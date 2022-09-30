老公在YouTube上的收穫

兩年多的疫情 期間，我和老公二人找到很多平日忽略了或無暇顧及的樂趣。

老公平日繁忙的工作節奏一下子慢下來，於是有了時間在Youtube頻道上觀看感興趣的視頻，因而收穫了不少知識和技能，我也成了間接的獲益者。比如：他巧遇了一個「老飯骨」頻道，教做菜的是幾位退休的國宴師傅，這幾位老夥伴以邊聊天邊演示的方式傾囊傳授了很多做菜的祕訣，其中就包括我們平日都愛吃的獅子頭。老公先是看視頻認真做筆記，然後便一板一眼地照方抓藥操練起來——為了口感好，肥瘦相間的肉餡要親手剁，要剁成石榴粒兒大小。看他專業的樣子，我不禁拿起手機 為他留下精彩瞬間的照片，發給國內的家人親友，讓他們放心，那期間美國疫情正嚴重。

當獅子頭第二次做成功後，我們立刻裝上一盒，送去鄰居老兩口家。他們是義大利裔，老先生愛吃肉，感動到不行，兩個鐘頭後他們居然敲門給我們送來一束鮮花和一張感謝卡；那鮮花嬌嫩欲滴，我們也很感動。去年有一陣子亞裔被欺辱的事件在紐約接連發生，鄰居老太太有天還特意送來一盒橘子，特別甜，讓我們心中很暖。這樣的禮尚往來，這樣的相互關心照應，是比美食更值得珍惜的小確幸。困難時刻，尤其不要讓自己活成孤島。

老公在YouTube上的第二項收穫是培養骨董賞鑒的愛好。他看了很多骨董專家的視頻後，便忙不迭拉著我，開始了我們的美東「尋寶之旅」。疫情期間，很多Antique Stores 都關門打烊了。我們用手機搜索定位，逐一奔赴仍在艱難地偶爾營業的骨董店。此「骨董」非彼「骨董」，並非指在博物館 看到的那些國寶級珍品，美國這裡把老物件都泛稱骨董，門檻較低。我雖然相關知識有限，但也樂此不疲，饒有興致。我的搜尋重點是歐洲的瓷器小物件，比如英國的茶具，德國的瓷片花瓶。每每尋到有些歷史的賞心悅目的骨董小物，便花費不多地「淘」回來，讓它們登堂入室，擺在客廳，常常觀賞，算是疫情之中又一種快樂的收穫。

太多的小確幸時刻，一時無法言盡，皆因意外得益於疫情按下的暫停鍵，世界慢了下來，令我們可以從容感受。平日疏於聯絡的友人多了交流；可以為自己手磨一杯特調咖啡；到博物館去欣賞名畫；或更多地到公園走路健身。穿越了疫情，迎來更好的自己。（寄自紐約）