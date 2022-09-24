媽寶老公與惡婆婆（上）

倩華∕圖

這天早上，我拿著剛泡好的咖啡經過前檯，正想和前檯詢問預約十點的客人是否已經到了，就和一位剛走進律所大門的亞裔 女子打了照面。她親切有禮貌地向我和前檯打了個招呼，告訴我們她叫劉愛玲，正是十點預約要來諮詢的客人。她長得白淨細緻，戴著一副眼鏡，隨同她一起來的是一個約莫三、四歲的女孩，穿戴整齊乾淨，正埋首把玩著手中的布娃娃，旁邊的嬰兒車裡還有一個幾個月大的嬰孩正香甜地酣睡著。

在前檯招呼她填寫個人資料表時，我先回了辦公室把多餘的椅子挪開，好讓嬰兒車也可以推進來。她安頓好兩個孩子坐定後說：「我的婆婆逼著我的丈夫和我離婚。」我端了杯水給她，皺了皺眉不解地問：「這是怎麼一回事？」

愛玲喝了口水接著說：「八年前我從中國來美國留學，認識了我的同學，也就是我現在的丈夫魏可，他和我一樣也是來自浙江杭州。既是同班又是老鄕，我們自然就走得比較近。那時的中國家庭通常不會有什麼積蓄供孩子到國外念書，出國的留學生也不會忍心向父母伸手，生活都比較艱苦，絕大部分都會去半工半讀。當然，我也不例外，所以我一直都是勤工儉學來支持自己的生活和學習。但是，魏可不一樣，他從不去打工，他所需的費用都是他那在國內做絲綢生意的母親從杭州按月寄過來。」

愛玲和魏可最後還是走到了一塊，熱戀一年之後，魏可建議兩人合租到一塊，這樣既能節省開支又能互相幫襯，關鍵是愛玲大學快要畢業了，也可以因此少打點工來準備考試。在與魏可親近的接觸中，愛玲發現他是一個不會料理自己生活的人，不愛學習更不肯用功，一日三餐不是下館子，就是吃方便麵。愛玲除了在學習上幫助他之外，做飯菜和處理家務都變成了她的專職。雖然兩人是同時入學，但是由於魏可不用功所以總是畢不了業。五年後，愛玲畢業並開始工作，魏可書念不下去了，就去一家小電器店裡做售貨員。

後來，愛玲懷孕了，她和魏可去做了公證結婚。愛玲認為只要能與相愛的人甜蜜長久，所以不在乎有沒有正式的婚禮。不久，女兒誕生了，取名叫潔西。多了個孩子，租的小房就顯得擁擠，加上房東和其他租客都抱怨孩子哭鬧。魏可說服了他母親賣掉了她在杭州的一套出租房，然後再四處託人把錢分別轉了出來，讓魏可在美國買了一棟小房。魏可跟愛玲說明了以後生活上的分工，因為房子是魏可的媽為他買的，所以生活的開銷就算愛玲的。兩人一起生活了幾年，魏可懶惰又怕事，裡裡外外的事都要愛玲打點，愛玲有時會感到身體上的疲憊，心裡也談不上開心，但是因為有了孩子而且生活還算是穩定，日子過著過著她也就麻木了。

據魏可說，他的父親魏大明原來在一個國有企業工作，在那裡他結識了魏可的母親鄭莉。魏大明在婚後交了一群壞朋友，常常一起在外面通宵打牌，人不顧家，錢也無蹤影，為此鄭莉每天和他大吵大鬧，魏大明便棄家曠職逃去了外地，最後不僅失去了工作還鋃鐺入獄。鄭莉就和他離了婚，那時魏可還不到一歲。家裡沒了男人，所有的擔子都落在鄭莉肩上，她對自己摳門，省吃儉用但就是不能讓魏可餓著凍著，她家門前有一個巴掌大的小院，別人種花她種蔬菜，這樣一年四季都不用買菜。

魏大明有一個好友叫范陽，他同情魏大明入獄以後鄭莉的不容易，先是時常去接濟她，後來就邀她一起做生意，可說是「授人以魚，不如授人以漁」。兩年後魏大明被釋放了，他看到鄭莉和自己的好朋友勾搭在一起便醋勁大發，不由分說地把鄭莉毒打了一頓，從此這兩個人算是結下了深仇大恨，老死不相往來。

魏可從小和母親鄭莉相依為命，被鄭莉寵著愛著，因為從小沒有父親，鄭莉在物質上都會盡量滿足他，絕不讓他受一丁點的苦，也不會讓他不開心，鄭莉原意是要愛著護著她唯一的兒子，給他雙倍的愛，卻把他塑造成一個令她都想不到的人。

魏可長大後，以他的學習成績在國內自然考不上大學，同時鄭莉也擔心他會因為他父親曾經坐過牢被人瞧不起，在他高中畢業後就千方百計地想把他送出國。說到這裡，愛玲說她起初從心底裡佩服她的婆婆，在面臨家庭變故的時候真的很堅強，而一個人養育孩子確實很不容易。

不久，愛玲的公司幫她辦的美國綠卡 排期到了，魏可以丈夫的身分，兩人一起拿到了綠卡。第二年，魏可工作的電器店的老闆生病了，他不得不關了店鋪，魏可也隨之丟了工作。幾周後，魏可說他的母親要來美國探親，愛玲認為婆婆一個人把魏可拉拔大很不容易，希望在她來做客期間能讓她過得舒服，於是就把小家收拾乾淨布置妥當，歡天喜地等這位從未謀面的婆婆。就在這個時候，愛玲發現自己又懷上了。

婆婆預定到達當天，他們和女兒掩不住心中的喜悅趕去機場接機。遠遠看到鄭莉從入境門推著行李出來時，魏可立刻飛奔迎上前去。鄭莉打扮入時，白淨的臉上有雙大眼睛，已經幾年沒見的母子顯得十分開心。這時愛玲抱著女兒也快步迎了過去，可是足足等了幾分鐘，鄭莉對愛玲卻是視而不見，愛玲感覺心裡一涼，但還是主動上前和鄭莉問好，表示歡迎她來家裡做客。這時，鄭莉用眼角看著愛玲，哼一聲說：「我沒有聽錯吧？我是不會去你家麻煩你的，我自己已經買了棟房子，我會住進自己的房子。」鄭莉的話讓愛玲感到被潑了一盆冷水。

回到了家，鄭莉拉著魏可就聊上了家常，魏可向愛玲使了眼色，示意愛玲去為他媽放洗澡水。就在這時，愛玲突然覺得噁心吐了起來，只聽到鄭莉說：「見到我就吐，我有這麼噁心嗎？」愛玲不敢相信自己的耳朵，連忙解釋說：「不是的，可能是因為懷孕，又可能是剛才暈了車，才……」鄭莉打斷她的話：「懷孕？誰讓你懷孕了，你這麼嬌嫩，誰養得起你？」愛玲不敢相信這話是她期待以久的婆婆說的，但是為了這個家，愛玲忍了，她忍著不舒服轉身去為鄭莉放洗澡水，然後又去為他們燒晚飯。在張羅了一桌子的菜後，愛玲就去叫他們吃飯，而鄭莉則正躺在客廳的沙發上枕著魏可的腿看電視，愛玲因為頭還在暈就先回房休息了。睡了一會兒，在迷糊中愛玲隱約聽到鄭莉說：「裝什麼裝，這是裝給誰看的？」這時魏可進門推醒愛玲，讓她立刻去收拾桌子洗碗，愛玲就出去收拾乾淨，之後又回房間休息。

第二天，愛玲一如往常，一早就出門送女兒去上幼兒園，然後趕去上班，下班後又去接回女兒再回家。進了家門，魏可一如往常，坐在客廳沙發上看電視，只不過這天開始多了一個人。剛一進門，魏可馬上問愛玲怎麼這麼晚回來，並叫她趕快去燒飯，一家人肚子都餓翻了。聽了魏可的話，愛玲心裡雖然難過，點了頭就去做飯，待一切就緒就叫他們吃飯，愛玲剛要坐下來，女兒就被鄭莉訓，說她沒規矩，女兒被嚇哭了起來，鄭莉轉頭對愛玲說：「你是怎麼管教你女兒的，這時候哭不是影響我們吃飯的心情？」愛玲只得拿起女兒的碗挾了些菜去客廳餵她吃。等到女兒吃完飯，愛玲整理了客廳，然後幫女兒洗澡再哄她睡覺，忙完了已經十點半。出來一看，餐桌上一點菜都不剩，愛玲只得將他們吃剩的菜湯泡了飯吃。吃完洗碗並收拾桌子，愛玲怕時間太晚就請魏可幫忙：「你可不可以幫我用吸塵器吸一下地。」鄭莉聽到了非常生氣地叫住魏可：「你是家裡的男人，怎麼可以讓你做家務？女人娶進門來是幹嘛的？女人的事要男人來做，多晦氣啊！」聽到這裡愛玲的心裡難過，低下頭回到女兒房間。那一夜，她對未來的日子感到憂傷和恐懼，含著淚在被窩裡瞎想，直到早晨才迷迷糊糊地睡去。那一夜起，她就跟女兒一起睡了。 （上）（寄自加州 ）