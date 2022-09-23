「美」與「美的豐富」——白先勇的崑曲實踐

《牡丹亭》劇照（許培鴻∕攝影，劉俊∕提供）

白先勇自幼年接觸到崑曲，即為其驚人的「美」所打動，抗戰勝利後由梅蘭芳和俞振飛主演的崑曲《遊園驚夢》，對幼年白先勇造成了強烈的「美學震撼」。從此，「《遊園驚夢》中那一段《皂羅袍》的音樂，以及梅蘭芳翩翩的舞姿」，就深深地印在了他的腦海裡，並成為白先勇「對崑曲美的初步認識」。

幼年時代的美學記憶對白先勇造成了終身影響—青年白先勇在進行文學創作時，讓崑曲《牡丹亭》在他的小說《遊園驚夢》中「復活」; 中年白先勇在製作舞臺劇時，又將崑曲《遊園驚夢》直接搬上舞臺; 此後，他開始進行崑曲的文化實踐—製作崑曲：從摺子戲到整本的青春版《牡丹亭》，再到《玉簪記》和《白羅衫》。

白先勇在長期製作崑曲的過程中，逐步形成了他對崑曲「美」的獨特理解和追求。從總體上看，白先勇對崑曲「美」的理解/追求主要體現在這樣幾個方面：

（1）全方位呈現崑曲的「美」。崑曲本身的詞、曲、身段設計均美，本身就是「美」的集大成者，但這些詞、曲和身段是要通過演員來演繹、表達和呈現的，由於崑曲演員的養成需要長期的舞臺實踐和經驗積累，因此一個成熟的崑曲演員，其成長通常需要較長的年份，而隨著年歲的增長，崑曲演員的容顏和體型都會發生變化，雖然由於舞臺經驗的豐富會使其在唱腔運轉和情感表達上較為「成熟」，但扮相、身材的「美」則會大打折扣。為了打破崑曲在演員形象「美」方面的瓶頸/困境，白先勇大膽啟用扮相美麗的青年演員，將「美的形象」/「青春美」代入崑曲，賦予崑曲美以完整的形態。為了克服青年演員舞臺經驗不足的弱點，白先勇專門找來「青衣祭酒」張繼青和「巾生魁首」汪世瑜手把手地教他們; 為了幫助青年演員加深對作品的理解，白先勇帶領包括他自己在內的學者團隊給青年演員們上課，分析戲中人物的內心世界和情感軌跡，幫助他們加深對人物的理解，從而有助於在表演時，能深刻展示劇中人物的內心世界和情感波瀾，進而實現容貌身材、唱念做打和內在理解/表現的有機統一，以全方位的形態呈現崑曲的「美」。

（2）在傳統和現代的「黃金焊接」中展示崑曲的「美」。 對於「傳統」與「現代」，白先勇一直秉持一個基本原則：「將傳統融入現代，以現代檢視傳統」。在他製作崑曲的時候，這一原則具體化為「『古典』為體，『現代』為用……中國傳統戲曲表演一些行之已久的成規，我們並不排除; 如檢場人員、桌圍椅帔等，這些本就是傳統戲曲的特色，但現代劇場的開放式舞臺、背投幕的幻燈景片、氣氛燈光的設計等，我們也很小心地運用到戲中，但以不干擾到表演為原則。」也就是說，以傳統崑曲的表演程式和美學特徵（白先勇將之歸納為「抽象、寫意、抒情、詩化」）為核心，以堅持傳統崑曲的「正統、正宗、正派」為原則，在此基礎上，引入現代觀念以及現代劇場的各種現代化設備和舞臺展示功能，以「黃金焊接」的最佳組合方式，使傳統的崑曲「美」能夠藉助現代思想、現代設備和表現手段得到「豐富」、「修飾」和「放大」，從而以一種既「傳統」又「現代」的形態使自己的「美」能達到最大化。在青春版《牡丹亭》「離魂」一齣中，杜麗娘手持梅花身披大紅斗篷，走至舞臺深處轉身、回眸、定格—這種具有強烈「現代」色彩的舞臺造型，在傳統的《遊園驚夢》中是沒有的，卻達到了「傳統」與「現代」的有效結合，「美」的效果十分出色。

（3）將「琴曲書畫」作為崑曲製作的新方向。有了製作青春版《牡丹亭》的經驗，白先勇在製作《玉簪記》時「在崑曲舞臺美學上做更進一步的探索」，「決定新版《玉簪記》整體上走高雅風格，恢復崑曲『雅部』的原貌，而以琴曲書畫中國文人雅士的文化傳統為基調」。在這樣的製作理念引導下，《玉簪記》「舞臺美術設計以線條為主，以董陽孜的書法為經絡，間以奚淞的觀音畫像佛手蓮花，創造出一個純淨流暢的水墨世界，佛手蓮花也就成為對劇中人慈悲祝福的象徵」，並著意將《玉簪記》中「崑曲的音樂唱腔、舞蹈身段」予以「有聲書法」化、「流動水墨」化，「於是崑曲、書法、水墨畫融於一體，變成一組和諧的線條文化符號」—這也是白先勇在《玉簪記》中「企圖達成的崑曲新美學的重要內涵」。

從總體上看，白先勇對崑曲「美」的理解和追求，是一種全方位的「美」，是一種「傳統」與「現代」黃金焊接的「美」，是一種將「琴曲書畫」融為一體的「美」。他製作的崑曲，是在崑曲「美」的基礎上對「美的豐富」，他的崑曲實踐，將崑曲「美」推向了一個更高更精緻的境界。