高雅純紫的蝸牛花。

今年加州 特別乾旱，七月進入三伏天後更是酷熱難當，門前禿山早被烈日炙烤成了火焰山，只好開車去最近的公園散步。

一日行經公園的花架，不小心被一懸垂藤蔓拂過臉頰，抬頭上望，令我大吃一驚。因為這花從來沒見過，而且長得實在太奇怪。一般花朵的花瓣均清楚可辨，此花卻長得歪七扭八，既看不出來有幾片花瓣，更看不出來是一朵花、一串花還是一簇花。花色混合著白、黃、紫三種顏色，亮眼吸睛自不在話下。一查花名，原來它是產於南美和中美洲熱帶地區的蝸牛花（Snailflower）。

小時在台灣常見蝸牛，記得童謠裡唱的「蝸牛背著那重重的殼啊，一步一步地往上爬」，眼前如此美麗的花怎會和笨重的蝸牛扯上關係呢？

有了這一新發現，便三天兩頭地往公園跑，索性撿了幾朵落花回家把玩，總算看出了一些名堂。它和我家門前山上的野豌豆（Common Vetch）、羽扇豆一樣，都是豆科蝶形花冠，即是由一片大而明顯的旗瓣、兩片對稱的翼瓣、兩片對稱的龍骨瓣及合生的花萼構成。但蝸牛花卻完全不按牌理出牌，旗瓣、翼瓣和龍骨瓣無一對稱，而且沒有花萼。從正面看去，它的旗瓣不像野豌豆般旗幟招展，而是像螺旋形的開瓶器般往左旋轉。這精妙的結構讓人嘆為觀止，不禁懷疑螺旋形的開瓶器和彈簧的設計靈感均源自於它。此花由不同的角度和方向觀之，可看到晶瑩剔透的翠玉白菜、小巧玲瓏的海螺或款擺生姿的佛朗明哥舞裙等千變萬化的藝術造形。

蝸牛花是不摻雜色的高雅純紫，即使花事已殘亦不改其紫，倒是原先的乳白底色漸次滲入了橘黃，最終以金黃謝幕。起初緊密如彈簧的淺黃龍骨瓣，隨著花勢日漸鬆弛，但仍如美人鬢邊的金色捲髮，饒富餘韻。

不記得是誰說的「香花無色，色花不香」，然而奇葩蝸牛花卻推翻了此一說法。它不孤芳自賞亦不成群結隊，只循序在枝頭綻放，不僅是光彩照人，更是花香襲人，不及玉蘭馥郁，不似曇花清淡，冷香、暗香、幽香、濃香、淡香這些形容詞也全不適用，一如人生況味，除了自己體會，是無法形容的。它雖是蟲媒花卻不靠艷麗的花色或濃烈的花香來招蜂引蝶，花梗基部有蜜腺，所產蜜露是螞蟻的糧食，整個花季螞蟻大軍往來其上守衛著糧倉，亦阻止了其他昆蟲來嚙食花朵。

由中伏看到末伏，蝸牛花藤還是慢悠悠地往上爬著，蝸牛花也還是慢悠悠地邊開邊謝，居然還慢悠悠地結了一條細長的豆莢。生長雖緩慢如蝸牛，卻是靜中有動，那水袖那羅裙，隨時會翩躚起舞，每一個舞步都會牽動我的思緒，每一縷花香都會觸動我的柔情。賞心悅目之餘，浮躁的心亦慢悠悠地沉澱下來。