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胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

飛蛇

辛牧

一條蛇在體內亂竄

牠何嘗不想

與龍爭天

現實是一個框架

框住人物和風景

即便是天空

十三天外

還有天空

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短租房鄰居的辛酸

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魅力愛爾蘭

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