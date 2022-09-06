藍斯悠閒地躺在地上，整個社區的人都認識他。（趙橋．攝影）

藍斯又來我家花園了。牠安靜地蹲在池塘邊，望著水中悠游自在的金魚，但是乖巧的牠從未騷擾我的魚兒們。這星期牠來串門好幾次了，我從窗戶中望著那熟悉的背影，毛色逐漸失去了原有的光澤，以前圓滾滾的身軀變得瘦多了。看夠了水中魚兒之後，牠步履蹣跚地繼續每日造訪鄰居的行程。

我家巷口的那間腳踏車店，有隻家喻戶曉的貓咪店長，店主給這隻公貓取名叫做藍斯（Lance），靈感來自連續七次獲得環法自由車大賽冠軍的選手Lance Amstrong。藍斯是隻虎斑貓，來到這社區時還是隻小貓，就像鄰家的小孩，我們看著牠成長。

友善的藍斯從不怕陌生人。有陌生人來，別的貓早就躲得遠遠的，而牠會主動過來「喵喵」叫兩聲示好。牠小時候很瘦小，惹人憐愛，到附近閒逛時，鄰居總是會餵一些好吃的給牠，也因此而逐漸地吃出了幸福肥，成就了圓滿的身材。活動力旺盛的牠，不喜歡守在店內招呼客人，每天早上九點店主人開門後，牠也出門開始一天的探索旅程，渴望發現一些新事物，但也不敢走遠，每一戶人家的院子成了牠的王國，藍斯是威嚴的君主，追逐小松鼠、小鳥和鄰居的家貓，彷彿那些小動物都成了牠的臣服者。

貓咪是孤獨的獵人，藍斯看到眼前的小粟鼠，便小心翼翼地匍匐前進，深怕獵物溜了。看到牠靈巧地行動，我想到小時候我家曾經有的一隻大黃貓，也一樣不喜歡蝸居在家，總是在外面玩耍，有時會叨回來一隻捕獲的老鼠或是青蛙，放在我家客廳的門口。牠似乎是在告訴我們，這是牠的戰利品，請我們收下。

傍晚腳踏車店主人準備打烊了，便拿著手搖鈴鐺在後門搖晃，清脆的鈴聲提醒藍斯該回家了。這隻有靈性的貓也會瞬間收起貪玩的心回到店裡，晚上獨自留守店內，是位稱職的店長。牠若是偶然沒有出現，主人也不擔心，牠肯定是在某一個鄰居家過夜。有一位好心的鄰居，經常在大門口擺一盤貓食，有一次我散步經過，看到藍斯和另外兩隻貓，再加上一隻浣熊，共同分享那一盤食物。原來不同物種的動物之間也是可以和睦相處的。

比起其他的寵物，貓是一種獨立且有個性的動物。這邊的鄰居和藍斯相處久了都知道牠很喜歡撒嬌討摸，可以摸牠的頭及頸部，但是絕對不可摸牠的下顎，牠會感覺是一種冒犯，必定以鐵砂掌回應。

話說這裡有位鄰居雪兒太太，養了一隻短腿的柯基犬，經常帶上街遛達，路人若是不小心和這隻狗有眼光的交錯，牠就會對人狂吠，並且作勢攻擊。雪兒對被驚嚇的路人也從未說聲抱歉。幾年前，有位鄰居在後院辦國慶烤肉會，雪兒也受邀前來，當然也帶了她那隻寶貝狗。沒想到藍斯聞香後也不請自來，牠不知烤肉會上還有一隻不友善的動物。當這兩隻小動物對上了眼之後，柯基犬狂吠後開始攻擊，藍斯則豎起了全身的毛，使出了絕招，一掌打得小狗落荒而逃。

著名卡通影集《湯姆貓與傑利鼠》（Tom and Jerry），一隻叫湯姆的貓和一隻叫傑利的老鼠之間的愛恨情仇。影片中湯姆貓老是被傑利鼠修理，讓人看得津津有味。這相似的情節終究發生了，由小狗取代了傑利鼠，只是劇情剛好相反。有一天，兩個冤家又狹路相逢，雪兒遛狗時碰到藍斯，狗便如脫韁野馬瞬間暴衝過去，猛咬藍斯，結果卻遭藍斯反擊而被抓傷了鼻子。小狗鼻子上有撕裂傷，送到獸醫診所縫了好幾針。有些鄰居暗自竊喜，那隻不友善的狗終於被教訓了。

雪兒看了獸醫診所的帳單差點沒昏倒，約二千美元。她要腳踏車店的店主付這筆醫療費 用，被拒絕了，雪兒便憤而提告。這個小貓小狗打架的紛爭在社區中成了廣泛的討論議題，有人同情小狗，有人認為藍斯完全是為了自衞，還有人建議大家開個里民大會，一同做和事佬。退休的老律師鄰居賴利，太久沒有接案子了，重出江湖主動出來調解。小動物各有對錯，店主沒有看管好那隻貓，但是小狗先發動攻擊。最後兩個主人各分擔一半的醫療費用，總算平和收場。從此之後那隻柯基犬看到藍斯，嚇得不敢再靠近。

這幾個月來，大家都知道藍斯生病了，得了口腔癌，身軀日漸消瘦，也不再有以前的活力，腫瘤讓牠臉部鼓起了一塊肉，嘴邊還不時懸掛著唾液。本來這個社區裡還有另外一隻虎斑貓，很難分辨出誰是誰，只有靠藍斯戴著紅色項圈上面有個小鈴鐺來辨認。現在兩隻貓一胖一瘦，一看就知道了。有人打算向大家募捐一些錢給藍斯做化療，店主謝謝大家的好意，說這隻貓已經是癌症 末期，剩下的壽命已經不長了，就順其自然吧。