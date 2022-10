用青春換一場相逢（中）

郭強生畢業時攝於醉月湖畔。(郭強生.圖片提供)

說不定其實一輩子只有一次夏天

每次夏天來時都夢想這次就是了

谷川俊太郎接下去如此說道。

一如三個月後,坐在已消失的永康街麥當勞 的他,同樣也感受到詩句裡那種期待、挫折與寂寞,如今正交纏起伏煎熬著他。

夏天總是帶來心情上難以形容的搔弄,但是他已經開始懷疑,這樣的一種預感,是否只是青春即將逾期過時的前兆。

他甚至開始質疑,就算再寫出一本書來又有何意義,如果一輩子真正屬於他的夏天「只有一次」的話?

更何況他的寫作不斷在觸礁。是好運用完了嗎?一封封退稿信他連打開都懶得。

但是更令他驚惶的是,他現在成了一個沒有工作能力的人。

七月時應徵到一份出版社的工作,每天早上轉兩趟公車八點半打卡,坐進六個人接下來一整天面對面沒有隔板的小辦公室,沒事可做也得在眾目之前找出一些事來做,削鉛筆,剪報紙上的文章,假裝研究上一季的出版目錄,好不容易熬到下午五點半,卻沒有人下班離開。

對於其他同事來說,公司會提供午餐彷彿是這份工作讓他們最滿足的時刻。隨著他們在小廚房裡排隊打飯,然後回到自己桌前,與大家面對面進食,然後看著其他人洗完餐具,安然趴在桌上開始半個小時的午睡。那樣的畫面讓他感覺有種說不出來的荒謬。

一個禮拜之後他就辭職了。然後去應徵一間唱片公司的企畫文案,面試還沒結束就被拒絕。

也許他不適合辦公室的朝九晚五,他想,那至少教英文他很拿手,而且已經有過實戰經驗證明。

補習班讓他先在高三重考班試教看看,模擬考剛結束,就來幫他們解題吧。他認真地準備,把每題中用到的文法單字片語都詳加講解,沒想到兩堂課之後就被炒魷魚了。

班主任說,學生反應不佳,他們需要的是「解題技巧」,你懂嗎?

但是英文沒有解題技巧這種東西,要訓練的是一種思維直覺反應——話到嘴邊,他想想就算說出了口也是廢話。

就這樣,八月的他成了無業遊民。白天如果窩在家裡讓他覺得很丟臉,所以總是在外流連。

沒有平價連鎖咖啡的時代,他已去不起咖啡廳或是當年突然開始陸續出現的書香園,只好帶一本小說 躲進速食店,點一杯二十元的可樂。

每天只有等到夜深人靜,父母都已就寢後,他才默默攤開稿紙,而多半時候也只是胡亂在紙上畫著。

這一天午後,坐在永康街麥當勞的二樓,眼前攤開的是一本沒聽過的日本作家所寫的小說,會購下只因為那個書名奇特,《失落的彈珠玩具》。

速食店裡的冷氣開得極強,與窗外在高溫中如海市蜃樓般溶晃的街景形成奇異的反差。連續好幾天了,店裡放的音樂仍是同樣那一捲,仍是他大學時候就聽爛了的轟與寵物店男孩,偶爾夾進幾首瑪丹娜與辛蒂勞波。Papa Don't Preach。Girls Just Want to Have Fun。

大四畢業前最後一次去KISS跳舞,不過是上一個夏天的事,如今卻已遙遠如前世。

看到三分之一處,他停下來嘆了一口氣。

彼時的他當然不可能知道,這位初登文壇的日本作者,十年後會享有何等的國際名望。也許只是因為夏日時光遲遲,或者只是因為當時的心情,後來在同樣這位作家的其他作品裡,他再也感受不到同樣的那份共鳴。

工作與寫作同時撞牆,接下來到底要怎麼辦呢?

他想到身為畫家的父親,總是在教書之餘接下其他許多兼職,從電影藝術指導到傳播公司總經理,從高中教科書到藝術百科全書的編審,為了養家開銷總在奔忙著。

為何當初沒有阻止他念文科呢?為何沒有告訴他,理想與麵包之間的平衡,原來並不容易?

然後他注意到,隔了兩個桌面外的那道目光。

兩人四目相觸時,對方並沒有立刻迴避。反倒是他匆匆低下頭去,重新埋首於小說中1976年的東京彈珠玩具店。

但是眼角餘光告訴他,對方仍時不時朝他瞄過來。

想起自己大學時,有一回在館前路的麥當勞裡,他也有過類似的舉動。生得亮眼有型的一個男生,跟他一樣獨自一桌,卻一直專心在看雜誌,完全沒發覺自己在被人欣賞著。

他也就只是欣賞,也許還帶著些微興奮的自虐。人海中的相遇卻不相識,總讓他覺得,至少還可以繼續抱著某種模糊的希望。

於是他不自主地拿起原子筆,開始在餐巾紙上勾勒出對面男生的素描。

發現對方已經警覺的神情,正在盯著自己瞧,他趕緊停下手中的筆,害怕引來對方的不悅。

結果那男孩隔著距離,跟他比起手勢。(你,在畫我,嗎?)

他笑著聳聳肩,未置可否。

對方朝他打開手心,再點點自己胸口。(可以,給我,看嗎?)

那男孩的落落大方反倒讓他一時間亂了方寸,下意識地只管拚命搖頭。對方不再堅持,笑著收拾東西起身,跟他擺擺手。(走,囉!)

望著那人離去的背影,他的心裡泛起難言的惆悵,都只怪自己的毫無自信啊……

就在幾乎已快遺忘,曾有過這樣一刻短暫心動的幾個月後,他在書報攤上看到最新的Uno男性時尚雜誌,封面上的男模正是他曾經隨筆素描的那人。

不是扼腕,沒有遺憾,他在那一刻領受到一種平靜的愛意,心裡只有為那人感到開心這個念頭而已,並預感到他們永遠不會再見面了。帥哥美女永遠有屬於他們自己的世界。

不自覺就有鬆了一口氣的感覺。彷彿是,他因此可以相信在青春這條路上,他們今後都會好好的。

就這樣帶著微笑走過,甚至連擁有那本雜誌都已嫌多餘。

●

但是他從不曾成為他人會默默注意的對象。

在永康街麥當勞的那個夏末午後,他隱約明白那個目光裡藏著什麼,又似乎完全不能理解。

偶爾在報紙分類廣告中驚見一行「正職體健徵青年友人」,詭密地裂出一條罅隙,便足以讓人背上汗毛豎立。

沒讓任何人知道,他曾偷偷進了電影院 去看了那部艾爾帕西諾主演的電影《虎口巡航》(Cruising)。不管片子在電檢處被剪成怎樣的牛頭不對馬嘴,任誰都看得出,那是關於「那種人」在社會暗處的故事。

酒吧中擠滿了裸露的男人,毒品加色慾,引發一樁樁謀殺,那是一個沒有愛情也沒有出口的地獄。連艾爾帕西諾都來捨身傳授那世界醜陋之必然,無法不信以為真。

迷信總比恐懼好。

《孽子》裡描寫的新公園荷花池,那個黑暗的國度,他仍堅持不靠近,因為不相信自己會那麼寂寞,寂寞到只剩下肉體這個選項。

這個念頭最駭人的部分,不是因為已具體見聞過「那種人」的人生可以有多悲慘,反倒是由於資訊空稀所造成的無知。無形的恐懼比有形的妖怪更具法力。懸盪在半空,也勝過無目的的黑霧巡航。

青春期以來,他都不斷這樣地告誡自己。

終於鼓起勇氣再次抬頭,望向那個假裝目光只是不小心掃到自己的老外。

斯文的一張臉,瘦長個子,戴著一副金絲框眼鏡,唇上留著密密的棕色鬍,前額髮際線卻已經稀疏。

而這回,對方也只是漠然地與他目光擦過,沒有示好的微笑或傳送任何訊息的意圖。他突然覺得自己可悲,自己怎麼永遠都搞不清楚狀況,於是又安分地把頭低下。

再抬眼時,對面的那張桌子已經空了。

●

每次結束之後卻發覺得那不是那個一輩子唯一的夏天

就像車子沒有在自己要下車的地方停靠

一直沒辦法下車的緣故,是因為來迎接的

總是連一次都不曾擦肩而過的陌生人嗎?

(谷川俊太郎)

等他闔起小說,信義路上的陽光雖已微微西偏,從麥當勞二樓的玻璃窗望出去,耀目日光卻仍潑灑得張狂。想到室外的高溫,他遲疑了一會兒,然後嘆口氣,收拾起包包往一樓走去。

那人站在門口。