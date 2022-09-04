麗塔在住院部住了將近兩年。在美國醫院裡能住兩年的病人就是奇葩，事情本身就足以讓人費解。

今天，麗塔終於出院了，還穿著醫院贈送的一身新衣服新鞋，坐著輪椅，面帶笑容地被推走了。對於這個「好消息」，護士長從Costco買了幾個披薩，一個大蛋糕，幾大瓶飲料往休息室圓桌上一攤，讓大家吃。一是感謝我們這兩年來對麗塔耐心周到的照顧；二是慶祝麗塔終於找到了自己的「歸宿」。

眾所周知，伊朗 對美國來講是個非常敏感的國家，然而，除伊朗以外，美國又是伊朗人第二大居住國。政治歸政治，人民歸人民，美國人民的寬容度是有目共睹的，對住院的患者來說，無論你來自哪裡都是病人。

麗塔被送來醫院急診室時已經被嚇得半死。她是個伊朗農村婦女，首次來美探親，既不懂英文，又沒有見過世面，因時差反應及老年病併發症急診就醫。那天，她剛被兒子送進急診室，旁邊立刻圍著一大堆穿藍色制服的醫護，嘴裡講著她聽不懂的英文。她睜著驚恐的眼睛，身著伊朗婦女傳統服裝，頭圍黑絲巾，嘴裡嘟囔著波斯語。對麗塔來說，這就是一種驚嚇，一種前所未有的經歷。

據說，她兒子送她到醫院後就失蹤了兩天，說是因工作不得不出差到外州。整個治療過程都是通過政府部門派來的波斯語口譯員幫忙完成的。

老太太就是因為十幾個小時的長途飛行，加之水土不服，導致糖尿病、高血壓併發症而一病不起。急診室裡護士給她打了點滴、胰島素、利尿藥，又吃了一頓午餐，老太太已經精神多了，直接就被轉入住院部觀察。多虧住院部有一位伊朗裔護士，她幾乎成了麗塔的專職翻譯。

一周後，麗塔的醫生找她兒子談話，說老太太看起來身體已沒什麼大礙，但似乎有些初期老年癡呆前兆，每天按時吃藥即可穩定，要求家裡隨時有人照顧即可出院了。可是她兒子一口拒絕了，說自己要工作，不工作就不能養家糊口，沒有能力照顧母親。伊朗家鄉母親也回不去，即使回去了也沒有什麼親人了，更無法獨立生活。雙方僵持不下，可謂請神容易送神難。

看著麗塔的兒子狼狽不堪，都快哭出來了，醫院社工試圖幫忙尋找適當的老人院。一個月過去了，麗塔沒有身分、沒有保險，沒有經濟能力的麗塔沒有人接收，還是住在醫院。

接下來的事情並不簡單，院方不得不進入長期的人道主義合作模式，盡最大的努力幫助這位老人。在我看來，這也是前所未有的挑戰。

在我的印象裡，中國人沒有買醫療保險 的習慣，老百姓一人得了重病，會有全家破產 的可能。在美國，兒女是兒女，老人是老人，帳目分得很清楚，政府基本上要求人人買醫療保險，也不會出現一人得病、全家破產的現象。麗塔的兒子自然也沒有能力在金錢上幫助自己的母親。

醫院首先開始派專人向移民局提出特殊申請，幫助麗塔申請綠卡，有了可以長期居留美國的身分，才可以申請正常的政府福利，把不可能的事情合法化。

麗塔因突然離開自己熟悉的家鄉，加之語言不通，環境生疏，老年癡呆現象越加嚴重，每天自言自語地說些波斯語，在病房裡走來走去。為安全起見，起初把她安排在一個有監視器的房間，每天的行為都有人看著；以後她又開始自行往病房外跑，院方不得不安排她住進CCR，近距離看護；沒多久她又開始往電梯裡跑，院方又安排一對一看護。

醫院投入的人力物力，據說每天的費用是三千美金以上。這樣因身分問題拖了一年多，麗塔依然住在醫院。醫院人道主義援助病人每年都有，這次估計是最偉大的一次。

最後，醫院社工在網上對西雅圖全市護理院調研，找到一家講波斯語的家庭護理院。醫院出資一半，國家付另一半，這才讓麗塔出了醫院，順利住進養老院。這麼貼心的醫院主管，我是佩服得五體投地。

對此次事件，眾說紛紜，有人說，實際上都是我們這些納稅人在負擔她的費用，也有人認為「劫富濟貧」嘛，哪裡都一樣！

目睹身邊的故事，不僅佩服醫院的人道主義精神，更體會到國家的國際主義道德觀，令人欣慰。醫院雖是盈利單位，但每年都不遺餘力地去幫助那些需要幫助的患者。

麗塔有了好的歸宿，我們醫護也有一種成就感，真正達到人道主義國際化。 微不足道的人物在異國它鄉依然享受養老服務，著實令人感慨萬千。（寄自華盛頓州）