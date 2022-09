五顏六色彩虹沙拉。(曉亞.圖片提供)

2020年3月美國疫情 爆發之後,各級學校關閉,非必要商業改為遠距辦公,幾乎所有娛樂場所包括酒吧、電影院 、遊樂園、購物中心……全部停業,餐館只能提供外賣和送餐,連親朋好友之間的串門子也在禁止之列,這些前所未有的嚴苛防疫舉措在在考驗著每一個人。隨著疫情趨緩,宅居避疫的日子逐漸畫下句點。不過兩年多「大隱隱於市」的瘟疫日常,已經某方面徹底改變了我們的生活習慣與思維,也激發了許多人的潛能,試著在受限的空間努力發揮創意與想像力,為自己的人生譜寫與過往截然不同的美妙篇章。

由於我的另一半是動物醫生,屬於醫療產業,疫情中無法關門歇業,經過縝密思考後,我們將醫院人力劃分為兩個組別,每組一周上班二至三天,以減少交叉感染的機率。空閒無須工作的時候,平常手握手術刀的另一半便開始拿起鋤頭與鏟子,在後院開墾出一片菜園,栽種了莧菜、四季豆、絲瓜和空心菜,過起了城市農夫生活。

上網購買了全家都愛吃的空心菜種籽,原本不抱什麼希望,沒想到經過每天辛勤澆水灌溉,一個禮拜後竟然開始冒出幼苗,越長越茂盛,幾個星期後居然可以採摘食用。當一盤鮮嫩的空心菜端上桌時,成就感爆棚。又嫩又脆爽的口感比諸任何山珍海味都還令人驚艷。因為是自己雙手栽種,經歷一顆顆小種籽發芽、冒出枝葉然後開花結果的整個過程,內心有一種感動。來自大地滋養的食物,充滿了活跳跳的生命力,如果不是因為疫情避居,大概也不會興起當農夫的念頭與機會。

許多朋友也和我們一樣,當起城市農夫,開始種菜、養小雞。一位朋友送給我們自家飼養的母雞所下的超級無敵大雞蛋 ,一打進鍋裡映入眼簾的是兩顆顏色澄黃鮮豔的漂亮蛋黃,形狀渾圓飽滿。頭一次吃到從產地直送如此新鮮的雞蛋,差點感動到熱淚盈眶。

面臨疫禍的威脅,朋友之間雖然見面機會減少,卻彼此互通有無。門廊前經常有好朋友送來的蔬菜、水果、雞蛋、自家烹煮的菜餚,以及千里迢迢從台灣郵寄過來的家鄉食物。有一次收到朋友的妹妹自己親手做的手工點心禮盒,裡頭有蔓越莓夏威夷堅果塔、莓果米餅、別緻的雪Q餅,每一份上頭還貼心地寫上製作日期及保鮮期限。使用的原料都是新鮮、天然的食材,口感、造型比之專業烘焙師傅毫不遜色。每一口,都吃得到製作者的巧思與溫暖情意。在這樣困難的時刻,能被想起、放在心裡,這份溫厚的情誼及來自所有親朋好友們貼心慷慨的饋贈支援,某種程度撫慰療癒了我們,成為疫情中珍貴無價的小確幸。

這場公衛災難讓我們更加敞開心扉關懷彼此,實際的距離雖然拉遠了,心與心的距離卻更為貼近。記得去年聖誕節之前,一位朋友輾轉傳來一則貼文,內容大意是說一位二次大戰退伍老兵即將迎來他人生的百歲生日,希望大家能為他捎去祝福的心意,還附上當年身著戎裝的英姿煥發身影及目前白髮蒼蒼的慈藹模樣。

寫這則訊息的是這位老兵的媳婦,她在居住小城的社區資訊交流平台發出這份邀請。看到這樣的訊息,雖然不認識對方,我二話不說翻箱倒櫃,找出一張別致可愛卡片,請孩子共襄盛舉幫忙寫生日卡給這位老先生,兩位男孩居然異口同聲問我:Why are you doing this?(你為啥要幹這事呀?)

「因為這對我們來說是舉手之勞的事情啊,可是卻能為這位老先生帶來一份溫馨難忘的生日祝福,想像他收到卡片開心的模樣,不覺得很有意義嗎?」

其實我可以自己寫卡片、寄送,但是想讓小孩有一份參與感,小小微不足道的舉動便能為一位將青春歲月奉獻給國家的長者捎去一分溫暖與幸福感,尤其在充滿節日氣氛的歲末聖誕時節,是一件令人歡喜的事,何樂而不為呢?

疫情後的另一個小確幸,是和家人相處的時間變多了,關係更為緊密。我們經常窩在廚房藉由料理食物暫時忘卻外頭翻天覆地的變化。感恩節時,兩個兒子自己上菜市場採買食材,親自下廚做了起司培根馬鈴薯泥、香草烤火雞內餡、奶油菠菜、蘋果核桃派。還做了一道很費工夫的鱒魚料理給不吃肉的老媽。他們買了一條新鮮全魚,手工片成一塊塊魚排,用鹽、巴西里葉、黑胡椒、奧勒岡葉醃漬,裹上麵包粉,以橄欖油乾煎,佐以自製檸檬奶油醬,充滿濃郁的奶油香草滋味,再搭配五顏六色彩虹沙拉。為娘的只能在旁邊當小幫手。

家裡還新添了製麵機,只要把麵粉、水放進去,幾分鐘後,一根根麵條便從另一端緩緩成形製作出來。整個過程像是變魔術般,看著新鮮麵條從機器出麵口緩慢擠出落下,感覺無比療癒。

用自己做的麵條,煮了中式的榨菜蛋絲湯麵,及西式的奶油大蒜起司義大利麵, 口感雖不似市售麵條那般Q彈有嚼勁,但是吃得到天然食材的簡單純粹,有股淡淡的小麥清香。做麵條變成像辦家家酒似的有趣遊戲,為閉關在家的生活增添了一些趣味。

食物總是有撫慰人心的魔力,讓人暫時遠離外在的脫序混亂及所有煩心的事。

兩年多的疫情生活,少了一些行動上的自由,卻打開了人生另一扇窗,多了以往想像不到的樂趣。種菜、烘焙、上網學習新知,同時也增加了許多技能包,包括孩子的中文聽說及理解能力。他們和我們一起於Youtube頻道觀看台灣談話節目而有可觀的進步,晚餐後的電視時光成了一堂堂實用的中文課。此外修剪頭髮的技術在居家避疫的磨練下也漸臻專業水準,如今另一半再也無須上美容院剪頭髮,小兒子就是他最好的美髮師。