午門。（白雁∕圖片提供）

午門，南京人俗稱午朝門，位於南京城東，北臨中山東路，南臨御道街，東西有明故宮路以弧線環護。這裡是我上下班必經的座標點，也是我最熟悉的地景。白天趕往辦公室，夜間離開，我與午門的相遇，就有了兩種迥別的氛圍。

白天，雪松掩映的城門古雅雄渾，無論晴雨，滿眼皆綠，綠的肥瘦深淺則宣告著季節的輪回。悠閒的市民，有人對弈，有人吊嗓子，有人聞樂起舞，孩子們奔跑，恰似城市詩意篇章裡躍動的音符。夜晚，空氣的黧黑和燈光的昏黃，把城牆薰染得朦朧迷離，但在某一刻，清晰如斫的巨大輪廓突然撲面而來，孤矗在大路正中的身影，與周遭建築格格不入。城牆頂部的垛口被燈光修飾得醒目，裡面似藏無盡秘密。

1368年，四十歲的朱元璋在南京稱帝，定國號為大明。皇宮位於鐘山之陽，午門即皇宮正門，因「居中向陽，位當子午」而得名。子，居十二地支之首，從方位上講是正北。午，居十二地支之七，從方位上講是正南，所謂子午線，即從北貫通到南的經線。

在中國古人的觀念裡，南向與豐收、吉祥和美相關聯，造房樂選南向。皇家建築，更是以此為建造準繩。

朱元璋稱帝之年，已牢據江淮流域及黃河以南的大片領土。黃河以北，他的大將軍徐達揮戈前行，誓將蒙元勢力逐出中原；長江以南，征南將軍湯和已攻克福州，劍指南方。

午門，彼時的帝王門戶，王朝尊嚴。午門之外，五府六部各居其位，帝國的中央管理機構一一擺開，彼此成就又互相制衡，推動大明的車輪滾滾向前。

1375年歲首，朱元璋稱帝第八個元旦，「大明開國第一智囊」劉基與同僚正是從御街，即今御道街，前往午門，進入奉天殿朝賀。心情複雜的他，當日寫下一首七律：

枝上鳴嚶報早春，御溝波澹碧龍鱗。

旂常影動千官肅，環佩聲來萬國賓。

若乳露從霄漢落，非煙雲抱翠華新。

從臣才俊俱揚馬，白首無能愧老身。

詩歌結尾處，劉基褒揚翰林同僚文采飛揚，有如漢代辭賦大家揚雄和司馬相如，對比自己年高身羸又才能欠佳，他十分感慨。

劉基的感慨，實另有因。其時，大明江山穩固，蒙元已退居漠北，割據蜀地的夏政權也被消滅。同時，朱元璋猜忌日重，就連劉基也讓他不大放心。抱病在身的劉基在龍威之下苟延殘喘，三個半月後撒手人寰。

朱元璋去世後，武力奪位的朱棣為了鎮壓建文帝舊臣，在午門之內發佈連環奪命詔。午門的天空，陰霾密佈，御街的每一寸土地都在顫抖。

1421年，朱棣北遷，以南京宮殿為藍本建造的北京宮殿，成為大明權力中心。雙城記是大明迥異于歷代王朝的政治印記，跌宕起伏兩百多年。在那期間和其後的兩百年間，自然的侵蝕和戰爭的硝煙，左右著午門及其宮殿建築群的模樣。到清末太平天國運動時，五百歲的明故宮悉數被毀，唯留午門與內外五龍橋等殘跡。

1927年，明故宮被開闢為機場。在午門靜默的注視裡，1949年4月23日上午，中華民國代總統李宗仁登上「追雲號」專機，飛離南京。

一個時代結束前，另一個時代已開啟。從無一條界限，能把前後相繼的兩個時代截然分開。絢爛孕育著腐敗，衰朽催發著新生，這是萬物的常態，也是世界永恆的法則。

如今，沿御道街北行，右側是南京航空航天大學，左側是學校的家屬區。靠近人行道的一旁，門店林立。明帝國時代的五府六部，早已蕩然無存；大清時期的滿洲駐防城，也看不出絲毫模樣；就連距今不到百年的機場，也已是遙遠的傳說。

攀上城門，站在垛口旁，和午門一起凝望遠方。我於是也成為午門的秘密，它在那一刻，珍藏我的氣息，如同它珍藏所有過往。