遊客不多的老街在紅燈籠點綴下依然顯得繽紛熱鬧。（楊明．圖片提供）

訪泰寧尚書第的那一日，天空特別藍，灰牆灰簷映襯著藍天，屋裡屋外的滄桑也亮堂了起來。

泰寧是山裡的一座小縣城，我們去預定的旅舍放下簡單的行囊後，出門往左過橋即來到了古城區，溪邊落葉松一片棕紅，對岸兩株銀杏葉已轉黃，臨近大雪節氣，南方仍是秋日風景，只是秋意逐層深濃，顏色豔麗。尚書第是我們此行的主要目的，穿過牌坊，兩邊的商鋪開得有些零落，不算寬的路沿兩側屋簷垂掛著繽紛的燈籠，顯得分外熱鬧，地上曬著黃花，細看是金針，石牆上攀爬著綠藤，青石槽裡水生植物盎然，我們抬腿跨入三百年前的尚書第，丈夫說：難怪有句話說門檻太高。

尚書第又稱五福堂，建於明萬曆末年，是兵部尚書李春燁的府第，不似北方常見的府邸坐南朝北，尚書第坐西朝東，呈長形，跨入院內有甬道分南北二門進出，甬道的一邊是五重門樓，每一座宅門額都嵌有石匾，從南端起分別是尚書第、柱國少保、四世一品、禮門、義路、曳履星辰、依光日月、都諫等字樣，匾額還雕刻著精巧圖案。門上匾額品德莊重，門下門檻高度逾膝，我回答丈夫：以前女人大門不出，二門不邁，纏了小腳還真不好邁。

進了甬道旁的宅邸，大塊條石拼砌的天井呈棋盤狀，出水洞鏤空成花鳥獸圖案，天井內有石雕花花架和石水缸，石缸內裝滿了水，平日用以養魚、澆花，若是失火還可作為應急之用。如今花架上依然可見節令花卉，但是從居住眾人的宅院到提供參觀的歷史建築，其間氣氛終究不同，想像著曾經坐臥行走廳室的老爺夫人，端茶灑掃的丫頭小廝，劈柴掌杓的雜役廚子，院裡一端是細簌的器皿碰撞聲，一端是鮮活的日常話語，不但宅院建得講究，家具床褥衣飾器皿想來也精巧細緻。就如廳堂裡條格狀的窗戶，夏天通風透氣，冬天糊上白紙防風卻不影響採光，都透露出了設計者的用心。

泰寧是閩西北的山區小縣，人口不多，但歷史悠久，西漢時曾是閩越王無諸校獵的場所。大山環繞下，民國時期城區還保留著許多古建築，明清蓋就的民居、寺廟、橋梁、古井、古塔、古街巷、古城牆遍布城區。當時有一首童謠：小小泰寧縣，三家豆腐店，城內磨石腐，城外聽得見。可惜，孔廟、三賢祠、城隍廟、文昌塔、古城牆等都遭拆除，若不是文革時期住在尚書第的李老太太，得知紅衛兵要來砸門樓，連夜發動李氏族人用黃泥把門樓上四世一品等字樣蓋住，再塗上白石灰，寫上毛主席萬歲，才免於被毀。聽到這段往事時，眼前依稀看見暗黑天色裡人影幢幢，塗刷門楣的寫標語的，五福堂霎時變了樣，天亮後來到府邸前的紅衛兵怕也傻了眼。尚書第所在的勝利二街如今是城裡唯一留存的古街，保存著一片明代住宅建築群，至今日常飲水仍使用明代水井，水井井圈可見隆慶、萬曆等字樣。

尚書第各廳堂均有廊門相通，一百多間房間，布局採取傳統三廳九棟連片的形式，每幢宅邸都有前廳、中廳、後廳，幾幢並排相連，幢與幢以封火牆相隔，以廊門相通；廳與廳以封火牆或楹門相分；形成既相隔又相通，既連片又獨立的居住空間。這既相隔又相通，既連片又獨立大約也是大家庭得以共處的條件吧，現今的住家往往無法提供這樣的環境，有限的空間裡摩擦也隨之增加，已經心生芥蒂偏還抬眼就相見。

後花園裡，幾莖碧青修竹，石牆邊紅楓輝映藍天，不大的庭院亦顯意趣，宅邸的主人李春燁十六歲考取秀才，三十六歲才中舉人，三次進京應試均失利，直到四十六歲時才中了進士。若以讀書考功名的這一路來看，絕非少年得志型，十六歲到四十六歲是人一生中的黃金時光吧，五十歲以後似乎已經可以開始計畫退休 生活，李春燁為應試準備了三十年，其間心境是備感壓力的寂寞？還是書中自有顏如玉的喜樂？回想當年離開報社時剛過四十，若當時將屆五十，我的選擇是否會有所不同？課堂上講到王維的山水詩，王維二十歲中進士，任太樂丞，這份差事負責的是音樂、舞蹈的教習，王維或許感興趣，但供朝廷祭祀宴享之用的歌舞，畢竟不是經國治世的大業。然而即便只是教習歌舞供職才數月，就因屬下伶人舞黃獅子，而黃獅子原是專供皇帝的，王維被貶為濟州司倉參軍。

而王維的朋友孟浩然三十九歲時在長安寫下〈長安早春〉，透露出渴望及第的心情，然而科舉不中，孟浩然繼續留在長安期望藉獻賦得到賞識。傳說王維曾私邀其入內署，剛好玄宗來了，孟浩然躲避床下，王維認為這或許是個機會，據實以告，玄宗請他出來相見。孟浩然自誦其詩，一句「不才明主棄」，惹得玄宗不悅，說：「卿不求仕，而朕未嘗棄卿，奈何誣我。」孟浩然來不及展開的仕途就這麼斷了。中學國文課聽老師講了這段故事，於是記住沒發生的事，就別隨便拿來說嘴。李春燁為官雖晚，但是入朝十一年，晉升了十四級，卻可謂大器晚成。李春燁五十七歲時，以母親的九十壽辰為由辭官回鄉，在泰寧這一座宅院中度過人生最後十年。該隱退時不戀棧，返鄉安享晚年可見其智慧豁達，方有此座大山中的尚書第。

一路上在多家飯館看見泰寧遊漿豆腐，我們決定一試，店家建議我們選乾鍋的烹調手法，他說遊漿豆腐會愈煮愈好吃。這款特產起源於上青鄉崇濟村，距今有千年歷史。特殊之處在於製作時不用鹽鹵或石膏，而是以山泉水與隔夜老漿，製作出的豆腐口感滑嫩，泰寧上青遊漿豆腐獲批地理標誌證明商標，其製作技藝入選市級非物質文化遺產名錄，崇際村還建成一座崇際豆腐文化體驗館。在老闆的推薦下我們另點了炸溪蝦、臘肉筍乾和炒野菜，老闆說來山裡就吃點山裡產的，吃外面運來的食材沒意思，溪蝦佐以韭菜的香味，下飯又下酒，吸收了臘肉油脂的筍乾口感柔軟不韌，臘肉獨有的香味又讓人想起兒時過年種種，新衣新鞋和燃放鞭炮後空氣中飄盪的氣味，一頓飯吃得味蕾、肚腹和記憶都飽足。