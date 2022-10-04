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種樹記

水影（9月&10月徵文：疫中小確幸）
前排是被鹿啃了一次的翡翠綠側柏樹，後排是綠巨側柏。（水影．圖片提供）
前排是被鹿啃了一次的翡翠綠側柏樹，後排是綠巨側柏。（水影．圖片提供）

我家在建新屋的時候，為了能夠得到最充足的陽光，把房子的方向轉了四十五度角。新屋有一個早餐室，是廚房延伸出來的一個房間，兩面都是大玻璃窗，一面朝東，一面朝南，滿屋子燦爛的陽光，一早就帶給人明媚的心情。

但是我們發現了一個問題，一般房子都跟房前的道路平行，我們這麼一轉，從早餐室朝南的窗子看出去，社區小道上的車輛行人有迎面而來之感。為了緩解這個問題，朋友建議種樹。我第一想法就是要種花樹，開花的樹。小時候讀席慕容〈一棵開花的樹〉，喜歡「陽光下慎重地開滿了花」這樣的描寫，想到窗前有一片璀璨花海，便心嚮往之。

我在網上搜索「快速生長的花樹」，出來的是狗木花樹的照片。狗木花樹正式學名是「山茱萸樹」，「遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人」中的茱萸，應該與之相關。它還有另一個名字，叫「四照花」。雖然中文名字高雅詩意，英文名字Dogwood卻是土得掉渣，不過叫起來琅琅上口的還是狗木花樹。看網上照片，狗木花樹花繁豔麗，如雲似霞，讓我一見傾心。

狗木花有紅色、粉色和白色等多種顏色，我們買了兩株粉色的樹，栽於院中。狗木花只有四片花瓣，成十字形綻放。小巧的花朵匀朱匀粉，輕柔嬌嫩，如十六歲女孩吹彈得破的皮膚。狗木花花期長，跟櫻花不同，櫻花綠葉出來花就謝了，狗木花的花與葉可以共存。綠葉秀氣修長，粉色花朵平鋪在綠葉上更顯嬌妍可人。到了秋天，樹上長出紅紅的果子，葉子也被染成一樹深紅，與路旁金黃色的白楊葉子交相輝映，絢爛繽紛。

但是狗木花樹生長緩慢。我起初搜索「快速生長的花樹」，出來的其實是名為「快速生長」的苗圃網頁，因為我的粗心而有了一個美麗的誤會。到了冬天，狗木花樹葉子落盡，枝頭荒蕪，並不能滿足我們改善視線的需要。

我們因此決定種四季常青之樹，選中了翡翠綠側柏（Emerald Green Arborvitae）。這種樹綠得溫潤清新，寶石般的翠色俘獲了我的心。我們種了一排翡翠綠側柏，鬱鬱青青，蔥翠欲滴。我覺得很滿意，可是朋友看見後說：「你們怎麼種這樹，沒看見你們社區裡這種樹被鹿吃成什麼樣子了？」

我這才想起我們社區裡這種樹都是有趣的傘形。本來翡翠綠側柏應該是寶塔形，因為下面的葉子被鹿吃得乾乾淨淨，便成了長柄的傘形。我們搬進來看見樹就是這種傘形，我竟以為這是園藝修剪。

最後苗圃的工作人員給我們推薦了一款藥水，三個月噴一次可以防鹿。先生每三個月按時噴一次藥水，一時翡翠綠側柏和鹿相安無事。有一次遲了些日子噴藥，樹馬上就被鹿咬了。我們亡羊補牢，立刻噴了藥水，但是被啃掉的部分再也回不來了，現在我家的翡翠綠側柏是有階梯的寶塔形。

翡翠綠側柏樹除了招鹿，生長也不快。我們再次略作研究，這次終於找到了最為合適的樹，綠巨側柏（Green Giant Arborvitae）。這種樹跟翡翠綠側柏一樣四季常青，但是每年可長五英尺，還不招鹿。雖然不是最漂亮的樹，但是最實用的樹。我們在翡翠綠側柏後面又種了一排綠巨側柏，蒼鬱挺拔，見風就長，雖然是最晚種植的樹，但後來居上，成為長得最為高大的樹。

現在狗木花樹、翡翠綠側柏和綠巨側柏齊聚我家院子，二十一棵樹，一派生機勃勃。 它們每天都在長大，我每天都有期盼，盼著它們開枝散葉，綠樹濃蔭。（寄自馬里蘭州

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