豪華的接待大廳。（安守中．圖片提供）

美國華府國會圖書館 的館藏有一億三千多萬件，其中包含超過三千兩百萬冊的圖書及其他印刷資料，是世界第一大圖書館。2008年我退休 後定居華府，在國會圖書館受了三個月的導覽（Docent）培訓後，開始在那裡當一星期兩天的導覽義工。

導覽義工大部分是講英文的美國政府機構退休人員，我是唯一從台灣來、會說英語也能說華語的人，所以除了固定的英文導覽團之外，有特別要求華語導覽的參觀團，館方一定指派我擔任。那段期間導覽過數百個世界各地來的參觀團，經歷的趣事說不完。

第一次當導覽員，雖經培訓，也通過兩次評審，初上陣時仍心中忐忑不安。那天十一點的參觀團有二十多位訪客，我帶他們走到能眺望國會山莊大圓頂的窗戶邊，先介紹國會，再介紹國會圖書館。當一樓走上二樓，講解還沒到一半時，已有大半人離開。四十五分鐘導覽結束時，留下聽完的只有小貓四、五隻。休息時，老導覽員看見我沮喪的神情，得知原委後，鼓勵我說：「別氣餒，我們剛開始也都是這樣。」

我省思後，知道導覽不能只呆板地講歷史，還要說些一般人鮮少知道的故事，於是在導覽講詞中，加入1814年8月美國第二次獨立戰爭時，華府被英軍攻陷，大火焚城三天的歷史。又加了當年圖書館藏書被付之一炬，第三任總統湯瑪士．傑弗遜將他的私人藏書六千四百八十七冊賣給國會圖書館的經過。我並且特意將修改後的講詞唸一遍，請從小在美國長大的兒子來聽，糾正我的英文發音。皇天不負苦心人，幾星期後，我導覽的團，每個人都聽得津津有味，基本上沒人中途離開。我也開始能揮灑自如，享受導覽時的樂趣。

有一次導覽一個大多數是白人的高中學生團，十多歲的孩子好動，開始講解時，還你推我一把、我戳你一下地打鬧，要抓住他們注意力不容易。國會圖書館由三棟建築組成，各以美國建國初期的三位總統命名，通常介紹這裡時都是平舖直述，我靈機一動，改用問答方式。在他們笑鬧間，我把右手掌張開高舉頭上搖晃，學生知道要問問題了，一下子安靜了下來：「注意，美國第一任總統是誰？知道的快舉手！」刷地一下，每位同學的手都舉得高高的。「很好！大家都知道，手放下。」我接著說：「這只是測試你們的反應，真正的問題是『誰是美國第二任總統？』快舉手！」只有七、八位同學舉手，我指了一位，他說：「約翰．亞當斯（John Adams）」「答對了，這就是國會圖書館三棟建築中，後面那一棟的名稱。」我再問：「誰是美國第三任總統？」這時只有一位同學舉手，他說：「湯瑪斯．傑弗遜（Thomas Jefferson）」「哇！只有你答得出，好聰明！這就是這棟主建築的名稱。」我鼓勵了他一下。接著問：「誰是美國第四任總統？」每個人都面面相覷，沒人舉手。「好吧，我公布答案，是詹姆斯．麥迪遜（James Madison），也就是側面那一棟建築的名稱。」

我一面講解一面逗他們玩，我想他們一輩子都會記得，曾有一位台灣來的國會圖書館導覽員，讓他們記住了美國前幾任總統的名字。

另一次記憶深刻的是，導覽一個北京人民大學附屬高中管弦樂隊的學生團。一百多位學生，不論男女都眉清目秀，長相斯文，看來很有教養。他們要求會講華語的導覽員。圖書館很少接待過這麼大的參觀團，館方慎重其事，集合了各部門會講華語的職員加上我，總共七、八位，二十位學生一組，每人帶一組。導覽解說完和他們交談，得知他們是來美國巡迴演奏做文化交流的，每位學生專長一種樂器。那個年代，大陸一個高中能有這麼大規模的管弦樂團讓我驚訝。他們知道我是從台灣來的，也很有興趣地問東問西，海峽兩岸雖斷絕來往數十年，一朝面對面接觸，雙方都覺得親切，互相留下了好感。十多年前結下的緣，不知當年的學生現在是否還記得我。

國會圖書館導覽一定會介紹鎮館之寶——德國 的「古騰堡聖經」（Gutenberg Bible）。記得培訓時講師說：「德國人約翰內斯．古騰堡（Johannes Gutenberg）在1440年代發明了印刷術，古騰堡聖經是第一本在德國梅茵茲（Mainz）印刷製作的聖經。」不對吧！印刷術是中國古代四大發明之一，怎麼會變成是德國人發明的？我立刻舉手發問：「據我所知，印刷術是1040年代中國宋朝畢昇發明的，比德國早了四百多年。」講師是博士級研究員，對這個問題很了解，回答說：「德國發明的是活字印刷術，和中國不一樣。」我追著問：「畢昇發明的也是可換字模的活字印刷術。」他「嗯」了一聲，想了想說：「你講的對，但德國發明的是金屬字模，中國是膠泥字模，兩者有所不同。」他接著說，這句話修改成「德國發明了金屬字模的活字印刷術會比較正確。」他說的也有道理，只能到此為止。

沒想到，後來我導覽的幾個華人參觀團，說到古騰堡聖經，講到印刷術的發明，總有人舉手提出同樣的問題。我胸有成竹地詳細回答，這答案或許不能讓每個人滿意，至少可自圓其說。提出問題是研究學問的基礎，真理越辯越明，不怕發問，只怕說不清。

有次導覽一個也是要求講華語的參觀團，小團只有八個人，都是台灣來的退休老師。開始講解沒多久，我注意到後面跟進來一男一女，看起來像夫妻的兩位中年白人。我在用華語講解，他們跟進來幹什麼？參觀團隨時可進可出，我心裡納悶也不好問。

導覽結束後，他們倆走過來，男的說：「你的解說很精采，謝謝你！」字正腔圓的華語嚇了我一跳，不敢相信是出自於一位金髮碧眼的白人口中。「我也謝謝你從頭聽到尾。想請問一下，你怎麼會說華語的？」「我是摩門教徒，二十幾歲到台灣傳教時學會的。幾十年沒說了，聽到你用華語解說，特意來聽聽，看自己的華語忘了沒？」他們原來是來重溫以前學過的華語。

人生何處不相逢，沒想到在國會圖書館當導覽員，會遇見當年到台灣傳教的摩門教徒。我大學畢業後負笈美國，在摩門教的大本營猶他州立大學獲得碩士學位，對摩門教很熟悉，對他們文化裡像中國人一樣的長幼有序、兄友弟恭，也很有好感。當時和他聊了好多我在猶他州羅崗鎮讀書時的往事，他也不吝和我分享在台北傳教時的故事。這段神奇的緣分，雖短暫卻難忘。

參觀國會圖書館的遊客來自世界各地，我帶過斯里蘭卡教育部的參訪團、新加坡的退休教授團、英國、法國、德國的學生團。當導覽不容易，對不同性質的團體，要先了解他們的文化背景，才能恰如其分地做不同面向的導覽解說。