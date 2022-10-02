小學時，我放學走回家的路上兩旁有許多臨時攤販，我總被其中一個「神鳥叼卦」算命的攤子吸引。只要花一元，小鳥就會叼出一張有關你命運的紙牌。我天天走過天天看得津津有味，老闆幾次催促我算算，他能算出別人的運勢，卻沒能算出我口袋裡連一塊錢都沒有，因此我一直無從知道自己的命好不好。

小時候過年時，在巷口開雜貨店的里長會送每家一本黃曆。兄弟姊妹都搶著查看自己的命是幾兩幾錢。我問媽媽我的出生時辰，她說生了六個孩子，怎麼會記得哪個時辰生了誰？所以也無從算出自己的命。

其實算命是一件相當弔詭的事，聽一個完全不相干的人大談自己的過去未來？但朋友中不少人熱中此道，有的是好奇，有的正面臨難題，有的要證實自己好命。有人各種算命法都試過，八字、手相、面相、星座、摸骨、八卦、測字、姓名、塔羅牌、紫微斗數等不一而足，還幾乎逢廟必抽籤。奇奇怪怪的算命故事流傳著，據說有位太太抽到一籤：「大富大貴沒有大災難」心中很高興，但是一個籤十個解，所謂「算命嘴，胡累累」，斷句不一樣就有不同結果，可能解成了「大富大貴沒，有大災難」。

某位男士算命說，他今年命犯桃花，會被一個忽然出現的女人傷得很深，結果竟然是在拐角處被一大媽騎摩托車給撞上，在醫院裡躺了一陣子。

某位先生諸事不順，決定去算命。大師說他會有貴人相助。但好長時間貴人沒見著，淨是遇到小人。只好再去請教大師，大師的回答竟然是：「難道您沒聽過，貴人多忘事？您的貴人把幫你的事忘了。」

小黃三十五歲還一事無成，覺得應該去找算命師看看未來運勢。算命師說：「你的命會一直窮困潦倒，直到四十歲。」小黃滿懷希望地問：「四十歲以後就好了？」算命師看著他的命盤說：「然後你就習慣了。」

一位胖太太找摸骨師算運道，摸了半天，大師表情越來越嚴肅，搖了搖頭說：「沒法算，摸不到骨頭啊，全是肉！」

另一位長得很抱歉的小青年去算命，相師看了一眼說：「你是凌晨出生的吧！」「哇，神準！」小青年連忙問怎麼算的。算命師說：「因為凌晨的一點到三點，在古代叫做丑時。」

命由人主宰還是由天定？最近讀華裔第二代作家姜峯楠（Ted Chiang）所寫的暢銷科幻小說《呼吸》，讓我很困擾。「命定論」和「自由意志」之間的辯證是這小說的主要議題，人一生到底是由自己做抉擇，還是被命運的腳本寫定？人可以自由地選擇做什麼吃什麼、和誰結婚嗎？還是有一種無形又無法避免的命運在暗中掌控？

受傳統教育的人似乎更傾向接受華人的民間說法，所謂「一命，二運，三風水，四積陰德，五讀書」，命定之外還有改變命運的機會。台語歌曲裡也唱著：「三分天註定，七分靠打拚，愛拚才會贏」。盡人事，聽天命，人事是後天的，是活的，能和先天配合才足以拚出一個期待的好命。（寄自加州）