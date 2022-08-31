莫赫懸崖是西部海岸最壯觀也最荒涼的景色，高出海面二百多公尺。（李丁．圖片提供）

愛爾蘭，漂浮在大西洋上的翡翠島，自然風光壯麗淳樸，植根於天涯海角的古老民謠令人著迷。

●濃郁的文學氣息

愛爾蘭最引以為傲的是誕生了四位諾貝爾 文學獎得主：詩人葉慈，戲劇家蕭伯納，作家貝克特和詩人希尼，並成就了著名作家喬伊斯、王爾德等，文學的能量讓這個弱小民族挺起脊梁。

愛爾蘭人的祖先凱爾特人被驅離歐洲大陸，逃到古代歐洲人心中的世界盡頭。經歷了羅馬人、維京人、盎格魯．撒克遜人、諾曼人征服十幾世紀，他們早已失去民族語言，血統上的凱爾特人已不復存在。崇尚新教的英格蘭王室對信仰天主教的愛爾蘭人高壓統治，導致愛爾蘭人反抗。十八世紀，民族主義者借由凱爾特精神和文化的獨特性，凝聚散落在全世界的愛爾蘭族裔，重新建構民族身分，成為愛爾蘭人在天涯海角生存下來的精神力量。1922年愛爾蘭獨立。

喬伊斯的小說 《尤利西斯》，將廣告推銷員布魯姆離家隨後十八小時在都柏林的遊蕩，比作希臘史詩英雄尤利西斯（又譯奧德修斯）十年的海上漂泊，構建了一個交錯的時空。他似乎不喜歡獨立前的愛爾蘭和愛爾蘭人，寫作是在西歐的遷徙中完成的。都柏林禁止出版這本書。1998年美國蘭登書屋評選的「二十世紀百部小說」榜單中，《尤利西斯》名列榜首。

這部用意識流筆觸編織的迷離故事艱澀難懂，被中譯者蕭乾先生稱為「天書」。我缺乏文學功力與耐心，讀不下去。當我來到愛爾蘭，喬伊斯筆下的都柏林頓時活色生香。喬伊斯雕像隱於步行街，小圓眼鏡後高傲的目光穿透人群。現在愛爾蘭人最以喬伊斯為榮，每年六月十六日是布魯姆節，都柏林舉行「重走布魯姆之路」活動，與《尤利西斯》有關的地標釘上了銅牌。喬伊斯迷們妝扮成小說裡1904年的人物，在嚮導帶領下沿著書中的路線漫遊一日。

梅瑞廣場有王爾德雕像，形象自信不羈。他的戲劇作品為他贏得名譽，唯美主義的童話記述平凡生活裡的愛與精神世界中的美，以及這兩者的毀滅給心靈帶來的巨大痛苦。他要「吃盡地球花園裡的果子」，後因同性戀入獄，遭到毀譽近一個世紀後才獲得樹立雕像的榮譽。

●酒吧與民謠

酒吧是愛爾蘭人最重要的休閒場所。都柏林有酒吧上千家，橡木牆板、壁爐、昏暗的燈光、懸掛的骨董，有凝重的文化氛圍。酒吧有小樂隊演奏傳統音樂，人們喝著威士忌和健力士黑啤酒，引吭高唱同一句歌詞，卻在述說著各自不同的回憶。愛爾蘭文化與酒吧息息相關。喬伊斯描寫：愛爾蘭酒館裡的閒談從來不是單純的，是深深的井，是流淌在地下的愛爾蘭的歷史。

詩人葉慈狂熱地愛上了一個女起義者，屢屢遭到拒絕，終生無望仍然憧憬愛情。也許他在酒吧裡借酒澆愁，寫出了：「當你老了，頭髮白了……垂下頭來，在紅火閃耀的爐子旁，淒然地輕輕訴說那愛情的消逝」。葉慈是浪漫主義者，他的詩激情澎湃。他給自己的墓碑題墓誌詩：「冷眼旁觀人生和死亡，騎士，走吧！」國家圖書館 有葉慈肖像和展覽。

喬納森．斯威夫特也許在酒吧裡微醺中夢遊格倫登峽谷，那裡住著小矮人、仙女和妖精，寫出《格列佛遊記》，少年時看的小人國大人國歷險記就源於此書。斯威夫特曾是都柏林聖帕特里克教堂的主持，埋葬於教堂墓園裡。

愛爾蘭傳統音樂富於詩意。古代吟遊歌手用的豎琴成為愛爾蘭的象徵，國徽與健力士黑啤酒的圖案都是豎琴。豎琴滾動出柔美的旋律，餘韻悠長，搭配音色清亮的短笛，歡快中流淌著淚水，哀愁裡閃爍著溫暖。最膾炙人口的民謠是〈夏日裡最後一朵玫瑰〉，輕妙婉轉，1805年詩人摩爾填詞，感嘆同伴凋零飄落後，還兀自孤寂綻放，猶如老人茍活，哀戚傷感。貝多芬擷取該民謠旋律譜成變奏曲。孟德爾頌為該曲寫了一首幻想曲。

古老的小調卡里克（Carrickfergus）中唱道：「周圍的親朋好友漸漸逝去，就像融化的雪。」哀傷蒼涼的曲調百年來在愛爾蘭人後裔中傳唱，表達遊子對家鄉令人心碎的回憶。此歌在甘迺迪總統的葬禮上演唱後，傳唱全世界。西海岸杜林小鎮是愛爾蘭傳統音樂之都，國際音樂節舉辦地，居民僅二百，鄉村音樂人堅守著傳統音樂。愛爾蘭民族跌宕起伏的歷史不斷為愛爾蘭音樂添加靈感，影響了世界音樂流派。

公元五世紀之前，愛爾蘭歷史都是用故事傳承的。那裡是大地神艾如（Ériu）與太陽神魯夫（Lugh）最終的安歇之所，前者將自己的名字賜給愛爾蘭，後者把名字借予倫敦。五世紀，聖帕特里克（St. Patricks）引導愛爾蘭人皈依天主教。香農河畔克朗瑪克諾斯鎮六世紀建了愛爾蘭最早的十字架，帶一個石環，代表凱爾特人的太陽崇拜，是愛爾蘭信仰的標誌。聖帕特里克節每年三月舉行，我們在新西蘭南島但尼丁市趕上了節日。連續五天滿城綠彩帶，綠氣球，綠衣裙，爺們戴綠帽，吹奏短笛的藝人穿著綠衣格子裙，遠離故土的愛爾蘭後裔浸淫在一片綠光之中。

北愛爾蘭德里市有一千四百多年歷史，厚厚的城牆上安置許多火炮，瞭望台高聳，從未被攻破過。萬聖節誕生在這裡，南瓜燈、糖果、變裝和驚悚的鬼故事流傳到美國。愛爾蘭人在古老凱爾特節日的恢復中，找到恢復創傷重獲歡樂的力量。

都柏林聖三一學院建於1592年，與牛津、劍橋齊名，典雅的十八世紀建築群，圖書館珍藏二十萬冊中世紀之前的古籍和孤本，和十五世紀的骨董豎琴。愛爾蘭古堡多，都柏林古堡最著名，1204年英格蘭約翰王下令建造作為總督府，見證了愛爾蘭獨立、歷任總統宣誓就職，承載著國家歷史。偏僻的鄉鎮都有幾百年歷史的古堡，訴說著當年的榮耀和富庶。一些古堡貴族封號還在世襲，但後人負擔不起稅賦，將古堡開放或捐獻。

●最後一個離開的人別忘記關燈

從都柏林驅車向西是無際的綠地和牛羊，田園寧靜優美，氣候卻變化萬千，一日內一陣晴一陣雨，彩虹轉瞬即逝，讓愛爾蘭人更富文學想像力和音樂天賦。

高威城小巧，厚城牆，西班牙拱門，中世紀建築，鵝卵石街巷，聖尼古拉教堂是愛爾蘭最古老的教堂，據說哥倫布1477年到過這裡。艾爾廣場立著前總統肯尼迪頭像，他曾在此發表演講，他的家族是愛爾蘭移民。高威灣盛產牡蠣，順便滿足了口福。

高威往西是巴倫（Burren）國家地質公園，是地球罕見的冰河喀斯特地貌典型。冰川融化，冰山被洪水夾裹而下衝刷大地，將岩石雄健的肌體切割出一條條溝壑，遼闊的丘陵支離破碎岩石裸露，稀疏的植被從裂痕中闖出。巴倫考古遺址留下跨度六千多年的人類定居生活痕跡。

愛爾蘭海岸大多是懸崖峭壁。莫赫懸崖是西部海岸最壯觀也最荒涼的景色，它垂直聳立於大西洋，雄偉險峻，蜿蜒八公里，距海面二百多公尺。刀剁斧劈般直上直下，更讓它顯出桀驁的高聳。崖頂平坦，沒有樹，海風強勁吹拂，連灌木都長不起來。灰色的浪濤席捲而來，撞擊著黑色懸崖，見證波瀾壯闊的大西洋與愛爾蘭海岸抗爭的暴虐和猙獰。莫赫懸崖淒風苦雨中承載著濃濃的鄉愁。1840年代末，馬鈴薯因病蟲害四年歉收，大飢荒造成遍野餓殍，六百萬人搭船逃離家園去新大陸，在海上漸行漸遠，海天之間的莫赫懸崖成為故鄉的最後一幕。在碼頭昔日候船室的牆上，悲傷的人留下一句話：「最後一個離開的人別忘記關燈。」都柏林鳳凰公園裡，總統府二樓窗台上有一盞長明燈，那是為四散全世界的愛爾蘭後裔點亮的燈，等待遊子回家。

●迷人的老女士

掉頭驅車向北，依然是綠意盎然的田園牧場，小村莊小教堂盈滿詩情畫意。北部海岸線景觀很漂亮。卡里卡雷德（凱爾特語Carrick-a-rede）意為「路上的岩石」，是鮭魚回流時的障礙，1620年起漁民在這裡捕撈鮭魚。1755 年架設了繩索橋與大陸相連，可以步行穿過懸於海面上三十米搖搖欲墜的空中索橋。魚類洄游模式改變後，島上漁民時代於 2002 年結束。這片海灣風景優美，大海對面是蘇格蘭，也是凱爾特人的精神故鄉。

來到大西洋北岸巨人堤。約六千萬年前火山噴發，一股股從地殼裂隙中湧出的熔岩遇到海水，迅速冷卻變成固態玄武岩，並收縮結晶形成多邊形柱狀體。四萬多個緊緊相連規則排列的石柱高矮參差，部分石柱高出海面達十二米，堆積成的天然堤壩綿延六公里伸進大洋，極其壯觀。巨人堤1986年列入世界自然遺產。

北愛爾蘭首府貝爾法斯特市滿城維多利亞風格建築，宏偉的市政廳，典雅的皇后大學，哈南德．沃爾夫造船廠是上世紀初世界最大造船廠，建造了鐵達尼號。市政廳外立「鐵達尼記憶」雕像，碑上鐫刻七百多位貝爾法斯特籍遇難者。

愛爾蘭共和軍堅持北愛獨立三十年，造成數萬人死傷。十幾公里的高牆曾用來隔離天主教徒和新教徒居住區。高牆濃墨重彩的塗鴉，畫面充滿激進鼓動，牆上的槍眼記錄這一帶爆發過血腥的教派戰爭。上世紀末達成和平協議，高牆改名和平牆。