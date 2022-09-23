河水清且淺，魚來十二鮮——與吳兆南二三事

作者在臺北第一次見到吳兆南先生。（于嘉∕攝影）

2012年8月，因為侯寶林九十五週年誕辰紀念演出初識吳兆南先生（1926-2018）。（註1）

臺灣是個遙遠的故事，南公更是。幸好2005年在南京結緣相聲家張永熙（註2），留下美好記憶，讓我增添獨行的勇氣。飛機轟鳴上天那一刻，完全難料與小島的緣分，完全不知道吳兆南會成為張永熙之後第二位不是親人的親人。

吳兆南，本名以南，又名照南，字宗炎，歙縣籍，北京人。七世祖吳謙，清太醫院副院判，有《醫宗金鑒》遺世；後代以「南雜吳」商鋪在京生根。祖父母吳世臣高氏同庚；父親吳翰墀，北平市銀行經理，母親周蔭華。吳家北京的老宅在磁器口清化寺街24號，附近藥王廟供奉吳謙祖位，沙窩門（廣渠門兒）外四根旗杆有跑馬佔地的祖墳。2014年10月南公參加北京市第二十五中學校慶，我提出重訪夕照寺以懷先人（當年南公祖父母生母曾暫厝此間）。夕照寺新葺廟宇堂皇，辟有相聲劇場。談及臺階兩側坡名，家父和我都啞然，不知其所以然，讓南公咄咄而嘆。還記得臺灣保存連詞「和」字舊音，對其淵源，衆說紛紜，辭書家衹拾舊京有「hàn」音牙慧。校慶期間，陪同南公天津訪友看望同學，路上怹偶然說到此音為京西火器營始用，京畿與內城原是有異。雖然衹是一詞一語，可見南公俯仰用心。

南公夫人徐白珩，真正與怹同船而渡，曾一同搭海彰輪避世，而且都記得太平洋上墨浪捲去的繈褓孩童。1958年臺北螢橋南公賣烤肉養小狗，兩人相識。五十年後，白珩離去，璧斷神孤；每逢週四，南公必行悼亡之祝。為了排遣憂思，又作《百丑圖》《皕丑圖》，用丑之喜劇，襯出瀟灑背後的愴寂。南公翻箱倒櫃，自備行頭，粉墨裝扮，留下了200幅京劇丑角劇照和春秋故事。南公還和京劇武生世家李萬春、李桐春、李卜春、李陽鳴一門三代演過《武松打虎》，陪飾酒保，萬春老人的妻子李硯秀曾以特繡紅絨蟒贈送南公。2015年6月，應中國戲曲學院邀請，南公回京傳授丑戲，因為跌了一跤，無奈作罷。「票友學丑角的少」，而南公以家庭殷實，無論堂會戲園，得聽得學，會的戲多但師古不泥。《戰宛城》怹保留胡車頭戴二牛兒的扮相；《九更天》太師夜夢猴叼花斷出姦夫是侯花嘴，南公以為荒誕，而且附會名臣文天祥作原型亦覺欠妥，因而給太師更名聞朗。2014年10月怹因校慶在京逗留十多天；2016年4月我赴美開會到聖迪馬斯怹的家中盤桓四五天，借此二便，得以聆聽南公細細講述幾十齣戲文故事，於曲山藝海間，捧得我們的一波浪花。

臺灣相聲界，魏吳世之名重。南公承40年代北京相聲蔭庇，久聽卽熟，「福至神來」，又與陳逸安、魏龍豪、周胖子諸藝友切磋，為相聲在他鄉留有取笑之形與刺世之魂。「從前說相聲是為了活著，現在活著是為了說相聲」，此語更見風骨。

2014年9月，吳兆南九十大壽慶賀喜劇在新竹連演兩日。我特意托逸華兄購票全家觀覽。7日夤夜，在豪悅大飯店客房，歡談三個多小時，因為怹說：「你來了，再累也得聊」。我以影印本《國風畫報》作壽禮，敬題「二歲新知奉清玉，七旬舊雨潤沉香」。我們相識兩載，而怹合辦《國風畫報》（1946）已近70年。

南公身故四年又餘。

怹不再來，我不復去。

不像永熙公，想了，

打票南京，默然祭敘。

但是，如洪秀柱在追思會所說，吳兆南先生「學不知足」。至評！我們結緣晚，心意通，蒙怹看重，或有所本。

最後的記憶，總是幔帳大床，南公捧讀京劇傳記，給我講哪些親歷哪些不真，有一說一。怹辭世在醫院抑或家中，我不清楚但又無需知道。記憶中，南公還靠在一樓躺椅上說著聊著，然後定格在三樓幔帳之中。

註：

1、吳兆南是臺灣著名相聲家。2000年獲美國林肯文化藝術中心頒發的終身藝術成就獎。

2、張永熙（1923-2015），著名相聲表演藝術家，與相聲大師侯寶林齊名，合稱「北侯南張」。

（于嘉，高等教育出版社副編審，業餘研究曲藝。編輯出版百餘種圖書。合著《當代北京廣播史話》等，參編整理《相聲大詞典》《北京相聲史話》《北方說書敘錄》等圖書。）