前一陣子上Netflix追劇，《製造安娜》一劇裡有句名言：「VIP is always better.」讓人莞爾一笑。在現代花團錦簇的生活裡，有人不擇手段高攀達官貴人，躋身上流社會。假裝名門望族的安娜，拚了命詐騙身邊的人，只希望得到不同的待遇。

然而在醫院裡，當VIP病人真的有比較好嗎？不禁想起經歷過的病例，重新思考VIP的定義。

從前當住院醫師的教學醫院，位於洛城高級地區，離昂貴海灘的聖塔莫尼卡和超級富有的比佛利山莊不遠，許多好萊塢 明星都是醫院顧客，偶爾在巡病房時，突然看到面熟的臉孔，螢幕上閃閃發光的角色和眼前真實的病人有些突兀，回過神來才意識到名人的身分。

醫院對個人隱私 特別保護，尤其是大有來頭的人物，長久下來醫護人員照顧病人時也小心翼翼，避免和家人談起病情或透露名人的隱私。有趣的是，名人的電子病歷表也特別處理過，輸入名字或編號後，會出現警告，需要「敲破玻璃」才能顯示病歷表，醫護人員得三思而行，不得隨便打探內情，否則會面臨醫院人事部門或法律上的懲罰。

有些VIP病人到醫院前，還有特殊待遇。重要人物會有醫院公關陪同，利用獨家出入口進出，也事先吩咐醫護人員特別照應。雖然來頭不小，通常好萊塢明星都很隨和，對醫療人員也很客氣，以保持良好的形象，因此大家也不介意多費心思，遵守公關上的規矩。

老實說，住院醫師時期，大家都累得頭皮發麻，對明星出現在診間或病房也沒有太大的感受，也擔心一不小心露出粉絲的模樣，在病人和同儕面前失去專業信譽。

離開教學醫院後，到了私人醫院，醫療系統是親民的平價保險，便少了名流的光顧。照顧一般百姓，倒也怡然自得。但這時出現了另一種更傷腦筋的VIP，那就是醫師的家屬。

若是問任何醫生，大部分都會贊同以上的觀點，而且心有戚戚焉。雖然基於professional courtesy（職場禮儀），照應同儕的家屬是理所當然，但當他們提出不合理的要求，為難醫療人員，對病人妥當的治療方式也會扣分。

前陣子，有個醫師的孩子，在另一間醫院查出有腎結石，出院後還不時有血尿，轉到我們醫院後，卻不固定回診。有一次孩子又發生血尿，醫師太太著急帶他到急診室，卻不肯進去，在停車場一直打我的手機 ，吵著要和急診室醫生商量，直接讓孩子到裡頭，避免在等候室接觸到新冠病人，也不讓分診護士檢查。聽到孩子在車裡哭，停車場噪音吵鬧，我在繁忙的門診拿著手機，簡直是疲勞轟炸。急診室的程序豈是能隨便改變，尤其在疫情嚴峻的當下？病人媽媽卻自認是VIP，一定要特別待遇。後來，孩子進了急診室，媽媽也要求很多，像指揮官督促醫護人員打點滴、給止痛藥，卻反對醫師例行診斷的建議，耽誤了治療的時機。現在回想，還是讓人搖頭嘆氣。

在診間裡，有時當VIP反而弄巧成拙，還是聽醫療人員的意見，乖乖當病人吧！（寄自加州）