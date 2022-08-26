海外華文文學史料研究

朱文斌。（朱文斌∕圖片提供）

自改革開放以來，海外華文文學進入中國大陸學者的研究視域，史料問題就是關注的焦點。1982年在暨南大學召開的首屆臺灣香港文學學術討論會上,香港作家梅子呼籲重視「文獻資料搜集」工作，「千方百計設立資料中心」（這裡主要指港臺文學，實際上也涵括海外華文文學）。因為海外華文文學文獻史料比較特殊，散佈於世界各地的民間，量大面廣，且往往與居住國家和地區政治文化糾葛在一起，很少能在官方層面流通，要想獲取特別不易。2002年10月在上海召開的第十二屆世界華文文學國際學術研討會上，饒芃子會長展望學科前景,再次強調「大力加強這一領域的史料學建設」。目前，海外華文文學史料研究大致體現在三個方面：

一是強調有組織、有計劃、全面而系統地進行史料建設。面對海外華文文學史料搜集難度大，開展系統性研究較為困難及缺乏深度史料研究等困境，眾多學者開始發聲，如袁勇麟的《一項刻不容緩的工作——淺談華文文學研究的資料建設》《一個宏大的系統工程——世界華文文學史料學管窺》《關於世界華文文學史料學的再思考》《世界華文文學史料學的回顧與展望》《創建世界華文文學史料學的思考》等系列論文都較有深度地探討世界華文文學史料建設的重要性，並提出自己的思路。黎湘萍也一再強調史料建設，在《華文文學研究的史料和理論詮釋問題》中指出：「一個學科的成熟需要紮實可信的史料建設、準確深刻的理論詮釋、細膩獨特的文本細讀，而理論詮釋必須建立在史料辨析和文本細讀之上。」饒芃子、陳遼、陳賢茂、莊鐘慶、劉登翰、楊匡漢、陸士清、黃萬華、劉俊、王列耀等學者也都為搜集和整理華文文學史料的重要性奔走呼號。

二是重視華文期刊和報紙副刊的研究。對於報刊雜誌的研究，實際上是史料搜集與整理工作的顯性體現，如中國大陸專門發表華文文學作品和研究的陣地《四海》《華文文學》《世界華文文學論壇》以及海外的《蕉風》《南洋商報》副刊、《星洲日報》副刊、《棉華日報》副刊、《人民報》副刊、《天南新報》等華文報刊雜誌漸被研究與關注。較有代表性的有楊柳的《〈華文文學〉與臺港及海外華文文學在中國大陸的傳播》、燕世超的《〈華文文學〉雜誌對馬華文學的傳播與研究》、羅潔的《〈華文文學〉對東南亞文學的傳播與研究》、顏敏的《學術視野下的文學傳播——〈華文文學〉雜誌研究》以及王列耀和溫明明的專著《20世紀90年代馬來西亞華文報紙副刊與「新生代文學」》、易淑瓊的專著《〈星洲日報〉文藝副刊 （1988-2009) 與馬華文學思潮審美轉向》等，都是從期刊雜誌的承載功能以及對於華文文學的大眾化、經典化及學科化的作用入手進行研究，頗見史料整理與研究的功力。

三是出版各種文學大系、系列叢書、作家作品選集以及作家辭典等。著名馬華文學史家方修於20世紀70年代初編纂出版《馬華新文學大系》（10卷），收集戰前時期（1919-1942）的作品；於70年代末80年代初又編纂出版《馬華新文學大系（戰後）》（6冊），收集了戰後時期（1945-1957）的作品。之後馬來西亞華文作家協會戴小華等人歷經八年編纂出版《馬華文學大系》，新加坡華文作家協會歐清池等人推出《新華文學大系》等。中國大陸則從20世紀80年代起，出版大批關於海外華文文學的叢書和作家作品選集，如《香港臺灣與海外華文文學叢書》《港臺海外華文文學》（叢書）《海外華文文學叢書》《新加坡當代文學大系》《90年代海外華文散文名作書系》《世界華文文學精品庫》《東南亞華文文學大系》以及《新世紀東南亞華文文學精選》（叢書）等，還有王景山主編的《臺港澳暨海外華文作家辭典》，為世界各地尤其是大陸學者提供了基礎性資料，有力推動了海外華文文學史料研究。

可是，海外華文文學研究資料散落在民間無法流通的問題並未從根本上得到解決。據不完全統計，中國現代文學館已建海外華人作家文庫十三個，捐贈文物文獻史料的海外華人作家一百多位，海外華人文學社團及機構二十多家，還有暨南大學、汕頭大學、廈門大學、福建師大等建有臺港澳及海外華文文學資料中心，但情況並不樂觀，許多華文文學文獻史料不是收藏在各大圖書館，而是流落在民間個人手上，以至出現「個人收藏超過國家圖書館」的吊詭現象。

因而，有組織有計劃啟動海外華文文學史料整理與研究，搜集與整理相關文學期刊、報紙文學副刊、文學活動、學術會議、評獎活動、作家手稿和日記、作家辭典、研究論文索引，以及各國各地區的作品總目錄、文學大系目錄等，就尤顯重要，至少體現了三方面的學術價值：一是為新世紀海外華文文學史、世界各國各區域華文文學史的撰寫奠定基礎；二是為海外華文文學學科建設尤其是作家作品的歷史化與經典化過程提供了基礎保障；三是對於海外華文文學學科的學術轉型與學術創新具有無法替代的作用。正如有學者指出：「一個學科的史料建設,不僅是文學史研究的前提和基礎,而且在一定意義上標誌著這個學科當前理論研究的水準和預示著今後研究發展的方向。」

註：此文屬中國國家社科基金重點項目「中國海外華文文學學術史研究」（編號17AZW020）