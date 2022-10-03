圖二：大暑前後嘉義山崎的蘋婆。（蔣勳．圖片提供）

當地當季

五行的料理，強調的是當地、當季。食材的當地、當季，是我的身體渴望與土地對話，渴望與季節對話。

住在花東縱谷的時候，總會用當季剛剛收割後新烘焙的池上米煮粥，每一粒米，彷彿都還記得季節時序。一粒米，記得晴雨、風露、寒暖，記得土地和季節的祝福，記得陽光熱烈，雨露滋潤，記得長風吹拂，記得嚴寒時的隱忍。口裡品嘗新米的粥，像懂茶的人說春茶與冬茶的不同，像在說人世冷暖，六十石山的茶園，主人娓娓道來，烘焙的茶籠裡一陣一陣茶香，很清楚讓身體懂了這一方土地，也懂了這一季的寒暖。

春天觀音山的綠竹筍產季，附近農民一大早摸黑入竹林，太陽還沒露臉，在濕霧裡探索竹根下未出土的新筍，用手摸一摸，確定了，一鋤頭挖下去，一顆鮮嫩的幼筍。一擔一擔挑到河邊，正是早起的人開始散步。三三兩兩，一人買下一堆。太陽從大屯山透出彤雲，筍也已經賣完。農民挑著空擔子回山上了。

這樣的早市許多人碰不到，也很難體會土地和季節給了這些新筍多麼美好淡永的滋味。

農家的人會教你挑筍，沒出過土，筍尖很彎，顏色青淺，才無苦味。

有時候想起懷素的〈苦筍帖〉，十四個字：「苦筍及茗異常佳，乃可逕來。懷素上」，苦筍和茶太好了，趕快來。像一則簡訊，懷素告知「苦筍」的好，要朋友快來。這樣的平凡日常，已是博物館 裡的書法國寶。（圖一）

我也想嘗嘗苦筍，刻意挑兩個，農民不解，也暗笑我外行吧。

回家，一堆筍，帶殼煮沸，關火燜，涼冷了就放冰箱冷藏。吃的時候剝殼，切塊，千萬別放美乃滋，自然有春天的鮮甜清爽，連苦味都好，體會唐代懷素這和尚的推薦，配一壺清茶，真的「異常佳」。

「異常佳」，常常也就是當地、當季。最平凡，也是最奢侈的日常。

料理太違反日常，讓我遺憾，料理太扭曲平凡，我大多敬而遠之。偶然吃一次，知道就好。

有點像看名牌時尚展，伸展台上爭奇鬥豔，看了也高興。但是，我心裡明白，穿那樣的衣服，那樣扭捏走在大街上，真可怕。

作怪，並不是日常。不平凡，不日常，也有人趨之若鶩，不必我湊熱鬧。

大概深受母親影響，我敬重能把平凡日常做好的料理，平凡日常，也才是天長地久。

小時候跟母親在菜市場繞一圈，記得綠綠的青菜，一把一把，用草繩紮著，後來讀《詩經》，也總覺得那「采采卷耳，不盈頃筐」，我直覺是幫母親放進菜籃的包心菜。學者當然說不是，但是學者不上菜場，他們有考證，我的「卷耳」是生活的意象，美麗而且這麼鮮明。

很簡單的包心菜，母親常用油爆了花椒粒，再加辣椒和醋，醋溜的包心菜酸脆，帶一點麻辣，還是我平凡而日常的記憶。

家常的菜，可以常吃。特殊的料理，偶然伸展台上看看就好。每一餐都要不平凡，會吃不消。

平凡而且日常的料理越來越少了。朋友請客，多是「創意」或「分子料理」，吃到有點怕。

但是也為難，不「創意」，不「分子」，繁華都市，爭奇鬥豔，很難賣高價。不賣高價，一個一個平凡日常的餐廳陸續關門。平價又花工夫，平凡、簡單，已經不合時宜。

以前中山堂對面小巷子裡的「隆記菜飯」，前兩年關了。他們的蔥烤鯽魚我真想念，㸆菜也好，芋艿也好，烤麩也好，白玉酒蒸豬腳是一絕，大骨黃豆湯也是一絕，如此日常，卻都花工夫，有火候，不搞怪，不亂創意，平平穩穩，隨時去吃都好。

然而結束營業了。

有時候會算一算，這兩三年，光是台北，關了多少家這樣的餐廳？

懷舊其實沒有意義。我相信，這個時代，許多人的「平凡」「日常」就是麥當勞 或肯德基。「平凡」「日常」不是不在，是改變了，更快速，更一致化，不強調慢工出細活，「慢」和「細」必須昂貴，必須「創意」，必須「分子」，一萬元起跳，一個人喔，所以與大眾的日常已無關係了。

蘋婆

正寫著平凡日常，收到一包嘉義山崎剛採收的蘋婆。

蘋婆是中央書局盛堯寄來的。四月初，我們合作「五行九宮蔬食」，我希望「五行」是流動的，不拘泥形式，「木火土金水」，顏色上是「青紅黃白黑」，五行粥的內容就隨當地當季兩個原則更替。

我在嘉義民雄一所大學校院看過成熟的蘋婆。掉了一地，外殼絳紅，殼爆開，內裡豔橘色，非常美。蘋婆果外皮深褐色，搓開外皮，果肉土黃，像栗子，烤熟以後，比栗子還香。（圖二）

蘋婆顏色近土，溫暖厚重，畫的時候，用線條勾出鳳眼，用赭石加墨填色，五行屬土，我直覺是滋養脾胃的好食材。

我希望大暑前後，五行粥可以加入蘋婆，正是中南部台灣的當地當季食材。

感謝盛堯找到了，這是連雅堂《台灣通史》裡記錄過的植物，他用的字是「賓婆」。

賓婆、蘋婆是南部台灣地方語言「ping-pong」轉譯。

古代漢字的蘋婆指的是蘋果 ，一種小蘋果，粉紅色，宋人畫過〈蘋婆山鳥〉，那幅冊頁就在台北故宮。此「蘋婆」，彼「蘋婆」，容易搞混。

南部夏日正是賓婆或蘋婆生產季節，可惜年輕一代多不認識了，在民雄的大學校園，只有我一個人蹲在地上撿蘋婆果。

沒有日常生活，其實，很難真正愛一個地方。