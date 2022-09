飛越駝峰——卡爾的1945（下）

卡爾站在自己首飛的飛機前,第一次獨立飛行持續了六個小時。(張幸.圖片提供)

卡爾有當飛行員天賦,1942年他二十二歲從師範學院畢業時,戰爭如火如荼,他選擇從軍入伍,成為一名航空學員,經過半年課堂培訓,開始實地飛行。1944年8月,他從航空學校畢業後,被派到德州為駝峰航線 訓練的基地。在此之前,他與戀人艾米結了婚。

一百四十頁的小書裡有不少軍事和飛行術語,還有熟詞僻義,比如計程車一詞Taxi,在飛行中是指「飛機起飛前和降落後,在跑道上緩緩滑行」;「Bail out」一般指保釋或紓困,在飛行中指跳傘。我借助字典斷斷續續讀著這本書,追溯字裡行間一個飛行員成長的軌跡。一個經濟大蕭條時期長大的小鎮少年,上過大學,經過幾個月培訓就可以駕機飛行,應該算是飛行天才,卡爾如實寫下首次單飛的感受。第一次跟教練上機飛行,走下飛機,他像個嬰兒一樣癱倒在飛行教練面前。又經過五個小時的指導,他獨立飛行時,完全掌握了飛行技巧和要領,大膽地迴旋和升降,在雲層與黑暗中穿行,看到了美麗、平靜的大地,最後平穩地著陸。

二戰期間飛行員稀缺,卡爾到達印度的第一晚就被安排作為副機長飛行,機長是回國前最後一次飛行。這是一個狂風暴 雨之夜,飛機「爬升期間顛簸得像個玩具,……大雨傾盆,風暴嚎叫,冰雪抽打擋風玻璃,幾乎要把機翼包裹起來……我們像坐在過山車般忽上忽下……」當飛機終於穿過風暴,爬升到一萬二千英尺(三千六百米)高度時,他們戴上了氧氣面罩,不料左引擎因低溫熄火,只能塗上化油劑加熱引擎,「引擎嘶嘶亂響,飛機『咳嗽』得像得了肺病……」他以為他與機長都要命喪黃泉了。最後飛機不得不再次鑽進風暴返航,這一次無功而返、噩夢一樣的飛行,是他在駝峰航線的開端。

駝峰航線的所有飛行員都不得不面對兩種死亡的可能性,在喜馬拉雅山 區墜機而亡,或者跳傘掉落在緬甸原始森林死於野生動物之口。卡爾在前言中說,對那些犧牲了的飛行員而言,「我不是更聰明,不是更勇敢,而是更幸運。」但是,幸運往往光顧有準備的人,卡爾細緻的性格與良好的工作習慣使他一次次逢凶化吉。他總隨身攜帶著小筆記本,寫下詳細的工作日誌,各種與工作相關的資訊也及時總結記錄,這些經驗與資訊在緊急狀況下會意想不到地從他腦子裡跳出來。

書讀到一半,快到卡爾一百零一歲生日了,我早早買了一張立體的生日賀卡。卡片打開,一架飛機赫然從卡片上升起,深藍底色上是黃色鏤空的線條,連接著大大小小的圓點和方塊,一如在飛機上能看到的城市夜景,而紅色的機身和機翼與C-46十分相似。我在機尾寫上C46,在機身寫上Hero(英雄)和CFC(卡爾全名的首字母縮寫)。他當然是一個英雄,一個應該被歷史記住的英雄,他值得一百零一個生日心願和一百零一個祝福。

2021年10月,我收到第二個來自賓州的大信封。收到第一封信後,我寫過回信,久久沒有回音。卡爾的郵寄地址是賓州一家養老院。百歲老人,即使讓人執筆,寫信也是一個負擔。如果執筆人是他書中提到的女兒安妮,她也可能是古稀老人了,差不多該到了需要人照料的年齡。

我面對著第二個大信封,已經猜到它的內容。在它到達的兩天前,我為《生而飛越駝峰》的某些細節查找相關資料,無意中在網路上看到卡爾名字後面的生卒年是1920—2021,我一時不敢相信自己的眼睛。

第二個大信封讓我感覺家書寄達噩耗的沉重,我努力平靜地打開信封,信紙上還是他女兒安妮那端莊圓潤的字體:

「我相信你們已經知道我傑出的父親已經於8月16日——他一百零一歲生日前的兩天與世長辭了。

爸爸收到你們寄來的生日賀卡,他很喜歡。我把賀卡放在他的『展覽台』上,以便他隨時能看見。他很高興收到你們的問候和祝福,上一次寄來的聖誕卡還一直放在展覽台上,和其他幾張特別的照片放在一起。

我收拾爸爸的東西,看到這些往年的飛機年曆,我馬上想到了你們,所以,我把它們寄過來了。

我非常想念父親,很難接受他的離世,但我必須接受。他是一個充滿激情的人,古典音樂和網球是他最喜愛的兩樣事物。

謝謝你們成為他的朋友,我由衷地感謝你們的善良。我知道他曾很想有機會見到你們。現在,我擁有這些賀卡,會一直珍惜它們。」

大信封裡有幾本舊的年曆,二戰英雄紀念冊、二戰紀念碑畫冊、空軍年曆。還有兩張彩色照片,一張是二戰中飛行過且保留下來C-46,另一張是老年卡爾站在他第一次獨立飛行過的飛機旁——想起不久前在書裡看到的情景仍歷歷在目,我不禁淚流滿面。

駝峰航線的飛行員要飛夠六百五十個小時才能回國,那是在七個月的時間裡兩三天往返一次積累起來的。卡爾在印度一直工作到1945年7月底,飛了七百五十個小時,才回到美國。戰後,他在學校擔任英語老師,一直在教育領域工作,並獲得了博士學位。

最後一位「飛虎隊」成員弗蘭克.洛桑斯基(Frank Losonsky)於 2020年2月6日去世,享年九十九歲;卡爾很可能是駝峰航線的最後一名飛行員。慶幸的是,英語專業畢業的卡爾擅長寫作,能夠把自己的經歷訴之筆端,撰寫並出版了九本書,其中三本內容是有關駝峰航線和中緬印戰區(《生而飛越駝峰》(Born to Fly the Hump)、《喜馬拉雅山的故事》(Tales of the Himalaya)、《消失在喜馬拉雅山》(Missing in the Himalayas)。

卡爾給我們的信裡沒有提到他曾被授予兩枚航空勳章和傑出飛行十字勳章。他永生難忘的是什麼?他在前言裡說: