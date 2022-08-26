沈家莊是當代最著名的詞學家之一、廣西師範大學博士生導師，曾受聘首都師範大學中國詩歌研究中心研究員。工於詞學研究且著述頗豐。他還力探詩歌的精神密碼，詩歌集《三隻翅膀》充滿了人文主義關懷和浪漫主義情懷，以含蓄、隱約的詩意，追求生命、存在、秩序等諸多問題，形成了智性、雅正、雄渾、高古的詩學策略和美學格調。當代多位詩歌批評家、理論家介入其詩歌道場，從「人格」「詩性」等維度探究沈詩的現實主義關懷精神、美學價值及其生成圖示等異質氣象。

沈家莊是中西合璧學者型詩人，其詩是中國古典主義和西方現代主義雙向催化的結果，本體的容量不斷擴張，表現力持續增強。他致力中西詩藝的融匯，將古典文學的意境美、語言美的追求與現代主義的象徵化、立體化相結合，使詩歌的內在價值、情感取向流露出濃鬱的民族氣息和古典格調。在建構「真實」與「虛構」之間尋找當代漢語詩的回歸之路，把自由詩帶入到高度自由的審美空間。這既糾正了「第三代詩歌」過走偏鋒的現象，也完善了美學意義上的規範化，為詩歌現代化與外來詩歌民族化作出了貢獻。正是這種有效的中西化合，使沈家莊在當下詩壇獨立潮頭。

在古典主義文學向度上，沈詩承續鄉土文學的詩性特質。詩意的感懷滲入鄉土敘事的肌理，詩人與故鄉形成了相互成就的地域關聯，並建構起自身文化言說的向度,其詩學觀中的「鄉」不再是傳統的與都市相對的鄉村,而是與文明西化相對的中國本土的概念。如《野外、黑狗、太陽瀑》：「三色鳥飛來停在樹上不是喜鵲∕東瞅瞅西嗅嗅然後飛去∕沒映山紅草懨懨地不知怨誰∕一隻山羊咩咩焦躁被長皮條拴住脖頸」。詩人在本詩中強調一種不完美的展現，在粗礪質樸的鄉村敘寫中,隱存日本「侘寂」美學的痕跡。同時，尾段「狗吠聲浪沒嚇住我嚇褪了桃花的深紅∕桃花淡淡地在太陽瀑下正默默哭訴」。詩人在書寫故鄉的圖示中隱含著焦慮與不安，在理性、情感意識與下意識的矛盾衝突中顯示精神的某種分裂和人格的二律背反。這種蘊含的寫作倫理，是沈家莊留給當代詩歌寫作的重要啟示。

沈家莊的詩學觀宏觀和微觀並重，他站在中外文化及詩歌歷史的廣闊立場上進行反思，有史論家的氣魄和眼光。如《舞者之殤》：「焚化爐的火喲聖潔的火∕你敞開地獄之門化掉他的肉軀還他以虛無∕但那鐐銬呢？他戴著跳舞的∕怎不一起化掉呵怎不虛無呵∕看多少活人還戴著」。沈家莊以現代意識觀照現實與歷史，具有超前意識的精神指涉意味，以此探尋中國古代文化從新時代視角重新審視的可能性，在《舞者之殤》中可以看到後現代主義西方文藝思想的融匯，其立足「形而上」「解構主義」，詩歌具備「消解」「反諷」等特徵，這是其1986年的長詩，今日仍振聾發聵。

自1979年沈家莊潛心文學研究，四十餘年，對文學精神高度的真實追求成為其詩歌自覺的內在動力，深厚的古典文學修養和嚴肅的寫作態度，使沈詩為當代詩歌的規範、純正作出重要貢獻，在新語境之下，顯示出人文主義精神立場。立足於現實，重構時代的「詩歌理想」「詩歌倫理」，或許從沈家莊的詩歌及詩學觀念中可得契機與啟示。

（木易，本名賈賽賽。詩人、文學評論家。傳世圖書策劃出版中心主編、傳世文學獎評委會主席，《讀後感》雜誌常務副主編，中國詩歌網駐站詩人。）