1979年冬，黃有異、古笛等幾位藝術家到隆林德峨鄉去體驗生活，某天恰好撞上一個圩日，被禁止多年之後重開的圩日。

蘆笙重新吹響，山歌重新唱起，鎮上人頭攢動。「人多的地方，最顯眼的當然是少女！農村少女在圩上最高興的是做什麼？和今天的少女、城市裡的少女一樣，買、買、買啊！」年逾古稀的黃老師坐在我對面，細說當年的創作過程。「那我們要怎麼表現她們這種高興呢？她們要去趕圩之前肯定是高興的，在圩上也是高興的，但最高興的肯定還是買到東西回來的路上！ 」

鎖定散圩後的時間、情境為切入點，古笛老師很快寫出了歌詞初稿：「日落西山散了圩，歡歡喜喜回家去。蜜一樣的好生活，花一樣的彝家女。銀項鍊囉，金戒指囉，打扮姑娘更美麗。鳥兒聲聲伴歌唱，晚霞朵朵跟著飛。」語言平實簡潔，詞風字韻裡已有了興奮、輕快的節奏感，接下來輪到譜曲了。

在歌詞、主題、風格、形式、用途等等諸多條件限制下，要譜出一首「好聽」的曲子，已經很不容易，何況還要配合舞蹈！最後，黃老師決定借鑒《土耳其進行曲》的節奏方式，攫取彝族民歌旋律為基礎素材，用傳統的羽調式展開，並加入襯詞「啊哩哩」，反覆強調場面的動感：「日落西山啊哩哩，散了圩（囉）啊哩哩，歡歡喜喜啊哩哩，回家去（囉）啊哩哩。啊哩哩，啊哩哩，趕圩歸來啊哩哩……」

《趕圩歸來啊哩哩》的舞蹈伴唱曲就此誕生。兩段式結構，4/4拍，以十六分音符的清晰節奏貫穿始終。「啊哩哩」這個襯詞是其中最出彩、最上口，也最形象生動的創造。後來有人將其解釋為「彝族語言裡ok之意」，或「廣西隆林方言裡『姑娘』一詞的發音」，黃老師一提起來就笑：「其實沒那麼複雜。少數民族都很單純，順心所欲的單音節，在山野中能傳出很遠。我只是把他們的喊聲換成了比較便於發聲的字而已。」

詞意、曲情和舞蹈呈現，水乳交融又交相映襯，《趕圩歸來啊哩哩》一經公演就廣獲好評。1980年，歌曲《趕圩歸來啊哩哩》初稿簡譜刊於國內著名音樂雜誌《歌曲》12月號封底，迅速傳遍大江南北。1985年，黃有異老師將原曲再次改編，成為獨唱曲目。《趕圩歸來啊哩哩》載歌載舞，被越來越多的藝術家們以各種不同的方式演繹。

黃老師是一個天性裡充滿節奏熱情和旋律美感的作曲家。他對創作的理解，無非是創作過程本身，平生不開演唱會，不出書，不宣傳，堅持的始終是他自己。《趕圩歸來啊哩哩》最初的創作緣起固然是一個「命題」，但成型於他筆端的曲子是一個精雕細琢的，少數民族音樂元素與西方風格交融的成功案例。他說：「不同的音樂風格不是彼此對立的，也不應該彼此對立，完全可以相互參照相互借鑒相互融合。」

其實不僅是音樂，任何藝術形式都如此。先有了文化態度的寬和、從容、虛己，才能博采眾長，建構出「你中有我，我中有你」的，更有活力，也更有感染力的新形態、新風格。渲染本地民族特色而不粗糙，傳承中國傳統元素而不僵硬，汲取西方外來養分而不諂媚，《趕圩歸來啊哩哩》因此被編入全國音樂院校及各大、中、小學音樂教材，成為閃耀在中國民族音樂史上的新經典。

（江嵐，古典文學博士，加拿大籍。 現執教於美國聖·彼得大學，業餘寫作，已發表各類體裁作品逾兩百萬字。現為北美中文作家協會應屆副會長兼外聯部主任；加拿大華人文學學會副主任委員；海外女作家協會終身會員。）