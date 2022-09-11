過了立秋，也過了處暑，秋的意味就在早晚略有的絲絲新涼裡。

記憶中，第一次有這樣明顯感覺是在成功嶺暑期受訓。早晨集合時，突覺有點涼意，那緊箍在身上的熱好像鬆綁了，心裡不由一驚，竟是九月了，雖然數饅頭的日子所剩無幾，該高興才是，但也好像有點一年高潮已過的惋惜。但那時終究是年輕，並沒有流光易逝的感觸。現在年紀已入深秋，「又不道，流年暗中偷換」的感受就有些深刻難言了，好在所居山中的景物並不觸目成愁。

山裡花季已過，秋葉的絢麗還沒來，似乎有點寂寥。但窗外的扶桑，依然留住了蜂鳥們晨昏的殷勤相顧。荷花雖然謝了，黃綠紛披的荷葉，縱橫交錯的枝梗，很有詩畫意趣，仍頗可觀。

我在外面工作時，時不時襲來的茉莉花和桂花的蘊藉香氣，給人不經意的欣喜，而它們的花總是那麼謙遜，不耀眼。

好友又要給我送來自做的月餅，並關切地問：「今年月餅要什麼餡的？」這提醒我中秋又不遠了。友情給秋注入的溫馨，沖淡了些許「人事音書漫寂寥」的惆悵，和「心緒逢搖落，秋聲不可聞」的蕭瑟情懷，

山中風 物，日益天高氣清，正可放懷自適。既近中秋，晚涼裡，倚欄一杯高舉，與明月「相期邈雲漢」; 紅葉滿林時，踏葉尋詩，即使沒有詩情到九霄，那紅葉紛飛的光景，也足以令人意亂情迷。何況還有東坡先生，君須記的「一年好景」在後頭呢！（寄自喬治亞州 ）