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百碾村老人

劉拴虎
兒子死於礦難的殘疾老人。（劉拴虎．圖片提供）
兒子死於礦難的殘疾老人。（劉拴虎．圖片提供）

「百碾村」不是村名，村名叫水峪村，屬於房山區的南窖鄉。村子不大，在北京西郊的深山裡，依山勢沿峽谷而建。村子環境清幽，山青水碧。房子都是明清時百年以上老宅，因為地處大山深處，閉塞偏僻，交通不便，少人為破壞，故得以保存完好，猶存古風。更為難得的是一個深山小村，居然有舊時的石碾百台，頗具吸引力。

這裡原來是礦區，住戶都是礦工，近年煤炭挖盡，礦區關閉，礦工們失業，加上生活條件艱苦，有的外出打工，有的舉家搬到了山下，村裡只剩下一些老年人固守老宅。走遍全村，幾乎看不到一個人。唯有的一家飯館，主人也已全家搬到山下，白天上山來打理飯館，晚上回山下新家過夜。

村口有一座類似橋的建築，橋洞既是出入的門，又是山洪通道，名字很古怪，叫甕橋。建於清朝乾隆年間，用以鎮除水患，橋匾上原有「甯水」二字，今已不存。橋體斑駁，苔痕雜陳，但堅固如初。

此地不愧百碾村的稱號，我們的車子尚未進村，路旁山坡上便有石碾次第映入眼簾。我生長於冀中農村，對石碾十分熟悉，睹之倍感親切，頓時勾起懷舊之情。在北方農村，直到解放初期，石碾和石磨都是碾米磨麵的唯一工具，幾乎村村都有，有的農戶家裡也有。兒時我家與二伯家住一個院子，院裡就有一台石磨，所在胡同裡也有一台石碾。石碾有牲口拉的，但大多數是人推的，母親去碾米碾豆，我經常幫母親去推碾，看著天上的雲彩，彷彿也在轉動。現在想起來，石碾的吱吱聲彷彿依然在耳邊作響，新鮮的米和豆的清香撲鼻而來，宛如夢回故鄉。

百碾村的石碾確實很多，都是舊時農家常用的實物。雖然都是石碾，但大小、造型、石材並不相同，花樣翻新，精彩紛呈。論形狀有大型、中型、小型，甚至還有小巧玲瓏手搖的袖珍型；在造型方面，有有槽和無槽之分，槽子有帶嘴兒的和不帶嘴兒的，石滾則有長短粗細；有一台碾子的基座上，居然有八仙過海的浮雕，很是少見。石碾子的材質，有青石、白石、灰石、紫石等等，村子裡隨處都可見。由於村子小，有的不得不放到周圍的山坡上，舉目望之，高高低低，錯落有致，以獨特的裝飾美化著滄桑古樸的山村。我老家距這裡三百多華里，同屬北方地區，看著這些兒時熟悉的老物件，恍若回到了童年的冀中農村。

不知不覺已到了中午，身子累了，肚子也餓了，便坐在一處大宅門的台階上休息，一邊用衣袖扇風，一邊舉目遠眺。發現這裡是全村的最高處，視野開闊，遠山盡收眼底。俯視沿峽谷而建的農舍，小巧空靈如積木搭建的童話小屋。這座院落應該是當地的「豪宅」，依山勢迤邐而上，最高處是正房，高高在上，俯瞰全宅，庭院三進，有穿堂、過廳、花廳、月亮門、寶瓶門……應有盡有。雖然老舊破敗，但仍然能看出原來是很氣派的。眼下卻是雜亂不堪，幾乎被形形色色的自建小房擠占殆盡。我尋思宅院主人一定在當地非富即貴。果然，後來得知，此宅是解放前一位礦主的私邸。

這時，一位老人從山下走來，步履蹣跚，彷彿腳有殘疾，走路一瘸一拐的，山路陡峭，蜿蜒向上，老人走得很吃力。老人左手抱著個硬紙箱，右手拄著拐杖，鬍子好像很長時間沒刮，像蓬亂的茅草。他低頭看路，面無表情，卻隱隱透出幾許憂鬱。走到我近前，好像我不存在一樣，徑直向院子走來。

我斷定他是本院的住戶，當他剛走過我身邊時，出於禮貌，我問道：「在裡面住？」

他停住腳步，點了點頭，沒有張嘴，「嗯」了一聲。

我沒話找話，問：「高壽了？」

他依然沒說話，把拐杖靠在右腿上，用手比了個「八」和「五」。

我發現紙箱裡裝的是雞蛋，問：「買的？在哪兒買的？」

他還是沒說話，指了指山下算是回答，然後他一隻腳邁進門檻，要往院裡走。

我見他歲數大了，腿腳又有殘疾，便順口問了句：「和兒女一起住？」

他驀地停住，一隻腳在門裡一隻腳在門外，怔在了那裡，過了許久才沉重地搖搖頭，聲音淒哀地說：「我自己，一個人。」

我心裡嘀咕，一個有殘疾的高齡老人單獨住在大山裡，生活該有多不方便呀，我以為他是孤寡老人，疑惑地問：「有兒女嗎？」

老人低聲回答：「有……有兩個兒子。一個到外面打工去了，一個……」老人臉色變得很難看，說不下去了。

我沒有覺察到老人的變化，還傻大憨直地問：「另一個呢？」

老人嘴唇瑟瑟抖動，許久才低聲說：「在煤礦砸……砸死了……我花的錢……就是……兒子的……」

老人眼睛潮潤，聲音哽咽，心在滴血。

這時我才猛然想起這裡原來是礦區。老人的話像刀子一樣刺痛了我，我後悔不該如此莽撞，勾起老人永遠抹不掉的傷痛，永遠彌合不了的傷口。我很想安慰老人，一時又不知要從何說起，只得緊緊握住老人瘦得摸得到骨頭的上臂，以此表示對老人的關懷和同情。我嘴湊到老人耳邊，說：「不說了，別提它了。」

「是，是，不說了，不說了……」老人嘟嘟噥噥自言自語地重複著，一瘸一拐地向院內走去。

我怔在原處動彈不得，呆呆望著老人遠去的背影，一種難以名狀的淒楚和苦澀湧上心頭，窒息得令我喘不上氣來。想想，花兒子用生命換來的錢，對於一位父親來說，是多麼殘酷的現實，多麼難以承受之重啊！

回城以後，老人踽踽獨行的身影仍一直在我眼前徘徊；老人哽咽的述說，一直在我心中徘徊，久久不能散去。

（寄自麻州

百碾村到處可見舊石碾。（劉拴虎．圖片提供）
百碾村到處可見舊石碾。（劉拴虎．圖片提供）

北京 麻州 雞蛋

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