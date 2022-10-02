我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

相信算命嗎？

吳玲瑤（幽默過日子）

小學時，我放學走回家的路上兩旁有許多臨時攤販，我總被其中一個「神鳥叼卦」算命的攤子吸引。只要花一元，小鳥就會叼出一張有關你命運的紙牌。我天天走過天天看得津津有味，老闆幾次催促我算算，他能算出別人的運勢，卻沒能算出我口袋裡連一塊錢都沒有，因此我一直無從知道自己的命好不好。

小時候過年時，在巷口開雜貨店的里長會送每家一本黃曆。兄弟姊妹都搶著查看自己的命是幾兩幾錢。我問媽媽我的出生時辰，她說生了六個孩子，怎麼會記得哪個時辰生了誰？所以也無從算出自己的命。

其實算命是一件相當弔詭的事，聽一個完全不相干的人大談自己的過去未來？但朋友中不少人熱中此道，有的是好奇，有的正面臨難題，有的要證實自己好命。有人各種算命法都試過，八字、手相、面相、星座、摸骨、八卦、測字、姓名、塔羅牌、紫微斗數等不一而足，還幾乎逢廟必抽籤。奇奇怪怪的算命故事流傳著，據說有位太太抽到一籤：「大富大貴沒有大災難」心中很高興，但是一個籤十個解，所謂「算命嘴，胡累累」，斷句不一樣就有不同結果，可能解成了「大富大貴沒，有大災難」。

某位男士算命說，他今年命犯桃花，會被一個忽然出現的女人傷得很深，結果竟然是在拐角處被一大媽騎摩托車給撞上，在醫院裡躺了一陣子。

某位先生諸事不順，決定去算命。大師說他會有貴人相助。但好長時間貴人沒見著，淨是遇到小人。只好再去請教大師，大師的回答竟然是：「難道您沒聽過，貴人多忘事？您的貴人把幫你的事忘了。」

小黃三十五歲還一事無成，覺得應該去找算命師看看未來運勢。算命師說：「你的命會一直窮困潦倒，直到四十歲。」小黃滿懷希望地問：「四十歲以後就好了？」算命師看著他的命盤說：「然後你就習慣了。」

一位胖太太找摸骨師算運道，摸了半天，大師表情越來越嚴肅，搖了搖頭說：「沒法算，摸不到骨頭啊，全是肉！」

另一位長得很抱歉的小青年去算命，相師看了一眼說：「你是凌晨出生的吧！」「哇，神準！」小青年連忙問怎麼算的。算命師說：「因為凌晨的一點到三點，在古代叫做丑時。」

命由人主宰還是由天定？最近讀華裔第二代作家姜峯楠（Ted Chiang）所寫的暢銷科幻小說《呼吸》，讓我很困擾。「命定論」和「自由意志」之間的辯證是這小說的主要議題，人一生到底是由自己做抉擇，還是被命運的腳本寫定？人可以自由地選擇做什麼吃什麼、和誰結婚嗎？還是有一種無形又無法避免的命運在暗中掌控？

受傳統教育的人似乎更傾向接受華人的民間說法，所謂「一命，二運，三風水，四積陰德，五讀書」，命定之外還有改變命運的機會。台語歌曲裡也唱著：「三分天註定，七分靠打拚，愛拚才會贏」。盡人事，聽天命，人事是後天的，是活的，能和先天配合才足以拚出一個期待的好命。（寄自加州）

上一則

編輯

延伸閱讀

查理三世竟是水彩畫大師 網嘆：被王室耽誤的畫家

查理三世竟是水彩畫大師 網嘆：被王室耽誤的畫家
曾發誓不背叛伊能靜 秦昊牽手女子被拍 網虧：算命？

曾發誓不背叛伊能靜 秦昊牽手女子被拍 網虧：算命？
星座／9月18日至9月24日運勢 獅子座 迎來好運 雙子座 好奇傷己

星座／9月18日至9月24日運勢 獅子座 迎來好運 雙子座 好奇傷己
查理三世竟是水彩畫大師？網嘆：被王室耽誤的畫家

查理三世竟是水彩畫大師？網嘆：被王室耽誤的畫家

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（上）

2022-09-24 02:02
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（下）

2022-09-25 02:02
緬因州男子席德瑞從出清拍賣會以75元買到一張框著的古老經文，經專家鑑定為13世紀末法國天主教堂舉行崇拜儀式時用品，如今行情上萬元。(美聯社)

他用75元買到1頁700年前古經文 一鑑定…行情竟破萬

2022-09-24 23:30
九子∕圖

等等吧，等等吧

2022-09-27 02:02

看病難怎麼辦？

2022-09-26 02:00

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀