有一年去山東大學開文學會議，主辦單位安排我們旅遊是闖關東，到長白山上看風景，深入小劇場 欣賞鄉土娛樂二人轉，花哨轉手絹，小品和相聲。那時上台表演的小瀋陽還沒有出名，但是已經展現其搞笑的才華，一副「你不笑，算我輸」的架式。大家笑著走出劇場，討論著東北人是否骨子裡就是個幽默群體，特別能說、會搞笑？似乎出了山海關人人都是段子手趙本山，不止鐵嶺，整個東北都是喜劇的源頭，說話有獨特邏輯，善於比喻也愛自黑，配上東北話的抑揚頓挫，語調多變化，不由得想起一句話：「好看的外表千篇一律，有趣的靈魂萬裡挑一」，一趟關東行竟然喜歡上東北話的自帶喜感，比聽相聲還有意思。

有人說他們之所以樂觀愛搞笑，是因為這片廣闊的黑土地物產豐富，生活衣食無憂，但是一年有六個月酷寒，只能窩在家裡，俗稱「貓冬」。天寒地凍中，吃飯，睡覺，侃大山，幽默是火，笑笑可以暖身子，自娛自樂是東北人對抗嚴冬的方式。靠著熱情、直率、說話幽默、講段子、滑稽的歇後語、俏皮嗑、疙瘩話等，一玩就是小半年，相互逗樂來度過漫長的冬季。一位東北朋友很有自信地說：「有東北人的地方不會沒有笑聲。」他們愛幽默打趣，天生樂天派，遇事不慌膽子大，流傳著：「說話不好笑，不如回家去睡覺，不埋梗的磕，簡直沒法聊」的順口溜。

朋友傳來哈爾濱夫妻車上吵架的對話，雙方能夠不假思索地說出一套又一套的理論。太太說：「我們吵架，你承認過一次錯誤嗎？面子是自己賺的，不是別人給的。我忍一時你得寸進尺，我退一步你變本加厲。憑什麼在你面前我就要一直忍讓。」先生回說：「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」太太接著說：「忍一時乳腺增生，退一步卵巢囊腫。」生氣時說出來的話還能像演小品似地對仗押韻。

第一次去海南島旅遊時，很驚奇地看到許多飯店都用「小雞燉蘑菇」來招攬顧客，這不是東北菜嗎？後來才知道，東北人像候鳥一樣，帶著祖先不遠千里闖關東的基因闖蕩三亞。夏天待在老家，冬天時溫暖的南方成了他們最好的避寒勝地。海南人口九百多萬，東北人就占了一百多萬，被戲稱為東北第四省，笑說黑龍江省會是三亞市。大街上隨處聽得見東北口音，豬肉燉粉條取代了文昌雞，成為海南特產。想吃一頓海南椰子飯要比吃一頓東北餃子 還難。東北人個性開朗自來熟，走到哪都能交友滿天下，在街頭能見把秧歌文化帶到三亞的東北大媽，東北人與海南，碰撞出了無數歡樂段子，為這座小島帶來了幾分幽默與愜意。

一位海南朋友的女兒，年過三十未婚，有人介紹對象說是遼寧來的。東北人的男方一說話就像講段子，逗得女孩直笑，印象特別好。她下了決定就當找個說相聲的另一半，下半輩子樂呵呵的，不是挺好？就這樣成就了一段南北好姻緣。（寄自加州 ）