擦過，沒有示好的微笑或傳送任何訊息的意圖。他突然覺得自己可悲，自己怎麼永遠都搞不清楚狀況，於是又安分地把頭低下。

再抬眼時，對面的那張桌子已經空了。

●

每次結束之後卻發覺得那不是那個一輩子唯一的夏天

就像車子沒有在自己要下車的地方停靠

一直沒辦法下車的緣故，是因為來迎接的

總是連一次都不曾擦肩而過的陌生人嗎？

（谷川俊太郎）

等他闔起小說，信義路上的陽光雖已微微西偏，從麥當勞二樓的玻璃窗望出去，耀目日光卻仍潑灑得張狂。想到室外的高溫，他遲疑了一會兒，然後嘆口氣，收拾起包包往一樓走去。

那人站在門口。