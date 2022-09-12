常言道：「女兒是父親前世的情人。」按照我和父親的相處模式，相信我們不但是情人，而且應是「怨偶」，恩怨未了，所以此生再續。

我的名字是媽媽起的。彼時父母剛搬到台北，與人分租一間小房間，每當房東在客廳看電視，懷孕的媽媽總會在門縫裡關心劇情，後來便以戲中的女主角為我命名，盼我勇敢、吃得了苦，同時紀念那段艱難歲月；而弟弟的名字由父親拿主意，特意請命理老師揀選美好字眼，再搭配弟弟的生辰八字，組成大吉之數。

或許正因如此，我們的人生截然不同，相較於弟弟，我經歷重重險阻，並磨出不服輸的硬脾氣，我不幸運，但也絕不投降。只是命運可以努力，緣分卻不能強求，從起名看來，我帶著媽媽的愛和期待，而弟弟是父親全部的指望，父親甚至大刺刺地承認：「我是有點偏心。」劇本一開始便寫好了，可惜我沒讀懂。

起初總以為是我不夠好，於是努力念書拿第一名，興沖沖地向父親報喜，他卻怪我沒替其他人著想，只顧著自己高興；有時入圍 了好幾個文學獎獎項，他照例一桶冷水澆下來：「入圍又不等於得獎，有什麼好得意？」但就算我獲獎，父親還是會冷言相待；或在母親鼓勵我攻讀博士時，父親卻輕蔑地說：「以為博士是人人有獎嗎？」我像是一隻好不容易破殼的雛鳥，原本對世界充滿希望，但一抬眼就被親鳥啄傷，除了疼痛之外，更多的是困惑：「我究竟做錯了什麼呢？」

我帶著滿身的問號前行，試圖尋找合理的解釋，比如華人 習慣以指責代替關懷、父親自身也有匱乏和傷痕……這些都很有道理，但並不能療癒我；問號變成了我身上的刺，因為家人的情感太盤根錯節，切不開也斷不了，愛能生恨，恨，也往往是披著憤怒的愛。

英國 文學家哈伯特曾說：「一個好父親勝過一百個校長。父親對女兒精神上的引領更是重要。」對女兒來說，父親是定向的星，我卻只能尋覓相似的光芒。求學過程中，我時常將和藹的師長錯認為爸爸，他們的知性，更近似於「精神上的父親」，啟蒙我的靈性和文學之眼，像森林中的幽幽螢光，不為照明，是為了賦予美；而男友和我年紀相仿，自然談不上「如父如兄」，可是當我沉浸在往事裡無法自拔時，他總安撫我：「沒事的，我不是妳爸爸，我不會否定妳。」那一刻，他竟也給了我幻想中的父愛。

多年來，我不停做著迷路的夢，夢中的我是個小孩，幸好有人牽著我找到出口。那雙手溫暖而熟悉，應是曾相伴的人，然而我始終看不清對方的模樣；迷宮外是浩瀚的夜空，我望著滿天星斗，淚流滿面，原來，不是非要誰來指引，我也可以是自己的星辰，一路相伴。