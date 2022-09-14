1936年，一艘輪船抵達西貢白藤碼頭，船上的乘客是來自中國躲避戰禍逃離到越南的難民，裡面有母親、她的雙親和兩個年幼的弟弟。一年後，外祖父撒手人寰。時逢二次大戰，母親女代父職，在烽火中負起養家的重擔。母親出嫁後，日子一樣拮据。在懷我時，租的房子在平西市附近「榮芳居」的樓上。樓上沒有自來水，每天母親背著一歲大的哥哥，越過「范庭虎橋」到另一端的公共水龍頭排隊盛水，回來後還得爬上樓梯。在一個將近臨盆的日子，母親來到橋中央，肚子痛得支持不住暈了過去。幸好有鄰居見到，才保住母親的命。

一個親戚的妻子坐月子，外婆推薦母親去照顧。一天，老貓在縫紉機上排泄，把一塊新布料弄污，親戚把它扔了。母親撿回家洗乾淨後替妹妹縫了一條裙子。親戚慶祝嬰兒滿月，外婆要母親帶妹妹來參加。熟人見到妹妹，誇獎她和大表妹一樣漂亮。親戚的妻子翻起白眼奚落：「哼！她怎配和我家寶貝比較？哎喲！怎麼這裙子和我幾天前丟失的布料一樣？」多年後，我在同心中學教書。一天，親戚來訪，告訴母親，大表妹想讀同心，因名額已滿而向隅。母親聽了，回過頭問我：「你試向校長說說情吧。」我低聲說：「您忘了當年妹妹那件事？」母親瞪了我一眼：「我們也要記得人家的好處。」

我初中畢業那年，台灣「自由中國之聲廣播電台」舉辦母親節 海外徵文比賽，我以一篇短篇小說奪得冠軍，文章以話劇方式用國語在電台播出。母親罕見地放下手上的工作，全神貫注坐在收音機旁傾聽。等到播放完畢，她默默站起來繼續工作，我發覺她不知何時眼角泛著淚光。那晚我見到母親把耳環卸下，對剛下班回來的哥哥說：「別讓你弟弟的學業荒廢了。明天到當鋪把這典當了，給他升學繳學費吧。」

來美後，年事已高的母親患了嚴重的失智症。她總在半夜推著助行車開門出去。家庭醫師開了安眠藥，母親服用後，走起路來搖搖晃晃，我不敢讓母親繼續服用，只好每晚蹲在她的臥室門口防著她走失。母親躺在床上不到五分鐘又爬起來，從客廳到廚房不斷地繞著圈子，還喃喃自語說要回家。走累後坐在沙發上睡了，我拿了被子輕輕地蓋在她身上，她又醒來。見到我，喚了表弟的名字。我的心一陣莫名刺痛，母親認不出我這日夜照顧她的兒子，反而只記得姪兒。

醫師們勸我早日把母親送進療養院 。母親進入療養院後，第二天我去看她。她不在房間裡，我到處尋找。突然背後傳來母親的聲音：「在這裡啦！」我回頭一看，母親坐在輪椅上，靠在通道旁。她以為我來接她回家，笑咪咪地說：「出院手續辦好了？」我告訴母親以後就住在這裡。她的臉沉了下來，從那時候起她再也不說話、也不肯進食。妻子和我每天輪流進去餵她三餐。十三天後，母親發高燒被轉進醫院的加護病房，呼吸需要儀器輔助。黃昏時我們從醫院回家吃晚飯，九點十分醫院來電話，通知我們母親在九點三分走了。

我記起兒時晚飯後，坐在門口等母親回家。月亮在黑暗的蒼穹顯得格外明亮，婆娑的樹影映在崎嶇的泥濘路上。當母親的身影出現在路盡頭時，我就興奮地迎了上去，接過她手中的東西。今夜明月高照，同樣的月亮，當年照亮母親回家的路，如今照著玫瑰崗上的墓園。「離人無語月無聲」，月光下，再也等不到母親歸來。四野風蕭蕭，只見到那些沾滿泥沙的墓碑凍僵在瑟縮的衰草裡。（寄自加州 ）