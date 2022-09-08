坐在驗光醫生的小診間，隨口問了一下上次檢查的時間，不禁心下一片迷茫。感覺上次檢查是很久以前的事了，怎麼會只是半年前？看來自己渾渾噩噩地過日子，不止是不知今夕何夕，更把年分都搞錯了。旅行換時差，有攪亂生理時鐘之說。這兩年疫情 持續延燒，規定時鬆時緊，閉關出關，行行復停停，時空漸漸錯亂。2021本該是逆轉勝的一年，然而Omicron 又出擊，疫情前後的分水嶺一分為二為三，心隨境轉，腦霧煞煞，惶惶然不知所措。

每當自己有這番掙扎時，就去看看後院種的果蔬，看它們如何按著自己的步調過活。小小的生命管他疫情如何肆虐，心中自有一把尺，看天行事，心安理得，世界大亂奈我何。

立夏小滿時分，各色幼苗入住後院；芒種夏至時，花開苗長；大暑小暑到，瓜果成形。美國中西部黑土肥渥，按時澆水除草，秋分之後即可歡喜採收。今年不同以往，我不再種難伺候的藍梅、草莓，改種穩重的黃瓜（cucumbers）、西胡蘆（zucchini），還在角落塞上兩株西瓜苗。不知是誰說的，要玩就玩大的。

隨著夏天的來臨，瓜藤蔓蔓，綠葉撲天蓋地如大軍壓境，叫陣番茄。前兩天看到中型黃瓜一只，一路攀爬上番茄架，大剌剌地躺在一張心型大葉上曬太陽，甚是可愛。我不用再擔心一捏就爛的草莓，如今擁瓜自重又敲又打，算是對疫情的反擊。心境也不同了，不似兩年前困在窩居養養花，安撫一下驚弓之鳥的心情，花開花落時，又少不得噓唏一番。今年大不同，朋友們載欣載奔地換瓜嘗新，交換食譜 。黃瓜可謂老少通吃，新瓜涼拌，老瓜煲湯，西葫蘆中西合併，刨絲烙餅，起司爐烤。抹掉兩年多的小心翼翼，把心一橫，日子過得火火熱熱的。

兩年多的疫情下，慢慢了解到世事難料，自求多福的重要性。出門旅遊不易，那麼就好好地把後院經營出一番天地。惠子煩惱五石之瓠大而無當；莊子心無所住，以瓠為樽，浮於江湖。我做不到莊子那份灑脫和自在，退而從種瓜得瓜中享受一份滿足和安定。（寄自伊利諾州）