粉色山茱萸。（本報系資料照片）

日常

小時候跟母親買菜，替她提著菜籃，在菜市場一家一家逛。這是日常生活，很平凡無奇，然而記憶深刻。

那是1960年代前後，世界打過一次你死我活的戰爭，如果倖存活下來，就很珍惜平凡日常的生活。

日常，平凡，戰爭之後，是奢侈的幸福。倖存的男女，驚魂甫定，努力生孩子，像乾旱季節的植物，要用繁殖對抗毀滅。有一個世代叫「戰後嬰兒潮」，我有幸是這個世代之一，有幸至今沒有遇到戰爭。

小時候的台灣，還常常有空襲警報。半夜裡突然響起急促尖銳叫聲。父母親趕緊給孩子穿衣服，躲進防空洞。

原來社區有大防空洞，後來家家戶戶都有防空洞。按照戶口人數規定洞的大小。我們家後院防空洞可以容納八個人。

防空警報後來變成演習。知道是演習，就鬆懈很多。會慢吞吞爬起來，帶一些滷雞腿、滷蛋，一面嚼食，在防空洞裡摸黑聊天，等警報遲緩下來。

解除警報像高潮過後的虛脫，奄奄一息，頑皮的孩子就學著那懶懶的聲音，再爬到床上睡覺。

防空洞後來廢棄了，變成小孩玩耍的地方。豪雨積水，鴨子游進去，生蛋，孵一窩小鴨子出來。

防空洞上長滿馬齒莧，好吃的野菜。母親又說了一次王寶釧吃了十八年野菜的故事。吃了十八年，馬齒莧也改名叫寶釧菜。

我最喜歡防空洞上野生的幾株山芙蓉，盛開的時候，一片胭脂紅，隨日光轉色，淺粉、淺絳、粉白，青春轉老，隨著戰爭漸漸遠去。太久沒有戰爭，大家過平常日子，好像理所當然。

可是，戰爭總像一頭蟄伏的獸，蹲伏在暗處，虎視眈眈，不知道什麼時候突然撲出來，又是一場鬼哭神號。

父母經歷過戰爭，知道什麼是死亡。生離死別，就是瞬間的事。他們因此慎重，不輕易說「死」，不輕易招惹「鬼」。

年輕嬰兒潮長大了，不信邪，愛看殭屍，愛扮鬼，愛把自己住的地方叫「鬼島」。鬼年鬼月，特別要去招惹，因為太久沒有戰爭了。

也許，人類對災難、死亡也有渴望。

母親經過保安宮，都要拜一拜。也叮嚀我要拜。她說保生大帝是醫生，救人無數，後來封「英惠侯」。「英惠」是母親讀書時的學名，婚後改了名，但她少年時的同學都還叫她「英惠」。她因此也覺得與大龍峒保安宮有緣，得神庇佑。

買菜

日常生活，最重要的是每天早上去市場買菜。

在菜市場逛一圈，買菜，同時也看各類攤販，和攤販一一聊天。

魚蝦蚌殼牡蠣，在水盆裡吐著水泡。螃蟹用草繩紮著，四腳朝天，腳拚命蹬。母親有時翻開螃蟹腹部的蓋甲，看裡面的臍，或者母蟹湧出來的黃絳色的卵。

黃鱔也養在盆子裡，溜來溜去。像黃鱔一樣滑溜的是泥鰍，短一點，黑一點，帶著泥沼的腥氣。

大龍峒當時很多水田，水田裡黃鱔、泥鰍、蜆貝、青蛙都有。小學下了課，三三兩兩，在田裡找各種食物。好像也不當作食物，一半是好玩，抓黃鱔，不巧會抓到水蛇，要趕緊放手甩開。

我喜歡拔起初生的茭白筍，清潔瑩潤如月光，貼在臉頰上，有一池水的沁涼。

市場的青菜攤子有新鮮的植物的香。芫荽、薄荷、蔥、薑、茼蒿、山芹、九層塔，都好聞。我常常閉著眼睛，用鼻子嗅，想要把所有的氣味都記在肺腑裡，記得那植物來自土地和季節的飽滿生命力。

有時候是一顆剝開的新鮮橘子，辛冽的酸，刺激著味蕾，像盛夏被日光曬燙的土地，一陣暴雨，升騰起的氣味。新切開的鳳梨，一把利刃刺著牙齦，全身起雞皮疙瘩，刺激到鼻眼都是淚。

那是生猛的舊日市場才有的生命記憶。

夢到舊市場，一顆漂亮豬頭，剛刮乾淨，懸吊在肉販頭上，笑吟吟的，像剛從美容院出來，自己也覺得像一個老闆，和氣生財，跟來往顧客打招呼。

市場像我最早的學校，跟著母親，東看西看，很好玩，也學了很多。那種學習，不是為了考試，沒有壓力，也許才是真正的學習吧。

家裡院子夠大，養了不少雞鴨鵝。也有菜圃，韭菜、番茄、豆角、絲瓜、辣椒，一叢一叢，日常需要的食材好像也都有。

但是每天都要去菜市場，像一種日常儀式，很平凡，很簡單，但要重複做，每一天做，儀式才夠慎重。

當時逛市場，都是買一家人當天要吃的菜。沒有冰箱的年代，買當天吃的菜。有了冰箱，還是買當天吃的。

現代都市經濟結構改變，父親母親，整天時間都給了職場，孩子自己吃，自己上學。父母都忙，不太可能每天買菜。

在周末的超市，星期六、星期天，會看到家庭推著推車，堆滿一個星期要吃的食物，才意識到有一個全職的母親，每天買新鮮的食材，每天烹飪不同的菜餚料理，是多麼奢侈的幸福。

現代超市，也和我童年的菜市場不同。聽不到雞鴨亂叫，野狗逡巡在肉販攤子旁，隨時準備叼一塊骨頭。魚在砧板上，頭剁下來了，努力張口，鼓動兩鰓，好像要努力找回突然斷裂失去的身體。

那市場，有生有死，充滿眾生的氣味。

肉販主人用一張姑婆芋的綠葉捲起彷彿想說什麼的豬舌，一整條豬舌。或用剪刀剪開盤纏不清的豬腸，那麼長，那麼柔腸寸斷。

母親回家，一面用鹽和麵粉清洗，拉起長長的腸子，一面和我說〈界牌關〉裡慘烈廝殺的「盤腸大戰」。羅通被殺，肚腹破了，腸子流出來，便把腸子盤在腰上，繼續廝殺。

母親把腸子洗得白淨如玉後，說起戰爭裡的大轟炸。一個人，剛說完話，被砲彈炸到，身體四分五裂，腸子都黏掛在樹上。

她說故事的時候無動於衷，好像只是惋惜，沒有時間把樹上黏掛的腸子好好洗乾淨。

以後遇到叫囂戰爭的人，我都知道，他們是沒有經歷過戰爭的。

是的，我應該感謝，我平凡的日常，如此奢侈。