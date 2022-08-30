王國維、老舍、傅雷——三位殉文化的文化大師（下）

傅雷百年誕辰展覽會，2008年4月在大陸「國家圖書館 」舉行。筆者恰巧在北京 ，以半天的時間，瀏覽了傅雷譯著的各種版本、手稿、家書、照片、遺物，以及朋友對他懷念的文字。

蓋棺論定，傅雷一生有兩大成就：第一，把第一流的法國文學譯介到中國；第二，把兒子傅聰「打造」成世界第一流的鋼琴家。

有這兩點，被迫被虐而死的傅雷，或稍可瞑目。

1928年傅雷到法國留學，入巴黎大學習藝術理論，但不久即沉湎於翻譯中，疏遠了攻讀學位。他說：

讀學位作為謀生的手段，未始不好，有時也必須；但絕不能作為衡量學問的標誌。

傅雷對譯事的認真，出於他對人對事認真的秉性。他在法國結識了劉海粟，成為好友，回國後，劉延他到上海美專任教，但傅不滿他的辦學作風，斷然離去。

正直而孤傲的傅雷，從此閉門譯書，神遊於羅曼羅蘭、巴爾札克、伏爾泰和梅里美的世界中。

1949年上海「解放」，在「新中國」的政治體制裡，傅雷沒有單位，沒有職務，當然也沒有工資。他更是無所選擇的歸隱於書齋。

傅雷和妻子朱梅馥育有兩個兒子──傅聰和傅敏。傅聰幼時即展現出音樂天賦，在他七歲半時，傅雷把他從小學「撤回」，另延家教教他一般課程及鋼琴訓練。傅雷督導極嚴，但他更希望兒子成為一個「巨匠」而不是「工匠」。他告訴傅聰：

你只要永遠記住這四點就可以了：第一做人，第二做藝術家，第三做音樂家，最後才是鋼琴家。

1953年，傅聰被選拔到羅馬尼亞參加世界青年鋼琴賽，得銅牌，對於當時封閉的中國，是一件大事。1954年，他被批准到波蘭留學，師從「蕭邦權威」杰維斯基教授習藝。1955年，第五屆國際蕭邦鋼琴大賽在華沙舉行，27個國家的選手參賽，傅聰得第三名，那年他21歲，從此走上世界級鋼琴家之路。

傅聰走後，傅雷和他經常通信，談藝術，說人生，話家常，述往事；像家人，也像朋友。那些真情摯愛的傾訴，就成了後來的《傅雷家書》，撼動了千萬中國人的心，成了「中國父母的聖經」。

大陸建國後，政治運動不斷，1957年傅雷以「親美反蘇」的「罪名」，被劃為「右派」。原本極少的社會活動中斷了，極少的朋友也不來往了。最要緊的是，沒有人敢出他的書，沒有稿費他就沒有生計。同情他處境的出版界友人，勸他以筆名出書，他說：用筆名出書本無不可，但以「右派」為由，不行！最後以「預支稿費」度日。

1958年，大陸當局要傅聰回國。傅聰知道，一回去，他這一生就完了，不得已乃逃亡英國 。傅雷養了一個「叛國」的兒子，處境就更加悲慘。

傅雷把全副精神轉移到翻譯上，從1957到1962年，他夜以繼日，翻譯了一百多萬字。環境愈艱困，恰恰也是他人格表現和文化創造成就最輝煌的時候。

但當時的「大氣候」不容你遺世獨立。文革來了，傅雷受不了折磨，聲言「士可殺而不可辱」，於1966年9月2日，與夫人朱梅馥雙雙上吊自殺，各種事情交代得清清楚楚：

留款請代繳房租；友人託修的手錶歸還；親戚存放的首飾被紅衛兵抄家拿走，留款作為賠償；留下火葬費；留六百元給保母，作為過渡時期的生活費，她一生孤苦，我們不願她無辜受累。

半夜上吊，還在凳子下墊上棉被，免得凳子倒下時驚擾鄰居。文明而善良的人，時時為他人著想，臨死也不例外。

傅雷1963年寫信給傅聰說：「任何孤獨都不怕，只怕文化的孤獨，精神思想的孤獨。」這個文化人，就在「文化的孤獨」中死去。

歷史總是這樣發展的：政治力量恆常想摧毀一個有思想的作家，但結果卻把他變成一個思想更深沉銳利的偉大作家。

有「鋼琴詩人」和「現代蕭邦」之稱的傅聰，因染「新冠肺炎」，於2020年12月28日在倫敦逝世，八十六歲。生前有人問他《傅雷家書》的事，傅聰說，其實他不太看「家書」，因為不敢看，每次看都太動感情，整天沒法工作。

現在他們在天國團聚，「家書」就用不著了。（下）