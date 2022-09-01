吳孟芸∕圖

夏天的飛鳥，

飛到我的窗前歌唱，又飛去了

秋天的黃葉，

它們沒有什麼可唱，

只嘆息一聲，飛落在那裡

——泰戈爾《飛鳥集》

●六月

昨夜大暴雨 後，今日陽光依然燦爛，空氣清爽乾淨，天藍無雲。兩隻黑白大喜鵲飛到後院蓮花大缸裡尋水喝，又跳上鞦韆架，尋覓落下的花粒，轉眼卻忽忽飛上丁香枝頭，顧盼自得地鳴唱一兩聲，有趣。

每次等待仙人掌花開，彷彿期待曇花綻放一般的心情。原本乃沙漠裡的花朵，展顏時亦是一般的清麗素淨。可惜花期短暫，唯只一朝之間，便會消隱。心中並無悲傷的情緒，依然是溫暖快樂的。

夏日午後，坐在濃濃的樹蔭下，傾聽綠葉深處的啾啾鳥鳴，屋內隱隱傳來巴哈的《聖誕清唱劇》，莊嚴聖潔的靈魂之歌，安人心神。此一刻無限美妙。

有時也覺得蠻奇怪的，每每讀到關於英國的文字總覺得很安逸，唯獨不覺得那裡是異鄉，所見所聞皆是如此親切諗熟。也許前生前世，曾經踏足過那塊土地？

躲在北陽光房內讀書彈琴，心中很安寧。想念去世的狗狗巴頓時，就喜歡把玩那枚以壽山芙蓉石雕刻而成的赤色小靈狐。溫潤靈透的小狐頭枕蓬鬆長尾，睡姿憨萌可愛，似足巴頓睡著時的模樣。最近，特別請上海的春申寓公姚傑君在靈狐底部刻上「知音」貳字。將小小的手把件握於掌心，溫存妥貼，彷彿是一種安慰，好像又再次見到巴頓那張微笑可親的臉。

讀到清朝詞人納蘭性德的〈木蘭詞．擬古決絕詞柬友〉：「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇。等閒變卻故人心，卻道故人心易變。驪山語罷清宵半，淚雨霖鈴終不怨。何如薄倖錦衣郎，比翼連枝當日願」。年華如流水，世事人情變幻無窮，何人能擋？唯餘慨嘆。

●七月

夏夜，坐在落地窗邊，透過紗帘，可以看到被雨打濕的地面。靜寂的黑夜裡，清晰可聞雨滴「嗒，嗒」落在葉子上的聲音，間或有蟋蟀遙遙鳴唱應和。

晨起，讀（清）甲申仲冬月所刻之金聖嘆《評點西廂記傳奇》，內錄一則元稹的〈春曉〉：「半欲天明半未明，醉聞花氣睡聞鶯。猧兒撼起鐘聲動，二十年來曉寺情」。而今，自己人生的夏日已至，春天終究是過去了。

金采君一生磊落不羈，孤高隨性，奇才縱橫。他曾自題詩曰：「雨入花心，自成甘苦。水歸器內，各現方圓」。人生甘苦自知，皆由本心使然。喜歡聖嘆先生撰題的一句佛偈：「流水今日，明月前身」。對聯透徹通達，直落人心。願意設為古琴題銘，刻在那張由北京 著名斵琴師王鵬先生親手製作的老杉木仲尼式琴上，可時時映照內心。只是不知自己的前身又為何呢？

燈下品讀陳眉公的《岩棲幽事》，「雪景莫若山，山雪莫若月下。余嘗月出而賦四言詩云：『夜啟岩牖，淡而無風。月直松際，雞鳴雪中。』蓋寔景也。」書中文字幽微清麗，令月色冬雪宛現眼前。心中生清涼意。

如此靜寂的夜晚，不覺忽生傷感。明白父母終有一天會離我遠去，這些自己生命中至親至愛的親人將永不能見。人生有時真是殘酷。

●八月

清晨，抱著果果坐在北陽光房内的鳥巢鞦韆上，見窗外有大喜鹊正踱著方步在後院尋覓花籽。果果快樂的笑容，令人心生歡愉。

「九宮鳥一叫∕早晨，就一下子跳出來……猶似宿醉未醒∕闌闌珊珊，依依切切的∕一朵小蝴蝶∕墨質，白章∕繞紫丁香而飛∕也不怕寒露……∕在離女孩右肩不遠的∕那邊。雞冠花與日日春的掩護下∕空著的籐椅上∕一隻小花貓正匆忙∕而興會淋漓的∕在洗臉∕於是世界就會在這裡了……」

如此溫情，又如此清幽的平常日子，有心便能感知。可惜詩人周夢蝶君已杳然西去，唯只留下此等美麗的詩行，依然暖人心田。

看到南京博物館所藏的明代董其昌留款元代仲尼琴圖片，喜其琴背所刻之琴銘：「綠綺初調，黃庭甫畢，萬籟無聲，太華夜碧。」真乃琴之知音也。

月中，全家搬回香港 ，相信會是一個新生活的開始。也許從此可更安心地寫作、彈琴、練書法，也許還可習畫。自巴頓走後，在北京已了無牽掛。只可惜自己親手種下已爬滿屋頂的紫藤不能隨身帶走；庭院一角自植物園移植過來有幾十年樹齡的玉蘭樹，以及元寶楓也只能拋下；還有前院的牡丹翠竹海棠花，唯有割捨。祈願新屋主會善待它們。

香港的天，風雨多變，但空氣總是清新的。嘩啦啦的暴雨過後，明媚的陽光重現。

位於大嶼山東北部的愉景灣頗有夏威夷歐胡島之姿。天空瓦藍，青山蒼碧。家中庭院靜寂，遠遠有翠鳥鳴唱。雨後的陽光照射在前院倚白牆而生的一株高高三葉梅上，紫紅色的花朵清麗迷人，明豔可愛。

躲在這裡，彷彿藏身於世界之後。日出日落，花開花謝，時時常新。山中一日，世上千年亦復如斯。

「獨坐秋頭月色新，乾坤何處更閒人。高歌度與清風去，幽意自隨流水春。千聖本無心外訣，六經須拂鏡中塵。卻憐擾擾周公夢，未及惺惺陋巷貧。」王陽明的〈夜坐〉一詩，意蘊淡然超脫，看盡人間世態萬千變幻，依從容坦然相對。（寄自香港）