1978年，我來美國依親的路並不順利，只好輾轉打工。到1985年，才東擠西借了一筆頭期款，再加上美籍墨裔貧困婆婆的一些資助，我和先生比爾買下了生平的第一間房子。

在台灣住慣了擠迫的環境，又來美國在中國城小公寓住了八年。突然一下子搬到獨門獨院的房子，我是有些害怕的；更害怕的是每個月的房屋貸款 ，於是我開始有了分租一個房間出去的想法。

要對注重隱私的外國人比爾灌輸分租的概念，有些困難，所以我從軟肋入手：「你如果去找朋友玩，晚上院子裡黑黑的，我會害怕。」為了人身自由，比爾答應分租房間了，而他不知道自己踏上的是一條不歸路。

分租廣告登出去第一天，從台灣來美國的小留學生小欣就和媽媽來看房。欣媽看到我們也很安穩，正談一半時，小欣突然上吐下瀉發燒，他們便急急忙忙走了。

下一通電話是小劉打來的，我告訴她，房間也許租出去了，只是房客還沒有付訂金。小劉同樣是台灣來美國探親，到社區學院讀書，拿學生簽證 ，高大開朗的她不管三七二十一，上門來面談。又是一場賓主盡歡的談話，小劉強留下訂金，約好周末搬家。

剛收完小劉的訂金，小欣和媽媽便再次登門拜訪。原來小欣只是吃壞肚子了，康復之後，他們想要回來付訂金。我尷尬地解釋房間已經租出去了。欣媽聽到後就立刻哭了起來，她說看了這麼多房子，就對我們這一家放心，她明天就要回台灣了，沒有把寶貝女兒安頓好，怎麼辦呢？還能怎麼辦，我只好就收下這個租客吧。

先生比爾去朋友家拜訪，回到家後發現我們的三房一浴，一不小心已經租出去兩個房間了，他氣得像青蛙般鼓著腮地呱呱大叫。那時候我們都還不知道，溫水煮青蛙——還有好戲在後頭。

周末是小劉搬家的日子，她告訴我從德州 來了幾個朋友替她搬家。那天我還在房間睡覺，只聽到外面進進出出嘻嘻哈哈的聲音，比爾一踏出房間，便嚇得退了回來，把我搖醒：「快起來！快起來！外面好多好多女生。」這個外國人，真是住在井底，娶了中國太太，卻從沒有看過這麼多中國女生在一起。

搬完家之後，小劉的朋友要借住幾天。我當然沒有問題，出門在外，彼此幫忙是應該的。沒想到過了一星期，小劉和三個朋友來和我討論，借住這幾天，她們感受到久違的友情和溫暖，德州也沒有牽掛，她們三人實在不想回去，希望就此住下來，看看我要如何加收房租。

我看著她們，看到了自己在美國八年的日子——單身女孩，沒有依靠、沒有打算、沒有未來，在異鄉一天混著一天。

而「溫暖」兩個字說服了我，小劉的一百五十呎小房間，因此有了四位住客。

漸漸習慣水溫的青蛙，在溫水中開心地游著。

暑假期間，在聖地牙哥讀書的弟弟畢業了，當然是搬來和姊姊我一起住。房間雖都住滿了，但這不難解決，睡慣沙發的弟弟，開始在我家客廳沙發安身立命，劃地為王。那段時間，如果有台灣或外地的朋友來訪，弟弟一定男女不拘地坐在沙發上和睡地板打地舖的對方聊到半夜，直到對方睡著。弟弟知道，只要他一起身去洗澡，沙發就會被來客占據，他就得睡地板了。

溫水慢煮中的青蛙們固然開心，但煮水的鍋也占著重要的角色呢。這可不，弟弟的患難之交小邱前來投奔，在地板上窩了一夜，我面有難色地逐客：「你看看，家裡實在擠不下人了。」但所謂「窮則變，變則通」，小邱指指停在車道上的廢棄小休閒車。那是比爾婚前的老車，車頂是個露營床，已經開不動了。比爾的夢想是有一天要修好它，所以就停在車道上。小邱說他睡這個車子，只要每天進來刷牙洗臉用洗手間就好，不會造成我們困擾，月租一百元。

談定。

到此為止，九百八十呎三房一浴的房子，共住了六女三男，除了偶爾搶洗手間有問題之外，我也知道了適婚男女共處一房，如果常要為冰箱裡自己的食物不見了而鬧得不愉快，是很難像電影一樣互相來電，發展出感情的。

到那年年底，我爸媽要過來美國時，我已毫無懸念地把車庫改成一房一浴的小套房。爸媽在美國終於住到了有獨立浴室的房間。

我們的第一個房子，在先生比爾的步步退讓和房客們的嘰嘰喳喳聲中，比十全十美還多了一美，織成了一段美好的回憶。真像量子糾纏定律：這麼多個性不同、年齡相近的男男女女，在我們九百多呎的小宇宙中，各自安身立命，維持著平衡的狀態，度過人生中的某一段時光。也在彼此的祝福聲中，走向下一個聚散離合。

這段際遇，也幫我存夠了頭期款，第二年就在對街買下了生平的第二個房子。

買第二個房子的時候，屋主告訴我，有一個房間已分租給一對兄弟房客，需要趕走嗎？當然不要，做房東我在行，我連房客一起買下來，開始了下一段包租婆的旅程。（寄自加州）