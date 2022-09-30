紅花映雪山。（蘇彩菁．圖片提供）

在亞熱帶長大的我，冰雪對我來說，就是「夏蟲不可以語於冰」。但又對白雪皚皚、銀裝素裹的銀色世界特別嚮往。

印象最深刻的雪景是《齊瓦哥醫生》電影中，齊瓦哥的情人拉娜乘著馬車獨自離開雪地小屋，齊瓦哥揮手道別後，又立即衝上二樓，擊破被冰雪涷結的窗戶遠眺。只見馬車在西伯利亞孤寂荒涼、一望無垠大雪紛飛的草原中逐漸消失。天地萬物一片銀白，只留下馬車走過長長的印痕。那印痕猶如劃在齊瓦哥心上，是傷感是無奈，卻又抱一絲盼望。背景音樂〈情歸何處〉響起，唱道：總有一天，春天會突破寒冬而至，你將會回到我身邊。

移居紐約後，終於有機會親身體驗雪景，最喜歡夜裡下雪，次日清晨推開窗門，只見大地潔白如玉，晶瑩剔透，世界變得純潔無瑕。

七月的紐約，華氏高溫近百，酷暑難耐，朋友建議尋冰訪雪避暑去，我立即歡呼響應。我們飛到了美國最北端的阿拉斯加的最大城市安克拉治，從安克拉治沿著海岸線一號公路接九號公路，開往西沃德（Seward）。

西沃德是位於安克拉治東南一百二十七英里的一個海港小鎮。以1867年美國國務卿西沃德命名，紀念他以每英畝兩分美元的價格從俄羅斯帝國的沙皇手中買入。

這條公路被列為全球最美的十大公路之一。離開安克拉治市區後，視野頓時開闊起來。車子穿梭於延綿不絕的楚加奇山脈（Chugach National Forest）。

皚皚白雪的山峰和順著山谷斜坡而下的冰川 ，是我們的天際線。冰川經陽光反射，發出耀眼奪目又神祕的藍光。高聳峻峭的黑色山脊上留有長年未融的白雪，烏山白雪在雲霧繚繞中若隱若現，看似一幅潑墨山水畫。

懸崖峭壁下是坦納根海灣（Turnagain Arm）直通往阿拉斯加海出海，遇見阿拉斯加黃藍相間的火車駛過，增添一道風景線。

打開車窗，貪婪呼吸著清新帶森林芳香沁涼的空氣，靜靜地沉澱被世俗所困的心情，細細品味大地的靜好，身心融入這塊世界最後的淨土中。

途中一群山羊從半山腰原始森林中竄出，在高高的懸崖上吃草。吸引一群城市姥，興奮地圍觀、拍照！

因為喜歡雪，對冰川更加痴迷，千里迢迢而來，探訪冰川是行程的重點。

冰川是高山極地上，千萬年來，一次次的積雪，一次次地沉澱，壓實，重新結晶，再次次地凍結成冰。在一定的形態和層次，加上重力和壓力的情況下，可產生塑性流動及塊狀式滑動現象。冰川亦提供了全球百分之六十九的淡水來源。

靜思細想，冰川是無聲流逝的歲月，千萬年來靜靜留下的痕跡，亦是宇宙上蒼賜予大地珍貴的禮物！地球因有了淡水，大地得以孕育生命，在水的滋潤下，欣欣向榮，蓬勃發展。

基奈峽灣國家公園的「出口冰川」（Exit Glacier），是屬於美國四大現存的冰原之一的哈丁冰原。總覆蓋面積為二千八百四十九平方公里，年降雪量達四百英尺。

哈丁冰原有四十個冰舌，出口冰川是唯一一個從陸路可以到達的冰川， 是我們第一個探訪的冰川。

車子從山腳下緩緩攀升，沿途苔原上盛開著一叢叢北極圈生長的桃紅色小野花「寬葉柳蘭」（Dwarf Fireweed），在寒冷冰涷雪山下，增添了溫馨氣氛。愈往高處，低矮灌木取代了茂密叢林，最高處只剩下褐色岩石和白白積雪。我們遵循指標，走入出口冰川底部邊緣，到達冰舌前。白色冰舌挾帶河川上的灰石，少了冰川的潔白無瑕，有些少許失望。

路上豎立著不同年分的木牌，仔細閲讀得知，是公園的科學家用於監測和記錄冰川加速衰退的指標。

從 2013 年到 2014 年，出口冰川退縮了大約一百八十七英尺。由於溫室效應影響，在有記錄的近二百年間，哈丁冰原以每年十五米的速度在消融收縮中。

想到了2019年8月18日，冰島 人聚集，為冰島第一座因氣候變遷 而消逝的Okjökull冰川共同哀悼，並舉辦了一場隆重的喪禮。

科學家在2014年宣布OK冰川正式死亡。這曾享有盛名的美麗古老冰川，已經沒有足夠移動的厚度，只剩下不大的冰塊，覆蓋在火山口上。

紀念儀式中，冰島知名作家在一塊銅匾上面寫道：

「致未來的一封信：

OK是第一個失去冰川地位的冰島冰川。

在未來的二百年，我們所有的冰川預計都將會走向相同的路徑。

這座紀念碑是為了承認我們知道正在發生的狀況，承認我們知道需要做些什麼。如果我們曾經有所作為，OK冰川不會消失。

2019 年 8 月，415 ppm 二氧化碳。」

難道二百年後所有的冰川都會走向相同的命運？我被預言所困擾著，想把握所有觀賞冰川的機會，於是又在西沃德登上郵輪，遠眺冰川和野生動物。

對於冰川的認知，只限於冰川是長年的積雪的我，真是井底之蛙。原來冰川分為許多類型，在郵輪上看到的是潮汐冰川，它最富動態，因地心引力而產生壓力，冰川不斷向下移動，最後入海的冰川。

常言「冰山一角」，原來一座可見的潮汐冰川，還有百分之八十五是深藏不露地藏於海底。當它消融時，撕裂的冰川，向四面八方崩落，隨後坍塌的冰塊，伴隨震耳的轟隆聲墜入海中。海水被墜落的巨大冰塊衝擊，掀起洶湧的冰濤駭浪。震撼於眼前的景象，我對大自然更加敬畏！

為了想更近距離地親近冰川，又開車往東北行駛，途中喜見山谷中掛著一長條猶如白緞帶的冰河，耀眼閃亮著，正是我們尋找的「馬塔努斯卡冰川」（Matanuska Glacier）。

它是另一類型的冰川，稱為山谷冰川。冰體沿著山谷經年累月不斷延伸，形成了一條覆蓋在山谷的冰河。

馬塔努斯卡冰川長二十七英里，寬四英里，每天流量約一英尺。過去的三十年來，冰川末端位置變化不大。

馬塔努斯卡冰川有不同的風貌，它沒有潮汐冰川的磅礡大氣及震撼，只靜靜地呈現大自然的鬼斧神工。它用時間的巨河為筆刷，用冰體作原料，在山谷間流淌出寬濶優美的曲線及層次。

又用冰川表面，消融的水滴為雕刻刀，從大約一萬一千年前的後冰河時期，一滴一滴地鑿穿出圓筒狀的豎井，邊緣陡峭，周壁陡直，稱為「冰川鍋穴」或叫「冰川磨臼」。

回程時拜訪了位於基奈半島波蒂奇湖南部的「波蒂奇冰川」（Portage Glacier）。這座冰川在1898年的海岸調查中被命名，當時冰川覆蓋了整個波蒂奇山谷。由於氣候變遷，波蒂奇冰川一直在消融、退縮中。

在公路旁的觀景台，巧遇當地原住民因紐特人，她對我們指出，四十多年前，她還是小女孩時，波蒂奇冰川就在我們站立的位置。棕熊，山羊，野鹿成群自由自在在山谷中覓食嬉戲。如今野生動物早已失去蹤影，觀看冰川，還需要乘船前往。冰川退縮之大，令人擔心。我們失去了前往的興致，就在觀景台，遠遠地欣賞藍色的懸冰由天而降。

回程停在山谷中，四面環山包圍著小如螞蟻的我，覆蓋白雪的山尖，與地面爭相怒放一片絢麗的桃紅花海，對應成趣。一幅紅花映雪山，夏天的雪景在我心中定格。

冰川的畫面是多樣的，有磅礡氣勢的潮汐冰川，有優美浩瀚的山谷冰川，亦有滄桑灰黑的出口冰川。