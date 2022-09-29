露營車避疫之旅（下）

木屋與黑尾鹿。（王士躍．圖片提供）

斯特山峰是西海岸最高山脈之一，終年積雪，頭戴一頂富士山似的白帽子，活像一位仙人盤坐於群峰之上。這裡繁息著濕冷氣候的道格拉斯冷杉、大葉楓和歐洲黑莓，同時也生長適宜乾旱氣候的香柏、阿羅約柳和黃松，屬於典型的南北方氣候過渡帶，因此也出現了南北生物共棲共榮的景觀，空氣乾爽卻有海霧，植物生長多樣而茂盛。

第二天我們便去山上徒步，目睹到越來越多的陌生植物，在南加州 是從來沒有見過的。我們在山路上發現了一種高大的花樹，枝葉渾圓如延齡草，綻放出拳頭大的潔白花簇，十分奇特。有一位正在侍弄花草的女園丁告訴我們說，這是沙斯特地區特有的太平洋大花山茱萸（Pacific mountain dogwood），是山茱萸之王。不像它的東部近親，一般只能長到灌木的高度，這種樹可以長到幾丈高，是不折不扣的喬木花樹，根深葉茂，花繁似錦。

經人指點，我們接著小小地歷險了一次，攀山涉水，去找尋一處沒多少人知道的印地安人的古岩畫。我們在大山裡摸索了四、五英里路，幾經周折才最終找到了那處遺蹟。岩畫因年代久遠和山洪浸泡已模糊不清，但是隱約可辨識出一隻飛鳥的圖案，四周另有一些意義不明的橢圓圖象，據說它們是溫圖部落（Wintu tribe）或者奧克瓦努楚部落（ Okwanuchu tribe）遺留下來的，迄今至少已有四、五百年的歷史了。

這裡還是加州大河沙加緬度河（Sacramento River）的源頭，水勢清冽而湍急。此地（鄧斯繆爾古鎮）很多人死了之後親人會在河邊的物體上鐫刻他們的名字，鵝卵石、凳椅、雕塑物皆留下名姓堪稱奇觀，大概遙在天國也想傾聽故土的流水潺潺吧。

●奧勒岡的憂鬱

一路行駛在五號州際公路上，經過沙斯特高山湖時，已能看到露出大片光禿山體的湖泊水位，最淺的地方僅剩下漂白了的沙石湖底，加州今年的降雨還沒有去年的一半，又是難熬的一年。然而當我們進入了奧勒岡州，情形卻立刻有了改變。耐熱的加州橡樹叢林漸次稀落了下去，而喜濕喜溫的松杉類北方樹木變得茂密起來，河水靜深，草木深沉，大地泛起一層油綠。我們彷彿海明威的小說《妾似朝陽又照君》（The Sun Also Rises）中旅途上的人物，在漫長的鄉野車遊中目睹山川景物的變化，心情也如氣候一樣不斷變化著，流動和跳躍著。

奧勒岡州的碧綠讓我油然憶起英國 的山野，如同那裡的山丘綿延起伏，漫山遍野的白露草和野燕麥青油柔軟，讓人好想在上面撒野打幾個滾。只是英格蘭山間多見羊群，奧勒岡土地遍佈牛馬，這個最晚從英國手中買來的西部州版圖剛好與英國一般大，可是人口卻只有英國的百分之七。它毗鄰加州，然而氣候濕潤涼爽，雨量豐沛，一直是加州人退休養老的理想國。它的房價和生活費用也遠低於加州，沒有消費稅，連給汽車加油都有人免費為你服務，人被寵壞了，因此很多人變得懶散，自由主義風氣盛行。

這天晚上我們抵達了奧勒岡州最大城市波特 蘭市郊的塞勒姆鎮（Salem），一夜急雨如箭擊打著露營車屋頂，我們整晚都沒能睡得踏實。波特蘭市是北美降雨量最多的城市之一，有人稱它是美國的「自殺之都」，多少有些誇張，不過由於這裡多半時候陰雨不斷，久而久之人易患上憂鬱症倒是真的。來之前我們已聽說過波特蘭市發生了與「黑人命貴」事件相關的騷亂，導致了交通的癱瘓，要想通過市中心的高速公路幾乎成為不可能的任務。正因如此我們才決定在較遠的邊緣城市落腳，準備第二天等情況明朗一些時再選擇究竟走哪一條路。同時疫情致使一些公司大量裁員甚至倒閉，失業、心理疾病和毒品問題甚囂塵上，流浪漢激增一時間成為大波特蘭地區的嚴重社會問題。

宿營地附近也出現了這樣的流浪漢，有的站立街角上，有的蜷縮在破帳篷裡，我們冒雨出門去取外賣時匆匆從他們面前走過。只見一個流浪漢眼睛直愣愣地瞪著我們，口中喃喃哼唧著，伸出兩手像是要捧接天上的落雨，他是在向我們討錢。我放了一點錢在他手裡，明知道他們要錢多是為了買毒品，惻隱之心容不得我多加考慮。回到營地後我們將自己反鎖在露營車裡，為防竊還將外面的物品也統統拿進車內，仰臥床上聽陣陣雨聲像電鑽不斷地鑿擊車身，砰砰砰砰……我的耳畔也一直縈繞著那個流浪漢囁嚅的話音：「上帝保佑你，上帝保佑你……」

第二天我們聽從了露營登記人員的建議，不去波特蘭市，而是改走另一條北上公路。我們怎麼都沒有想到，從此好多年再沒能走過波特蘭市中心的5號高速公路，那條曾經熟悉的南北重要樞紐，一直因為騷亂和流浪人潮而幾乎變成無車區。

我們走上了替代的高速公路後，沿途仍能看到無數花花綠綠的帳篷在眼旁閃過，就如大地破爛不堪的補丁。這條公路正好經過奧勒岡小徑終點解說中心（End of The Oregon Trail Interpretive Center），遠遠地有一輛巨型的大篷車模型映入視線，潔白的車身分外醒目。這就是當年成千上萬拓荒者們在西部擴張時最後抵達哥倫比亞河三角洲的終點，從奧勒岡小徑走出的墾荒大軍在這片肥沃的海岸山谷落地扎根，歷經一百五十年，終以血汗和生命換來繁榮和富庶的今天。然而伴隨而來的卻是日益嚴峻的貧富兩極分化和種族矛盾，波特蘭這座歷史名城正面臨著一次前所未有的重大考驗。

●春回奧林匹克半島

經過整整十天的風風雨雨，我們終於到達了華盛頓州的奧林匹克半島，到了家門口這才長舒了一口氣。可是停車的時候又碰到了新的問題，我嘗試著將露營車開上既窄又陡的坡道卻一次次失敗，甚至車身還被樹枝刮破了一塊皮。此時鄰居羅伯特從家裡走出來了，身上還吊著一根輸液管，看來他病得不輕，臉色蒼白而憔悴。他用僵硬而權威的語氣給我導航，他家裡也有一台露營車，所以算是久經沙場的老把式。在他教官似的吆喝調遣和我一陣手忙腳亂之下，總算最後停穩了車子。羅伯特身體欠佳，我就沒有多去打擾他。他可是一個聊天不讓你疲倦的人，有一肚子大森林的奇聞逸事，講起黑熊和大腳野人的稀奇故事，黎明湖畔沒有一個人比他知道得更多。

半島的黑熊此時剛從冬眠中甦醒，沒想到經過冬眠的黑熊竟然瘦到這種程度，你會誤以為牠是一隻熊崽子。牠拖著瘦削的身體在尋食新芽嫩枝，迅速補充體能和脂肪，不消半個月後，牠就會長到膘肥體壯，成年的黑熊連山獅這樣的猛獸都要躲著牠走。有一次我們遇到了一隻剛結束了冬眠不久的瘦弱黑熊，我們多少有些緊張，因為相距僅有二、三十米遠的樣子，我們站在高處，熊在谷底，隔著坡谷的一片灌木叢，我們彼此對視了約幾秒鐘，黑熊顯然對我們不感興趣，一扭頭繼續找牠春天的美食去了。

這就要說到鄰居羅伯特的奇遇了，他本人曾遭遇黑熊的攻擊，地點戲劇性地就發生在他家的房角一拐彎的地方。他和偶然路過的黑熊碰了個面對面，他說當時他和熊都同時嚇了一跳，出於本能反應，那隻熊想逃掉，順帶著猛地將他撞倒在地，並從他身上一躍而過，竄入林中去了。「那傢伙個頭真大，本來以為會要我的命的，沒想牠只是給我搔搔癢。」他顯得若無其事略帶炫耀地說，有時還會擼開褲腿讓人看他大腿上留下的幾道黑熊爪痕，烏黑的大疤結甚是嚇人。

迄今為止我還沒有在此住地附近看到過一次黑熊，四周都是深山老林，本來就是黑熊、山獅和土狼的地盤。表面上黑熊很凶野，揮揮熊掌就能拍死人，然而在春回大地時牠像所有的生物一樣，顯得脆弱和不堪一擊。除非為了自我保護，猛獸與人的叢林關係通常是井水不犯河水。所有的生命嚮往著復甦和平安。

這一次我發現半島最大的變化是印地安人馬考部落（Makah tribe）保留地被完全封城了，嚴禁外來人進入。這場疫情讓原住民們想起了當年白人殖民者入侵他們的土地時，帶來的傳染病讓這個勇猛卻毫無免疫力的獵鯨部落人口喪失了多一半，殖民者就不費吹灰之力地征服了從華盛頓州到加州這片廣闊的原住民屬地。為了防範同樣的悲劇再次發生，原住民部落不得不採取嚴厲手段，不許任何非本地居民進入。

春天的到來讓我們第一次嘗到了鮮嫩的野毛蕨。這裡山蕨菜茂盛，有幾百種野蕨在雨林中生長，在所有可食蕨菜中，毛蕨（bracken fern）絶對是其中的美味，稱得上山蕨之王。我從小在貴州曾吃過這種蕨菜，當地人管它叫雞爪菜，因為它長著一個捲曲如雞爪的菜頭，而這裡的人則稱它提琴頭（fiddlehead），讓泥腥的野菜沾了一點陽春白雪氣。