吳孟芸∕圖

農曆六月初六是母親生日。早上洗漱完畢，哥哥告訴母親明天是她的生日，母親顯出高興的神情。哥哥問：「你今年幾歲啊？」母親說已經忘記了。哥哥逗她：「你已經二十歲了。」母親很認真地想了想說：「你真能嚼（淮安話，胡編），我大閨娘（淮安話，女兒）都二十歲了，我應該是四十歲。」第二天一起床，哥哥對母親說，祝媽媽四十歲生日快樂。母親笑著說：「我哪有四十歲，我才三十多歲。」哥哥問旁邊的父親：「她三十多你多大呀？」父親說：「我也記不得了，可能跟她差不多。」

在家族群裡看到這段話，我笑著笑著眼淚流了下來。

去年，九十二歲的父親和八十八歲的母親被診斷患有不同程度的失智，母親更嚴重一些，初期連大小便都不能自理。經過一段時間的調理，已經有了很大改善，能認人，會數數了。但這種腦部傷害是不可逆的，我記憶中那個精明能幹的母親再也回不來了。

對於有著五個子女、五個孫輩的母親，年齡確實已經不重要了。不光是年齡，那天姊姊的朋友來訪，走時留下一千元。姊姊送走客人，回來看到十張百元鈔票都已被母親撕成了碎片。在母親的世界裡，時間和金錢都毫無意義了，而這兩樣東西曾經是母親生命中不可承受之重。在那個物質匱乏的年代，一個中小學教師組成的家庭，微薄的薪水要養育五個子女，還要贍養雙方老人，可以想見日子有多麼捉襟見肘，錢又是多麼重要。作為大家庭的女主人，母親時時遭遇「巧婦難為無米之炊」的困境，唯一的辦法是精打細算，一分錢掰作兩半花。父親笑稱她是「陳三抖」，意思是每次買東西跟她要錢，鈔票都在她手上掂了再掂才給出去。母親二十歲嫁給父親，這個家一當就是六十年。

時間更是母親最支付不起的昂貴資源。直到退休，母親都是任職小學畢業班的班主任。為了拚重點中學升學率，她幾乎從未在天黑之前回家過。每天下班，離家還有十幾米就開始解外套釦子。進了家門，二話不說先換圍裙，直衝廚房。一陣油煙過後，飯菜上桌，一家人坐定，才鬆了一口氣。吃完飯，父親掃地、洗碗時，看到母親已經開始在燈下備課、改作業了。母親的時間表上，擠滿了上公開課、家訪、蒸饅頭、醃鹹菜、縫製冬衣、套被子、給孩子看病、給老人看病……等等人生責任，經年累月，日復一日，她一件件認真完成。

我在南大讀書的時候，有一年中秋節剛好跟國慶日重疊，難得有長長的四天假期，便興沖沖地坐上長途車回了家。結果那幾天，母親都在忙著準備我帶回學校的吃食。她把醃製好的蘿蔔乾切碎，拌好醋和麻油，裝瓶。又把雪菜和肉丁、豆腐乾丁一起炒好，裝在另一只瓶子裡。這些都是我每天早晚餐的小菜，能吃很長一段時間。事後哥哥責怪我，這麼短的時間還趕回來，害得媽媽不能好好休息。我覺得很委屈，想媽媽了就回家有什麼不對嗎？而且是在中秋節！但是，哥哥說得似乎也沒錯，母親已經把端午節 貢獻給了粽子，春節貢獻給了八碗八碟，暑假貢獻給了一家人的冬棉夏單，現在又把國慶節給了我，她拿什麼時間去修復自己疲憊的身心呢？

中國的三大傳統節日裡，春節辭舊迎新，端午驅邪避瘟，唯有中秋節是主團圓的。只是頗具諷刺意義的是，中秋節只有一天假，除非動用自己的年休假，否則從外地趕回去與家人團圓幾無可能。不知道是不是因為這個原因，中秋節漸漸演變成了遊子思鄉，有情人兩地相思，祈望「人長久」的節日，離它的本意越來越遠了。難怪我這個「獨在異鄉為異客」的人趕回去團圓時，家人反而有點不習慣。並不是所有的節日都適合聚在一起的，思念之美，要靠距離來維持。

大學畢業後我去北京 工作，回淮安要先乘火車再換汽車，不似在南京那麼方便了。後來又飄洋過海來到加拿大 ，回國要提前半年就開始申請籌畫，各種考慮，回一趟家更加不易，中秋節再也沒回去過。但很多年裡，一到中秋，我都會收到母親寄來的月餅。淮安人吃的是蘇式酥皮月餅，裡面的餡料很講究，有五仁、椒鹽、棗泥、豆沙等。母親知道我最喜歡棗泥餡的，每次都會寄一包五仁的，一包椒鹽的，兩包棗泥的。北京人也吃蘇式月餅，也是這幾種餡兒，但是外面的皮又乾又硬，相比淮安月餅的鬆軟酥香，口感差遠了。所以母親寄來的月餅依然是我中秋節的最愛。

直到在加拿大定居的頭幾年，母親一直堅持給我寄家鄉的月餅。但實際上，海運是禁寄食物的，母親每次都是衣物裡夾藏私貨才能蒙混過關。而且那些月餅經過近一個月的長途顛簸，到了我這裡早成了一堆碎屑。在我的強烈要求下，母親才悻悻然接受了這個現實。

後來聰明的母親想出一招。每次我回國看她，到家的頭一件事就是帶著我去淮安醬醋食品廠，買幾包當天出品的新鮮月餅給我解饞。那些月餅真的是剛出爐，拿到手還是溫熱的呢。好在現在物質極豐富，節日食品敞開供應，想吃月餅已經不必等到中秋節了。於是那幾天，在母親熱切注視下，月餅成了我早餐和下午茶的主打點心。

今年中秋，我打算回去看望三年未見的老父母。嫂子告訴我，在父母住處的小茶几上，放著一張母親和我的合影。那天她見母親伸手搆沒拿住，照片順著桌縫掉到了茶几底下，便撿起來遞過去。母親把照片拿在手上，盯著看了半天，問她：「人呢？」嫂子說，「母親想你了！她心裡什麼都清楚。」

那張照片是很多年前某次回國，我陪母親逛展銷會時，見到一個懸掛著山水布景的拍照攤位，一時興起拍的。不知何時母親把它放大了，鍍上了塑膠膜，一直擺在客廳最顯眼的地方。

所以我必須趕在中秋節前回去，賦予這個節日應有的意義。雖然新冠的陰霾還沒有完全散去，加拿大正在經歷第七波疫情反覆，但很多國際航班已經開通，世界正在恢復秩序。

我們五兄妹相約聚首在和平新村，跟老父母一起過一個真正的中秋節。哥哥說這也是父親的意思，他老人家早就下命令了：一個都不能少！這兩年，國內的哥哥姊姊為父母請了住家保姆，四家人還輪流全日陪聊。兩位老人日子過得很舒心，唯一的遺憾就是不能五個子女都在跟前。

今年中秋，我們要像兒時一樣，一家人圍桌而坐，把父親那瓶封存多年的「今世緣」斟滿酒杯，高高舉起，祝賀他們不僅實現了時間和財務自由，還實現了年齡自由。

晚飯後，我們要搬個小板凳到小區的院子裡，在柔和的月光下，跟母親一起哼唱〈聽媽媽講那過去的事情〉，重溫「月亮在白蓮花般的雲朵裡穿行」的場景。這是在市一中操場上納涼時，母親教我們唱的歌。那時母親只有三十多歲，在城西小學教書。歌聲中，母親還是當年的母親，我們還是當年的我們。（寄自加拿大）