▌母親的爐灶

母親的菜教會我許多事，包括物質的處理。認識一根柴木，認識一只鐵鍋，認識土製的爐，認識柴木如何在土爐裡燃起火來，如何在水沸騰時，利用蒸氣蒸熟饅頭。

應該先說明，那個年代，所有使用的物質元素都和今天不一樣。

用五行的觀念來看，那時候廚房有爐台，是土做的，爐子裡面燒的是木柴。燒飯時跟兄弟姊妹幫忙母親生火。先選細樹枝，用報紙點燃，等火上來了，再添加大一點的柴。台灣潮濕，木柴不容易燃著，平日就要日曬讓柴乾燥。乾柴烈火，懂了木柴，也懂了火，順便懂了自己或他人的情慾。

木柴如果潮濕，煙很大，熏得眼睛張不開，灰頭土臉。因此吃飯的時候，家家戶戶常把爐子搬到後巷通風處，避免煙往屋裡竄，火也容易盛旺。

火旺了，才在柴上加炭，好的炭煙少，但貴。一般家庭還是多用生煤，燒飯的時候一條巷子都是黑煙。柴火炭煙，熱烈的樹木還報給世間的氣味，總覺得可以感恩。

在炭爐上燒飯並不容易，現代瓦斯爐輕易可以調大火小火。炭爐如何控制火的大小？

炭爐都有爐門，拳頭大小，爐門有鐵片做的，開闔容易。我記得最早用的爐門也是土捏製的，有一次爐門摔破，母親要我去對門理髮店要一點地上落的頭髮，回來摻在濕土團裡，捏一捏，就先做一個爐門。

需要火旺，打開爐門，用扇子搧。長大以後也很容易知道社會上什麼人在「搧風點火」。

漢語的民間詞彙、成語多從生活中來，和知識分子用來考試的思維十分不同。

煮飯當時是難事，水煮沸了，往外撲，要把爐門關小，卻不能讓火滅了。微微通風，細微的風裡含蓄的火溫，慢慢蒸烤，散逸出飯在不同溫度的香氣。同時要移動鍋子，讓鍋底的火溫均勻，等微微焦香散出，飯就熟了。鍋底有一層焦黃鍋巴，我最愛吃，因此常常故意讓鍋子在爐上久一點，多一點鍋巴。

鍋巴好吃，不只是米香，還有脆硬緊實的口感嚼勁，牙齒好，自然愛鍋巴的乾脆。

沒有瓦斯，沒有電鍋，人類也活了上萬年，有幸接到萬年的尾巴。面對有瓦斯、有電鍋的一代只有羨慕（包括自己），但以為沒有瓦斯、電鍋就活不下去，卻不以為然，因為曾經用柴火煤炭煮過大鐵鍋飯。

台灣家用燃料史很值得研究，五○年代，燒柴、燒煤炭，後來有過洋油，也有很長一段時間用煤球。

煤球台語叫炭圓或炭丸。用煤渣煤屑混在土裡製成，煙味嗆鼻，燃燒時黑灰屑亂飛。

煤球大概是六○年代的記憶，家家戶戶牆角都堆著一落長排煤球。煤球約十五公分高，圓筒狀，中間有孔。煤球也要用柴火先燃著，好處是一個煤球換另一個煤球，不用再生火，直接把新煤球放上去就燃著了，方便很多。

煤球爐也有爐門，燒過晚飯，關了爐門，爐裡還有文火餘溫，爐子上總坐著一只鐵壺，保持家裡永遠有熱水用。

漢字的「家」是屋頂下要養「豬」的，我記得的家是有文火餘溫的爐子。

用過的煤球多用箝子夾到馬路上，用來填路上坑洞。那時道路多沒有鋪柏油，下雨泥濘，坑洞很多，廢棄煤球剛好可以填坑。

想談談母親的燒飯燒菜，結果談起了家用的燃料。

我總覺得不同燃料、不同爐子料理出的飯菜都不一樣。從柴火到煤炭，我記得相思木、龍眼木在火裡燃燒的香，記得它們燒成灰時的聲音，記得它們留在鐵鍋上焦黑的烙印。

跟「鍋巴」相關的料理，大多來自柴木煤炭時代的記憶。把焦酥的鍋巴淋上各式澆頭的菜餚，在「反共抗俄」的時代加上很政治的菜名「轟炸莫斯科」，大概已經是今天有選舉權的公民都不知道的事了。

台灣什麼時候普遍平民家庭都用了瓦斯，大概是料理史上的重大變革吧。俄羅斯 攻打烏克蘭 的時候，有人剖析歐洲對天然氣 的搶奪，我也才驚覺今日認為理所當然應該有的「天然氣」，有一天會不會沒有。

燃料的火，來自柴木、煤炭，來自油或天然氣，會如何影響到我的生活？

理所當然，會不會是人類存在下去的最大危機？

料理離不開火，離不開水。自來水今天在台灣也是「理所當然」。我的童年，沒有自來水，在溪流邊洗衣服、洗菜，去附近井裡提水燒飯，都是「理所當然」。

使用柴木，使用溪水，使用炭火，使用大鑄鐵鍋，使用土灶，木火土金水，我重回母親料理的時代，重新記憶她生活裡的五行。

1960年台灣有了第一台電鍋，徹底改變了民間煮飯的方式。改朝換代，面對嶄新的一只電鍋，全家的喜悅，整條巷弄的喜悅，難以言喻。到一個年齡，知道真正的改朝換代是說庶民生活，與歷史喜歡誇張的所謂「大事」無關。

最近朋友懷念鍋巴，試著用柴木生火燒飯，弄了一屋子煙，灰頭土臉，還挨了老婆一頓罵。（下）