九一一恐怖攻擊是美國人的集體傷痛。（美聯社）

又是9月11日，這個紐約人終生難忘的日子。思昔撫今，憂思綿綿。

2001年9月11日，我像平日一樣去曼哈頓中城上班。我正忙著，同事們卻交頭接耳地說，有飛機撞進世貿中心北樓，以為是事故，雖然有點扯。接著聽說又有一架飛機撞進南樓，那就非比尋常了。大家都停止了工作，聚到會議室去看電視，看到了大樓起火的場面。沒有人說話，個個都驚愕得不敢相信眼前發生的事。

震驚之外，沒有人知道接下來該做什麼。聽說地鐵和公車都已停駛，不知道什麼時候可以恢復。十點多，主管決定讓大家回家，此時還有招手即停的出租車 ，但只出不進。

我站在第五大道街角，看見偶有出租車疾駛而過，但沒有招手即停的。我不知道該如何回家，走回去？乘地鐵都需要三刻鐘的路程，怎麼走？但除了求助於最原始的交通工具以外，別無他法。我決定朝東北方向走到59街大橋，過了橋就是皇后區，也許那邊的交通不受影響。

天空碧藍如洗，紐約初秋的艷陽照得萬物生輝，連片的摩天樓的玻璃幕牆反射出耀眼的光芒，恍如科幻片裡的場景。名店林立的第五大道，平時車水馬龍，此刻空空蕩蕩的，頓失喧囂，在萬籟無聲中竟顯得特別漂亮，卻也有種超現實的感覺。此處離世貿中心有四十多條街道，回頭望，能看到煙塵，但畢竟沒有直接的危險，行人並不驚慌，步履也不匆忙，鎮定得出乎意外。安靜而有序，完全沒有我擔心的趁火打劫現象。

走了約四十分鐘，越接近59街大橋，來自四面八方要回皇后區的人和車就越聚越多。正好橋前紅燈亮起，我看見一輛黃色出租車停下來，趕緊跑上去。車裡一個女人帶著一個孩子，她看見我跑過去，主動打開車門，讓我上車。過了橋，在另一個紅綠燈前，又上來一位年輕婦女，坐到司機旁邊。

帶孩子的婦女在羅斯福島最先下車，她付了錢，我們互道平安。接著，司機將年輕婦女送到Astoria，她也付了錢下車。當我到家門口時，已經準備好司機會從59街大橋起計算我的車資，沒想到他卻從Astoria算起，想必第二個下車人也以羅斯福島為起點。換句話說，司機按照記程表分段收錢。在危急時刻，他完全可以多賺點錢，非常情況下，能送我們回家已經感恩不盡，沒有人會和他爭論的，可是他沒有那樣做。這讓我非常感動，加倍給他小費以示答謝。這一天，我對美國人臨危不懼、遵紀守法、互助互愛的美德，印象特別深刻。

第二天我照常去上班。午飯時間走到街上，發現建築物牆上貼滿了找人的字條，有找家人的，有找朋友的，都希望他們還活著。我們辦公樓隔壁就是一個消防站，那裡擺滿鮮花的地方掛出五張肖像照，他們是昨天趕赴世貿大樓救人時犧牲的消防隊員。當別人都從樓裡向外逃生的時候，消防隊員卻逆向而行，衝進起火的樓裡救人，平日裡以救人為己任的他們，竟成了受害者，聽說總數有三百多人。我走進消防站，在照片前低頭默悼。

美國人從不把「熱愛祖國」放在嘴上，恐怖分子的攻擊一夜之間改變了這種看似漠不關心的心態，街上行駛的小汽車都不約而同地掛上了美國國旗，蔚為壯觀，所展現的愛國和團結精神難得一見。對比今日美國的對立、分裂和槍殺氾濫，簡直不像是同一個國家。九一一 事件當年的紐約市長朱利安尼，在這場危機處理中指揮若定，表現突出，被視為美國英雄，名滿天下。對比他在2020年大選後為川普鼓吹「勝選被盜」的胡謅時小丑般的表現，他在我眼中已變為美國精神墮落的代表性人物。

九一一事件之後流行一個說法：「九一一改變了一切。」記得那個周末，我去郊區長島訪友，只見藍天白雲下的城鄉依然美輪美奐，人們優哉游哉的生活也絲毫不受影響，好像九一一事件沒有發生過。我當時想：恐怖分子毀掉世貿大廈，不過造成一些人命和財產的損失，無損於美國之為大為富，就如一個壯漢，不慎被人暗算，捅了小小一刀，流了一點血而已。因此，在我看來，「九一一改變了一切」的說法未免失之誇大。

都說別招惹美國，一旦惹了美國，她必會加以毀滅性回擊。九一一事件乃是美國本土第一次被外敵攻擊，美國當然不會善罷甘休，阿富汗 神學士拒絕交出賓拉登，美國便揮師阿富汗，打跑了神學士，擊斃了賓拉登。二十一年來，美國本土沒有再遭受外部恐怖分子的襲擊，保家衛國的成績可圈可點，我們不能無視政府的努力，更不能忘了在異鄉為國捐軀的戰士們。

但世界上凡報仇之事，不論報私仇還是報公仇，都要付出代價的，其結果往往是得不償失。九一一之仇雖然報了，付出的代價，雖一時尚未顯現出來，卻是無法計算的。美國2021年從阿富汗撤軍的操作極度荒腔走板，倒像打了敗仗似的。不出半個月，神學士重新掌權，恐怖組織再度有生長壯大的機會，美國能保證不再受到恐攻嗎？美國出兵阿富汗有其正當性，但撤軍敗相讓人想起二十世紀中葉的越戰。美國狼狽撤出越南之後半個世紀，期間還有過復興，撤軍阿富汗之後，美國還能復興嗎？

不幸的是，美國對九一一事件反應過度，特別是悍然出兵與蓋達恐怖組織並無瓜葛的伊拉克，將美國大部分的軍力和財力消耗於中東，元氣大傷。基於這樣的全球反恐國策，美國國內問題長期被忽視，二十一年來積重難返，成為今日社會對立和分裂的根源。近幾年來，標榜全球民主典範的美國洋相百出：新冠疫情應對無方，死亡人數超過百萬；作為民主體制基礎的中產階級日益縮小，貧民數量大增；競選連任的總統敗選之後竟挑動群眾攻擊國會；搶匪盜賊光天化日之下如入無人之境；社會建設和進步陷於停滯。美國似乎正在向南美洲的香蕉共和國看齊。從這個結果來看，說「九一一改變了一切」並不像我當年所想的那樣無厘頭，還真是說中了。更可怕的是，美國那句老話：「團結使我們屹立不倒；分裂則我們必敗無疑」（United We Stand；Divided We Fall.）似乎已被對立的兩黨和民眾忘得乾乾淨淨，兩邊陣營大有勢不兩立、即使國將不國也誓不妥協的意思。

恐怖組織沒有打垮美國，世界上沒有國家能打垮美國，但美國很可能自己打垮自己。美國人一直喜歡說：「上帝賜福美國。」（God Bless America.）從過往歷史看，上帝似乎確實對美利堅合眾國眷顧有加，但上帝會永遠賜福美國嗎？難道上帝就不會懲罰美國？美國人再不反省，大廈將傾，恐怕為時不晚了。

作為因避秦而選擇自由民主美國的移民，親眼目睹美國二十一年來的變化，除了憂傷，只有無奈。都說美國制度有強大的自我修復能力，從過去兩百多年的歷史看，確乎如此。但以後呢？從目前的跡象來看，很難樂觀起來。

（寄自加州）