居家非但能「避疫」，也能「避世」，而且還能「避秦」。陶淵明〈桃花源記〉中，武陵人偶然發現一處世外桃源，居民說：「先世避秦時亂」，才躲進這裡「居家避秦」。

閱讀經典之作，要能領悟它的精華。〈桃花源記〉裡學到的教訓是：無論避秦還是避疫，重點在於如何打造一個自給自足、自得其樂的桃花源。其中奧妙，就「不足為外人道也」。

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一個「小確幸」，有時包涵著大道理，能帶來心中很大的安慰。英國詩人威廉．布萊克詩中說：「一沙一世界，一花一天國，無限掌中置，刹那成永恆。」

快樂重質而不重量。西方人說：「物美體積小。」（Good things come in small packages.）例如鑽石、香水等。幸福有時以袖珍濃縮姿態出現，要懂得珍惜把握住，如果一不留神，它就會悄悄溜走，消失得無影無蹤。

幸福在哪裡？如果細心觀察，就會發現日常生活中幸福隨處可見。許多人喜歡從抽象意念中尋找幸福，如愛情、理想、品德、智慧等。那樣固然很好，但是最有效方法，是從具體的小物件中去尋找，例如一朵花、一片藍天、一道溪流等。

欣賞小確幸有個竅門，就是更進一步將它具體化，例如看它的顏色、聽它的聲音、聞它的味道。總之，小確幸雖小，但只要很明確、很確實，就會給人帶來很大的幸福感。

鑑賞美酒時，首先要看它的色澤和體態（Body），其次再看它的氣質和靈魂（Soul）。同一方法，也可以用來鑑賞咖啡和茶。此外，當然也可以用來鑑賞美女。

社交媒體上最常分享的小確幸，就是美食 。包括豪華的米其林佳餚、獨門密傳的拿手絕活或隱藏在夜市小巷裡的特色小吃等。美食給人的印象，非常明確實在，幸福感油然而生。它可能色、香、味俱全，有時還有聲音。這種小確幸是一種「小享受、小驚喜、小甜蜜」。在桃花源中，居民見到武陵漁人，「便要還家，設酒殺雞作食」，可見在當時，美食也是一種小確幸。

鑑賞美食也要看它的體態和靈魂。美食的體態造型，能千嬌百媚、外酥內潤。它的色澤口感，能溫柔婉約、入口即化。每種繽紛豔麗的顏色，還代表著一種有益身心的養分。其氣質滋味更能香氣馥郁、出類拔萃。老子曰：「五味令人口爽。」鹹甜酸辣苦，增一分太濃，減一分則太淡。它刺激著舌尖上的味蕾，感動到內心裡的深處，令人情不自禁，露出陶醉的表情，發出讚嘆的聲音，甚至牽引出眼眶中的熱淚。

此外，美食還講究「呈現技巧」（Presentation），搭配具有藝術風格的器皿，如同美女穿戴精品服飾走上伸展台。最後是「傳遞方式」（Delivery），如果在餐廳，面帶笑容的人員翩然而至，美食飄然落桌，令人有驚豔之感。在疫情 期間，則經由宅配傳遞，少了幾分戲劇效果。

美食被視為小確幸，非常合理。人生有兩大目標：求生存、謀發展。告子曰：「食色性也。」食是為了求生存，色是為了謀關係的發展。

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美食除了有「品嘗之樂」外，還有「烹調之樂」，尤其當無法出門用餐時，在廚房中小試廚藝，或在後園裡升火烤肉，也是一種其樂無窮的小確幸。這種小確幸是一種「小手藝」。

居家期間，在後院蒔花種菜，心中則興起一種「播種者」的喜悅和成就感，領略到「採菊東籬下，悠然見南山」的心境，乃至有一種「田園將蕪胡不歸」的感嘆。

藉此並可回歸大自然，感受到草的香、花的美、萬物生生不息的脈搏。這種小確幸是一種「小收穫」。

除了生活中食衣住行的小確幸，在精神上也有文化藝術的小確幸。

一個人心中「思念懷舊」的情緒，也常演發成一種感恩的小確幸。例如在整理舊物時，見到多年前收集的郵票、車票，電影院 、演奏會入場券，還有信件、照片等。喜見自己一路走來多彩多姿、成果斐然。它們常勾起一些珍貴的回憶、一些令人難忘的人與事，教人瞻前顧後、感慨萬千。這種小確幸是一種「小慶幸」。

閱讀一本書、觀看一部電影、聽到一則新聞，腦海裡突然亮光一閃、靈機一動，在一念之間，頓時想通了一件困惑許久、一直百思不解的「真理」，感到豁然開朗、十分開心。這種小確幸是一種「小領悟」。

偶爾心血來潮，製作出一張小卡片、畫一幅圖畫、譜一首歌曲、寫一篇文章，即使在未完成之前，僅在構思過程中，就能享受到「創造者」的樂趣。這種小確幸是一種「小創意」。

自然界裡的美景、日月星辰、山川河岳、動植物、人群，都是小確幸的來源。對於愛好風雅的人，大自然的點點滴滴，都是小確幸。例如在路上散步時所接觸到的鳥語、花香、微風、落葉，或水塘裡的漣漪，隨時隨地勾起傷春、悲秋的情緒，和悲天憫人的情懷。這些心靈上的悸動，令人觸景生情，轉化為一種優雅的小確幸。這種小確幸是一種「小感動」。

在樹林中，突然瞥見一隻松鼠、兔子、知更鳥，彷彿置身於迪士尼的卡通世界裡，感受到許多可愛的生命力。而貓狗魚鳥等寵物，是人類最好的朋友，也是居家的良伴、溫柔快樂的泉源。這種小確幸是一種「小愛心」。

人與人之間的互動，有一種神奇魔力。無論是多年老友，或偶然邂逅的陌生人，不經意的一聲招呼、一個微笑，或小小的殷勤舉動，如開個門、遞上一杯咖啡、一道甜點、一份禮品，都可能被解讀為一種突如其來的小確幸。這種小確幸是一種「小感謝」。

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這次新冠疫情，世界各國無一倖免，紛紛祭出旅遊禁令、設施關閉、文化藝術活動延期，使人感受到「救死而恐不贍，奚暇治禮樂哉？」快樂變成了奢侈品。

非但「疫情」蔓延，如今「戰情」也很緊繃，不容小覷。西方的黑海戰雲密布，東方的台海危機四伏，人類「本是同根生」，如今「相煎何太急」，真令人感到情何以堪。

此外，經濟面也不妙，看似「山雨欲來風滿樓」。物價高漲、市場過熱、通貨膨脹失控。但是卻又有人預測即將進入衰退蕭條，教人進退維谷、啼笑皆非。

世界各國的政情、選情、民情，也很不樂觀，每人心情都很沉重。

如此看來，若想重現往日一片歌舞昇平的繁華景象，恐非朝夕可見。在此情况下，如何才能達到快樂門檻，維持最起碼的快樂水平，就考驗著各人的智慧和修養。

我曾經試著分析快樂的原理，得到一項研究結論：「人生的總快樂量，等於各種大大小小的快樂相加的總和。」如果無法在一件事情上贏取全部快樂，那麼就要懂得如何在許多小事情上累積許多小快樂，以提高快樂的總值。

在疫情期間，只要不染疫、確診，就是最大的「小確幸」。

有人認為：今日世界上所面臨的危機，主要原因出於人類文明發展過度，偏離了大自然運作的基本法則。就像嬰兒離開了母親的懷抱，或亞當夏娃被逐出了伊甸樂園，完全是「自作孽，不可活」，人類最好痛改前非，向大自然道歉，反璞歸真，徹底改變「現代人」紙醉金迷、朝不保夕的生活方式。

為了「居家避疫」，許多人韜光養晦、閉關自守，以待「時清」。這種情況，好比「避秦時亂」而躲進「桃花源」裡。外界雖然「風雨如晦」，內心依然能感受到一種「風雨中的寧靜」，一種溫馨甜蜜的小確幸。

此時倒不需要「與世隔絕」，過著「不知有漢、無論魏晉」遺世獨立的生活，只要堅守自己待人處事的原則、尊重他人自由平等的權利，仍然可以關懷外面的世界，達到「風聲雨聲讀書聲，聲聲在耳。國事家事天下事，事事關心」一種公正超然的境界。

如今世界上雖有險峻的疫情、戰情、商情、政情，人類文明卻展現出無比強韌的生命力，克服了一波又一波的危機。

縱然「滔滔者，天下皆是也」，我們仍可隱身在自己的桃花源裡，保持樂觀的態度、歡樂的心情，過著恬靜平安、充滿著小確幸的生活。（寄自加州）