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斗室中遨遊

心影（9月&10月徵文：疫中小確幸）

2020年3月疫情爆發後，政府封城，我乖乖地待在家裡，足不出戶，每日只有五物相伴——手機一支、電視一台、茶水一壺、電子琴一張、小窗一扇，再加上吾一老嫗，亦可自封為「六一居士」。後來雖然漸漸開放，我還是不敢坐巴士或地鐵，一方面怕染疫，另一方面怕遭歹徒襲擊，所以大部分時間都還是蝸居斗室。

朋友艾美把她感人的生命故事寫出來，出版成書，想要與人分享，助人走出困境。未料疫情忽然開始，運送書變得困難重重。她知道我喜歡朗誦，就找我做成有聲書，方便讀者在網上收聽收看。我很榮幸也很樂意，趕緊學了用手機錄音製成影片的基本技術，開始隨著她真實生動的文字敘述，與她一同經歷痛苦滄桑，情不自禁如泣如訴地誦讀，並配上輕柔的背景音樂。外面的疫情再慘烈，也阻止不了我穿過時光隧道走入她的交響人生。

之後，又應邀錄製了好幾位朋友的書及文章。心想，趁著聲音還沒沙啞、老眼尚未昏花，有聲堪錄直須錄，莫待無聲空悲嘆，誰知我哪天會突然染疫呢？於是我獨坐斗室，在聲聲慢中，不覺已過了三個春天，也在斗室凝滯的時光中，走過好多個不同的人生，體會友人們所經歷過的淒風苦雨。另外，聽老友說，她有位朋友，很有音樂天分，酷愛彈吉他、寫歌，都曾錄成音檔。幾年前他不幸中風，手已無法彈吉他。朋友希望我幫他把那些歌都製成影片，放在網上，跟人分享。我有幸又能接觸到另一個令人感動的生命樂章！

我愛照相，一一細賞過去所拍的照片時，百感交集，像是在荒草叢生的心園裡撿拾碎影。播放照片，輕吟自己的感悟，配著中學時愛聽的老歌，也是一大心靈饗宴。現在需要把紙本照片電子化，免得占地方，又容易分享，一舉數得。於是把家裡塵封已久的數十本大大小小的照片簿都拿出來，精選一些照片，做成視頻，再配上中外老歌。從最早的照片到最近的照片，看到涓涓的生命之河在緩緩流淌，我兩行老淚也簌簌落下……。

突來的全球大疫情，讓生活步調忽然按了暫停鍵，一切靜止了。以前能常去中央公園閒逛拍照，去動物園看慵懶無聊的動物們曬太陽、戲水、啄食……。然後去茱莉亞音樂學院聽免費音樂會、埋首於大都會博物館，或是到古色古香的大教堂，聽詩班悠揚的頌讚歌聲。夕陽西下之前，趕緊從曼哈頓返回皇后區，去長島市看夕陽從曼哈頓林立的高樓後面緩緩落下，染紅了天邊。每一天都可以安排得很豐富，如今我只能靜坐斗室。然而，我卻很慶幸在疫情中仍能藉著手機在自己的影音世界裡遨遊。（寄自紐約）

疫情 手機 曼哈頓

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